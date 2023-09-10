Кандидат в гордуму Геленджика заявила о вбросе бюллетеней на участке

10 сентября 2023, 14:04

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На одном из участков в Геленджике число заполненных бюллетеней превысило на 300 число пришедших избирателей, заявила кандидат в гордуму Марина Антипина.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября стало известно, что на УИК № 0938 в Геленджике, где проводятся выборы в гордуму, полицейские задержали представителя одного из кандидатов Валентину Шостак по жалобе членов избиркома на то, что она вела съемку заполненных бюллетеней и их перемещение в сейф-пакет.

С 2021 года по решению ЦИК России выборы проводятся в течение трех дней. В 2023 году на многих участках проводится трехдневное голосование – с 8 по 10 сентября, но в некоторых регионах день голосования остался единственным – 10 сентября. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

На участке в Геленджике наблюдатели насчитали 300 лишних бюллетеней в урнах для голосования. Число заполненных листков не совпало с числом пришедших на участок избирателей, заявила кандидат в гордуму от одной из партий Марина Антипина. Видео с ее заявлением опубликовал сегодня в своем телеграм-канале "Красный темник" член КПРФ Александр Сафронов.

"Публикую короткое видео с впечатлениями о происходящем от кандидата по 16 округу и активной общественницы Марины Антипиной. У нее «набросили» больше 300 голосов на одном из УИКов", - написал он.

В своем видеообращении Антипина пояснила, что речь идет об участке № 0939. "Сегодня вечером [9 сентября] при подсчете голосов мы обнаружили, что разница между тем [числом избирателей], что подсчитали наблюдатели, и тем [числом бюллетеней], что нам выдали, - 300 голосов. То есть, находясь в течение 13 часов на избирательном участке, два наблюдателя не заметили, что прошло 300 человек?" – сказала она на видео.

Это "вопиющее нарушение", подчеркнула Антипина. "Видеокамеры целый день снимали, что происходило на этом участке. Это видеокамеры, которые передают видео в ТИК… Я постараюсь добиться, чтобы мне предоставили этот материал, чтобы мы могли честно подсчитать, сколько же людей все-таки заходили в помещение для голосования", - сказала она.

Заявление о нарушении от имени наблюдателя на УИК № 0939 размещено сегодня на сайте проекта "Карта нарушений на выборах", который ведет движение "Голос"*. Автор заявления при этом сослался на сообщение Марины Антипиной. "Теперь наблюдатели ждут видеозапись с участка и результаты опроса членов комиссии полицейскими", - говорится в публикации.

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