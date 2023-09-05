Суд в Волгограде отказался допустить к выборам кандидата-самовыдвиженца

05 сентября 2023, 22:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский областной суд отказался удовлетворить апелляцию бывшего кандидата в депутаты гордумы Волгограда Ильи Кравченко, который оспаривал отказ в регистрации на выборах.

Как писал "Кавказский узел", 49 кандидатов получили отказы в регистрации на выборах в органы местного самоуправления, сообщили в избиркоме Волгоградской области. Самовыдвиженцы, получившие отказы, сочли это попыткой не допустить независимых кандидатов к выборам.

В единый день голосования в сентябре в Волгоградской области пройдут выборы в городскую думу. Она будет состоять из 35 депутатов. По данным избирательной комиссии Волгоградской области, всего в выборах участвует 1481 кандидат, в это число входят представители партий и самовыдвиженцы, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

Сегодня в Волгоградском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба бывшего кандидата в депутаты городской думы Волгограда Ильи Кравченко. Он оспаривает решение Ворошиловского районного суда, поддержавшего позицию ТИК Ворошиловского района, отказавшей ему в регистрации. В ожидании начала заседания корреспондент "Кавказского узла" пообщался с истцом. Илье Кравченко 36 лет. Он холост, проживает в Ворошиловском районе. Илья имеет два высших образования – техническое и экономическое. Работает программистом в течение последних 16 лет. В своей предвыборной программе он акцентировал внимание на трех проблемах Волгограда: низкое качество озеленения города, "ковровая застройка" набережной Ворошиловского района домами "убогой архитектуры" и отсутствие открытости и гласности в работе администрации Волгограда.

"Все эти проблемы я собирался решать в городской думе. Но противоправные действия ТИК Ворошиловского района не дали мне этого сделать. Районный суд встал на сторону ТИК", - сказал корреспонденту Илья Кравченко.

В суде присутствовали истец, его представитель Иван Иванов. Сторону ответчиков представляли члены районного ТИК Ирина Шольц, Валерия Илюшина и их адвокат Алексей Богачев. Участвовал в процессе также сотрудник областной прокуратуры Тельбухов.

Представитель истца ходатайствовал о ведении фото и видеосъемки судебного заседания. После выяснения мнений участников процесса коллегия судей частично удовлетворила эту просьбу – снимать было разрешено только истца и его представителя. Представитель ответчика Валерия Илюшина подала ходатайство о нерассмотрении апелляционной жалобы Кравченко, так как тот, по мнению Илюшиной, подал ее, нарушив установленные законом сроки. "Полагаем, что при подаче апелляционной жалобы истцом был нарушен срок на подачу апелляционной жалобы (пять календарных дней), при этом в жалобе не указано ни одной уважительной причины для того, чтобы этот срок восстановить. У суда апелляционной инстанции есть полномочия оставить эту жалобу без рассмотрения по существу", - сказала представитель ответчика.

Адвокат Иван Иванов не согласился с ее доводом. "Согласно статье 298 КАС РФ – срок подачи апелляционной жалобы устанавливается с учетом ситуации. И этот срок 30 суток. Кравченко уложился в срок", - отметил он.

Суд вынес решение продолжить рассмотрение жалобы Кравченко по существу. Судья Сергей Еромасов зачитал апелляционную жалобу Кравченко и предоставил слово представителю истца. Адвокат Иван Иванов озвучил Дополнение к апелляционной жалобе. Он сообщил, что 21 августа Ворошиловский районный суд отказал Кравченко в удовлетворении его иска, в котором он просил отменить решение районной ТИК об отказе ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты гордумы. Спустя 10 дней Кравченко был ознакомлен с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.

"Суд первой инстанции, очевидно, был заинтересован в исходе дела. Он отказался проводить проверку доводов Кравченко, изложенных в его исковом заявлении, а также в заявлении о фальсификации доказательств, представленных сотрудниками ТИКа", - заявил Иван Иванов.

Политолог Александр Сайгин предположил, что судебные разбирательства по этим отказам на практике будут безуспешны. "Система старается перейти полностью на партийные рельсы, исключая независимых кандидатов, на которых нет механизмов давления не только со стороны государства, но и со стороны партийной дисциплины", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сайгин, заметив, что подобное явление – это "общефедеральный тренд". При этом он уверен, что независимые депутаты системе выгодны, поскольку независимые депутаты и политики, не скованные партийными или государственными ограничениями, "могут говорить свободнее о тех недостатках, которые сама система не в состоянии разглядеть". "Тот же Кравченко. Ему удалось дотащить до суда первой инстанции первый в истории Волгограда коллективный иск на концессии и добиться положительного решения. Это может в перспективе стимулировать концессии по всей стране более ответственно исполнять свои обязанности. Такие депутаты, как Кравченко, системе выгодны", - сказал политолог.

По словам адвоката, районный суд лишь указал – "материалами дела не подтверждены". Это стало основанием для Кравченко сделать заявление о фальсификации в суде. "Но суд просто поверил ответчику на слово, никак не проверив достоверность представленных им сфальсифицированных документов, в том числе Таблицы сведений, содержащихся в подписных листах, где неустановленные лица внесли заведомо ложные паспортные адресные данные на проверяемых граждан (перечислил пункты Таблицы). Очевидно внесение заведомо ложных сведений и в Итоговый протокол проверки подписных листов, где указано, что количество достоверных подписей составляет лишь 155, тогда как, на самом деле, достоверных подписей представлено Кравченко 211", - сказал Иван Иванов.

Представитель истца отметил при этом, что районный суд, таким образом, нарушил требование пункта 7 статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" N 67-ФЗ. "Исказили там паспортные данные реальных граждан, исказили места их реальной регистрации. И эти факты нуждаются в действительной проверке, поскольку заявлено о признаках фальсификации, заявлено о том, что эти данные недостоверные, а в подписных листах достоверные. Никто эти факты не проверил, суд проверку этих данных не инициировал, но факты налицо", - сказал Иван Иванов.

Иванов обратил внимание коллегии судей на то, что оригиналы адресных справок и иных документов, которые положены в основу перечисленных в заявлении о фальсификации документов, из органов МВД судом не были истребованы. Не были они сверены с оригиналами самих подписных листов. Почерковедческая экспертиза не была назначена. "Районный суд не разобрался в том заявленном факте, что ответчик браковал и подписи, превышающие количество 211, поскольку изначально Кравченко представил 218 подписей, которые (семь забракованных ранее подписей) никто так и не вычеркнул из подписных листов – этот брак также вошел в общее количество подписей, признанных ответчиком недостоверными", - отметил представитель истца.

"31 июля я сдал административном ответчику все необходимые документы для регистрации меня в качестве кандидата, включая 211 достоверных подписей реальных избирателей, обладающих активным избирательным правом на территории избирательного округа, по которому я самовыдвигался. Все документы и уточнения, которые я должен был дополнительно подать, подал в избирательную комиссию в установленный законом срок (пункт 1.1. ст. 38 Федерального закона №67-ФЗ)", - сказал Илья Кравченко.

Кравченко также отметил, что проверка экспертами представленных им подписей проходила без его участия. "Эксперты сфотографировали часть подписей на свои мобильные телефоны и осуществляли проверку у себя дома или дома у председателя ТИК", - заявил истец. Кравченко, таким образом, был лишен права на участие в данной процедуре, в ходе которой и были забракованы 56 подписей из 211. "Суд не проверил мой довод о том, что в период, когда в отношении меня административным ответчиком чинятся препятствия для реализации моих избирательных прав, гарантированных Конституцией и выносится Постановление об отказе в регистрации кандидата на фоне документов других кандидатов, которые имеют аналогичные недочеты. То есть, созданы неравные условия для кандидатов на предстоящих выборах и ограничены права избирателей на голосование за самовыдвиженцев", - заявил Кравченко.

Он попросил суд отменить решение Ворошиловского районного суда от 21 августа, вынести новое законное решение, провести в полном объеме проверку его доводов о фальсификации с назначением необходимых экспертиз и истребованием указанных в его заявлении сведений. "Прошу истребовать из ГУВД по Волгоградской области оригиналы документов, на основании которых ими составлялись таблицы проверки подписных листов и другие документы, на основании которых неустановленное должностное лицо составляло эту таблицу, а также провести почерковедческую экспертизу по всем подписям на предмет того, сам ли гражданин ставил подпись", - сказал Илья Кравченко.

Иван Иванов пообещал суду предоставить экспертам всех подписантов. Он отметил, что экспертиза нужна для того, чтобы "опровергнуть заведомо ложный факт в итоговом протоколе о том, что Кравченко представил только 155 достоверных подписей". Адвокат выразил удивление тому факту, что выводы ответчиками делались без экспертизы.

"Откуда они взяли критерии этой недостоверности? Суд же первой инстанции заявил, что проверять недостоверность не будем, потому что верим сотрудникам избиркома. А у нас презумпция добросовестности гражданина в первую очередь. И приоритет прав и свобод гражданина, а не избиркома", - заявил Иван Иванов.

Представитель ответчика Илюшина сообщила суду, что итоговый протокол проверки подписных листов и заключение экспертов-почерковедов имеются в материалах дела. Да, две подписи, о которых говорил Иванов, действительно, были признаны недействительными. Но были и иные основания для признания других подписей недействительными, отметила Илюшина. "Среди них 21 подпись признана недействительной по основанию несоответствующих сведений, то есть сведений, которые были указаны в подписном листе несоответствующих действительности. Там могут быть расхождения в паспортных данных, в адресе места жительства, ФИО", - сказала Илюшина.

Она также пояснила, что одна графа (№9) в указанной таблице в предоставленном Кравченко документе отсутствовала , так как там содержались личные данные подписантов, у которых были иные достоверные адреса места жительства. Эти данные по соглашению с ЦИК устанавливает Управление по вопросам миграции. "Поэтому ТИК предоставлял таблицы Кравченко без графы №9", - сказала Илюшина.

Представитель ответчика также с помощью расчетов пояснила суду, что Кравченко не набрал достаточного для регистрации количества подписей. "Кравченко было отказано, не потому что там недостоверных, то есть внесенных якобы другими людьми подписей, много, а как раз, наоборот, по иным основаниям. Эти основания изложены в итоговом протоколе проверки подписных листов, которые изучались судом. Там много подписей, имеющих неоговоренные исправления, много подписей, где сборщик подписей, проставляя о себе сведения, указал их в неполном объеме. Истец присутствовал при проверке подписных листов. Он осведомлен об этих недостатках", - настаивала Илюшина.

Она также назвала еще одно оправдание для отказа Кравченко в регистрации – нарушение срока представления документов на регистрацию. "Первый финансовый отчет он представил справку за рамками срока", - заметила Илюшина.

В ходе прений участники судебной дискуссии повторили свои доводы. Сотрудник прокуратуры поддержал позицию стороны ответчиков. Суд удалился в совещательную комнату и после получасового перерыва озвучил решение: в удовлетворении исковых требований Ильи Кравченко отказать в полном объеме, решение Ворошиловского районного суда оставить в силе.

"Продолжим борьбу в Кассационном суде Краснодара", - кратко высказался, выходя из зала суда, Иван Иванов.

Не связанный с делом Кравченко юрист Сергей Иващенко отметил, что заявление о признаках фальсификации, о подлоге документов, о которых суду сообщил Илья Кравченко, "не должны были остаться без внимания суда". "Внесение в официальные документы, - каковыми, несомненно, являются документы ТИК, - ложных сведений в ходе предвыборного процесса влечет за собой существенное нарушение конституционных и избирательных прав Ильи Кравченко. Преступление это серьезное. Наказание за это грозит на срок до четырех лет лишения свободы", - сказал Сергей Иващенко, сославшись на часть 2 статьи 292 Уголовного кодекса РФ ("Служебный подлог").

Он отметил, что если бы областной суд вынес решение в пользу кандидата, оспаривающего отказ в регистрации, согласно статье 309 Кодекса административного судопроизводства РФ были бы возможны несколько вариантов. "Облсуд может отменить или изменить решение районного суда полностью или частично или же может принять по административному делу новое решение. Он может, отменив решение суда первой инстанции, вернуть ему дело на новое рассмотрение. Но это если оно рассматривалось тем судом в незаконном составе или в отсутствие кого-нибудь из участников процесса, не извещенного должным образом", - пояснил юрист.

Право на обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих избирательные права граждан гарантировано статьей 75 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" N 67-ФЗ. Там в частности, указано, что "суд может отменить решение соответствующей комиссии об отказе в регистрации кандидата", - подчеркнул Иванов..

Юрист добавил, что в случае удовлетворения иска Кравченко суд мог отменить выборы в округе, где тот баллотировался, в таком случае, согласно ФЗ-67, проводились бы довыборы. Если же, несмотря на удовлетворение иска, выборы не были бы отменены, то можно согласно пункту "д" части 1.2. статьи 77 этого закона "суд соответствующего уровня может отменить решение комиссии об итогах голосования в случае" "других нарушений законодательства Российской Федерации о выборах, если эти нарушения не позволяют выявить действительную волю избирателей". "А незаконный отказ в регистрации кандидата в депутаты как раз и является тем самым случаем нарушений законодательства, которые не позволяют выявить действительную волю избирателей. Впрочем, я не слышал пока, чтобы в Волгоградской области что-то подобное когда-нибудь происходило", - подытожил юрист Иващенко.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.