Выборы в Адыгее отличились пассивностью кандидатов и партий

12 сентября 2023, 12:49

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"Единая Россия" победила на выборах в горсовет Майкопа, набрав более 60% голосов, проголосовали чуть более 30% избирателей, отчитался республиканский избирком. Жители Адыгеи, комментируя выборы в соцсети, усомнились, что депутаты будут решать вопросы развития республиканской столицы. Выборы на юге России продемонстрировали отсутствие конкуренции, а также пассивность кандидатов и партий, отметили аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", в Адыгее в текущем году главным электоральным событием стали выборы депутатов горсобрания Майкопа, которые прошли с 8 по 10 сентября. В республике всего были выдвинуты около 200 кандидатов, но в предыдущие выборные кампании их было значительно больше.

По данным избиркома Адыгеи, явка на выборах в горсовет Майкопа составила 30,99% (40 377 избирателей). В одномандатных избирательных округах избраны Рустам Хачетлев, Азмет Джаримок, Андрей Васнецов, Заур Панеш, Антон Шамардин, Людмила Чич, Мурат Брантов, Игорь Морозов и Надежда Бражникова. Участие принимали шесть политических партий. "Единая Россия" набрала 61,17% голосов избирателей, КПРФ – 12,88%, ЛДПР – 11,55%. Справедливая Россия», «Новые люди» и «Коммунисты России» не сумели преодолеть минимум в 5% и не участвовали в распределении мандатов.

Жители Майкопа обсуждают ход выборов на странице главы Адыгеи Мурата Кумпилова в соцсети "ВКонтакте". В частности жительница майкопского поселка Северный Валентина Таланцева пожаловалась, что поселок не развивается.

"В поселке Северном в день голосования покосили траву вблизи избирательного участка. Можно продлить выборы, чтобы покос травы продолжился? Извините за иронию, но это уже из ряда вон", – написала Таланцева.

Критику в адрес прошедших выборов жители республики высказали в телеграм-канале "Нетипичная Адыгея" (около 35 тысяч подписчиков) под постом, в котором одна из партий обратилась с призывом поддержать своих кандидатов.

"Перед выборами все красиво начинают говорить, а стоит обратиться за помощью – и тишина", – отметила Татьяна.

"Что в республике за последний год все эти депутаты делали? А ничего не делали. Собираются на планерки для видимости работы и все", – считает Маруся Ивановна.

"Очередная клоунада", – съязвил пользователь с ником F.C.S.M.

На выборах на юге России независимые наблюдатели зарегистрировали более 90 нарушений. Среди них вбросы бюллетеней, задержаний наблюдателей и попытки помешать их работе, нарушения запрета на агитацию и давление на избирателей.

Минувшие выборы на юге России в целом отметились пассивностью партий и кандидатов, отметил политолог Андрей Гусий. "А главной проблемой, наверное, является отсутствие какой-либо альтернативной повестки. Мы не увидели ее ни в социальном блоке, ни в экономическом. Как итог, кандидаты от системной оппозиции начали терять мандаты", – привел сегодня слова Гусия "Эксперт Юг".

Причиной пассивности может являться близость выборов президента России, проведение которых запланировано в марте 2024 года. "Очевидно, что весной политическое поле будет переформатировано и расклад сил изменится. Возможно, поэтому крупные партии и не проявляли большого интереса на муниципальном уровне – их лидеры даже не комментировали полученные результаты", – пояснил аналитик.

По итогам выборов значительно ослабли оппозиционные силы, обратил внимание руководитель "Центра политических исследований и технологий" Григорий Киселев. "Голосование 2023 года можно считать одним из самых спокойных. "Единая Россия" значительно увеличила количество своих мандатов в регионах, а КПРФ значительно их потеряла. Это также очень показательный момент в преддверии президентской кампании", – отметил Киселев.

Напомним, ранее аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций указали, что в Адыгее высокий уровень контроля за партиями и что серьезных угроз на выборах в горсовет Майкопа для кандидатов "Единой России" не будет.

Несмотря на то, что в Адыгее всего было выдвинуто около 200 кандидатов, эту цифру высокой считать не стоит, отметил политолог, руководитель аналитического центра "Акценты" Антон Чаблин. "Эти цифры ни о чем не говорят: на выборах в 2018 году было 272 кандидата, а на выборах в 2013-м – 463. Как видно, многолетний тренд на снижение политической конкуренции в республике налицо", – сказал политолог.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются на тематической странице "Выборы-2023: юг России".

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