Выборная кампания в Майкопе показала снижение уровня конкуренции

07 сентября 2023, 14:03

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В Адыгее главным электоральным событием года станут выборы депутатов горсобрания Майкопа, которые пройдут с 8 по 10 сентября. Всего выдвинуты около 200 кандидатов, однако в предыдущие выборные кампании их было значительно больше.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 сентября пройдут выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются на тематической странице "Выборы-2023: Юг России".

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Адыгеи, 10 сентября пройдут выборы депутатов горсовета Майкопа, выборы депутатов Каменномостского сельского поселения, а также дополнительные выборы депутата собрания Майкопского района.

Голосование на выборах депутатов горсобрания Майкопа будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября, сообщается на сайте ЦИК республики.

По данным Центризбиркома в депутаты горсовета Майкопа выдвинуты 157 кандидатов. В депутаты Каменномостского сельского поселения – 32. На довыборы собрания Майкопского района выдвинуты 5 кандидатов.

Выборы в горсовет Майкопа будет главным электоральным событием этого года в Адыгее. По смешенной системе будут выбраны 30 депутатов. В Адыгее высокий уровень контроля за политическими партиями и традиционно высокий уровень поддержки власти. Так в 2021 года на выборах государственного совета – Хасэ победу с результатом более 63% одержала "Единая Россия", отметило на своем сайте Агентство политических и экономических коммуникаций.

"Все эти факторы свидетельствуют о том, что серьезных угроз на выборах в горсовет Майкопа для канди­датов "Единой России" не будет, – сказано в публикации.

Среди других республик юга России, где проходят выборы, Майкоп – единственный муниципалитет со смешанной системой. Во всех остальных – мажоритарная, отметил политолог, руководитель аналитического центра "Акценты" Антон Чаблин.

"Поэтому в Майкопе и больше всего выдвинутых кандидатов. Только эти цифры ни о чем не говорят: на выборах в 2018 году было 272 кандидата, а на выборах в 2013-м – 463. Как видно, многолетний тренд на снижение политической конкуренции в республике налицо", – приведены слова Чаблина на сайте Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП).

Большое число кандидатов на выборах в Майкопе может показаться свидетельством многообразия, однако это не так. Все предыдущие выборы в городе были намного ярче и конкурентнее, отметил на своем сайте аналитический центр "Акценты".

"Участвует в нынешних выборах всего 6 партий: парламентские (КПРФ, "Справедливая Россия", "Единая Россия", "Новые люди", ЛДПР – прим. "Кавказского узла") плюс "Коммунисты России", – сказано в публикации.

Например, в 2013 году выдвинулись 463 кандидата от 18 партий, отметили аналитики.

"Куда подевались партии? Живы-живехоньки – только в выборах участвовать не собираются. Видимо, не видят перспектив, чтобы легально изменить экономическую или социальную ситуацию", – предположил аналитический центр.

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