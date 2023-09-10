Волгоградский активист Тельпук пожаловался на запрет пользоваться урной для голосования

10 сентября 2023, 19:26

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Сотрудники участкового избиркома в Волгограде не разрешили опустить бюллетень в урну для голосования и вынудили сканировать его в электронном комплексе обработки бюллетеней, заявил активист Владимир Тельпук в жалобе в территориальную комиссию. Сомнения активиста в надежности КОИБ небеспочвенны, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", перед выборами в органы местного самоуправления в Волгоградской области 49 кандидатов получили отказы в регистрации. Самовыдвиженцы, получившие отказы, сочли это попыткой не допустить независимых кандидатов к выборам.

В Волгограде в течение трех дней проходят выборы в городскую думу, которая будет состоять из 35 депутатов. В 2023 году на многих участках проводится трехдневное голосование – с 8 по 10 сентября, но в некоторых регионах день голосования остался единственным – 10 сентября. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

Сегодня в 15.30 мск активист Владимир Тельпук, проживающий в Краснооктябрьском районе Волгограда, пришел в УИК №729 для голосования. Он попытался бросить бюллетени в ящик для голосования, но тот оказался опечатанным. Члены УИК предложили Тельпуку пропустить бюллетени через комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Тельпук категорически отказался, пояснив, что такому способу голосования он не доверяет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Владимир Тельпук.

"В связи с законодательством РФ у нас есть определенные участки, где голосование проходит с использованием современных компьютерных технологий. У нас КОИБ. Данный ящик [обычная урна для голосования] стоит для подстраховки, если вдруг отключится КОИБ. Если вам что-то не нравится, можете с вопросами обратиться в ТИК… Никаких письменных объяснений я не даю", - сказала председатель УИК на видеозаписи, которую Тельпук вел во время беседы и показал корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина на видео поблагодарила Владимира Тельпука за его активную гражданскую позицию, но его настойчивое требование голосовать через обычную урну для голосования она назвала «неконструктивным». Активиста обступили другие члены УИК, пытаясь ему объяснить законность использования КОИБ на участке. Вскоре подошли сотрудники полиции, которые, впрочем, не стали вмешиваться в спор и никаких действий в отношении Тельпука не предпринимали.

Тельпук вынужден был проголосовать через КОИБ, после чего направился в ТИК Краснооктябрьского района, где написал заявление с просьбой «принять меры», поскольку ему «не разрешили воспользоваться правом для голосования в урну для голосования».

"Я не доверяю комплексу обработки избирательных бюллетеней. Я считаю, что этот механизм могут использовать в неблаговидных целях. Поэтому хотел голосовать старым дедовским способом через обычную урну для голосования. Мне предложили отправиться на другой участок, но тут же предупредили, что я там не смогу голосовать, так как приписан к этому 729-му участку. Считаю, что мое избирательное право было нарушено. Надеюсь, сотрудники ТИК отреагируют на мое заявление и накажут виновных. Они обещали дать ответ до закрытия избирательного участка", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Владимир Тельпук.

Владимир Тельпук неоднократно проводил в центре Волгограда одиночные пикеты с требованием защиты прав людей. Так, 13 ноября 2021 года он потребовал прекратить пытки в российских тюрьмах, а 11 декабря того же года выступил в защиту уволенного директора природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». 26 февраля 2022 года Тельпук был задержан на пацифистском пикете, а затем арестован на трое суток за неподчинение сотруднику полиции. В суде не было представлено доказательств вины Тельпука, а имеющиеся видео свидетельствуют в его пользу, однако суд не учел доводы защиты, рассказал адвокат.

Требование членов УИК, чтобы граждане голосовали через КОИБ, "несомненно, законно", сказал корреспонденту юрист Сергей Иващенко. Он сослался на положения Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федерального закона "О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы" и на постановление ЦИК от 18 апреля 2023 года «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов КОИБ».

"Согласно этому постановлению, КОИБы нельзя использовать при голосовании на участках, образованных в местах временного пребывания избирателей - в больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Нельзя их ставить и в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, и на полярных станциях. УИК, расположенный в школе, как это мы видим в случае с Тельпуком, вполне законное место для КОИБа", - пояснил Сергей Иващенко.

В то же время юрист признал небезосновательными опасения волгоградского активиста по поводу возможных «сбоев» при электронном голосовании. "У КОИБов высокая чувствительность: любая, совсем незначительная помарка, может привести к аннулированию бюллетеня. Есть также вопросы к уязвимости программного кода КОИБа. То есть способы манипуляций голосами избирателей возможны и с использованием КОИБов. Мы пока о них ничего не знаем", - сказал Сергей Иващенко.

По наблюдению корреспондента «Кавказского узла», выборы в Волгограде проходят при усиленных мерах безопасности. На входе во дворы и в здания школ стоят солдаты-срочники. На входах у рамок металлоискателей дежурят офицеры полиции, которые осматривают сумки входящих избирателей.

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