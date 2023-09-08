Избирком отказал в аккредитации на выборах журналистам "Современной Калмыкии"

08 сентября 2023, 17:36

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Избирательная комиссия Республики Калмыкия отказалась аккредитовать на выборы представителей независимой газеты "Современная Калмыкия", учредителем которой является журналист Валерий Бадмаев. Поводом стало отсутствие трудовых договоров между газетой и ее представителями, в аккредитации было отказано девятерым журналистам, сообщил сам Бадмаев.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября в регионах России, в том числе на юге страны, началось голосование на муниципальных и региональных выборах. Голосование продлится три дня. Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются на тематической странице "Выборы-2023: Юг России".

"Получив отказ, я обратился в избирком и объяснил, что мы работаем без образования юридического лица. У нас нет сотрудников, нет бухгалтерии и так далее, соответственно, нет и трудовых договоров. Газета издается на деньги, собранные гражданами, распространяется бесплатно, а все люди, причастные к изданию газеты, делают это на добровольческих началах", - пояснил Бадмаев.

Он подчеркнул, что на предыдущих выборах, в 2021 году, от "Современной Калмыкии" было аккредитовано более 20 человек. "Был же уже прецедент, нас допускали. И это важно, потому что обычные наблюдатели, допустим, даже зафиксировав нарушение, не всегда знают, как о нем заявить. А наши ребята - все очень активные, боевые, они бы зорко следили за происходящим на участках - и быстро распространяли информацию в случае нарушений. По всей видимости, именно поэтому нас и не допустили", - сказал Бадмаев.

При этом обжаловать решение в суд Бадмаев не планирует. "Этот момент с трудовыми договорами - формальный, но, уверен, они именно за него в суде и зацепятся, что, мол, такое основание есть, и результат будет очевиден", - сказал он.

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