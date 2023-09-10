Наблюдатель в Геленджике задержан полицией

10 сентября 2023, 22:57

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Правоохранители обвинили наблюдателя на выборах Игоря Огородникова в неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 сентября член КРПФ Александр Сафронов сообщил, что сотрудники военкомата вручили повестки наблюдателю Игорю Огородникову и члену избирательной комиссии Алексею Лобанову. Огородников счел вручение повесток давлением на независимых наблюдателей. Отмечается, что Лобанову повестка вручена для уточнения личных данных, а Огородникову - для уточнения личных данных и "получения моб. предписания".

Сегодня стало известно, что на Игоря Огородникова, работающего на участке № 0940 в Геленджике, составили административный протокол. Перед этим он сам составил на комиссию три жалобы, а также заявил, что его толкали на участке. Кроме того, Огородникова выгнали из участка перед упаковкой бюллетеней в сейф-пакеты, сообщило издание "ОВД-инфо"*.

На Огородникова составили протокол по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции - таковым правоохранители посчитали отказ наблюдателя покинуть избирательный пункт, сообщило издание.

Наблюдателя увезли в дежурную часть прямо перед процедурой подсчета голосов, обратила внимание помощник депутата ЗакСобрания Кубани от КПРФ в своем телеграм-канале Илона Грачевская.

Напомним, с 2021 года выборы по решению ЦИК России проводятся в течение трех дней. В 2023 году на многих участках проводится трехдневное голосование – с 8 по 10 сентября. В то же время в некоторых регионах день голосования остался единственным – 10 сентября. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах юга России можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

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