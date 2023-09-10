Член избиркома подвергся нападению в Новороссийске

10 сентября 2023, 00:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Помощь врачей потребовалась члену избирательной комиссии Новороссийска Дмитрию Лебедеву после нападения. Лебедев направил заявление в полицию

Как писал "Кавказский узел", сегодня на избирательном участке № 940 в Геленджике сотрудник военкомата вручил повестки наблюдателю Игорю Огородникову и члену избирательной комиссии Алексею Лобанову, заявил Огородников. Он посчитал это давлением на независимых наблюдателей. В военкомате возразили, что распоряжения по поводу выдачи повесток на избирательных участках "не было и быть не может". Также в Геленджике полицейские задержали представителя одного из кандидатов Валентину Шостак по жалобе членов избиркома на то, что она вела съемку заполненных бюллетеней и их перемещение в сейф-пакет.

С 2021 года по решению ЦИК России выборы проводятся в течение трех дней. В 2023 году на многих участках проводится трехдневное голосование – с 8 по 10 сентября, но в некоторых регионах день голосования остался единственным – 10 сентября. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

В Новороссийске около 18.00 мск напали на Дмитрия Лебедева, возившего на своей машине члена ТИК Романа Пилипенко по участковым избирательным комиссиям. Как рассказал свидетель нападения в видеоролике, снятом Романом Пилипенко, некий молодой человек в маске подбежал к стоявшей машине и плеснул в нее и водителя жидкость красного цвета, после чего убежал.

Лебедев в заявлении в полицию (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") характеризовал нападавшего как человека 25-27 лет, славянской внешности с короткими темными волосами, одетого в черные кроссовки, желтые шорты с черной (или темно-серой) полосой и темную кофту с капюшоном. При этом, по словам Лебедева, жидкость вызвала у него "приступообразный кашель", который прекратился лишь после введения врачами скорой помощи стабилизирующих препаратов.

Судя по фотографиям с места события, пострадал ноутбук и часть салона автомобиля, залитые этой жидкостью. Лебедев попросил полицию изъять записи с видеокамер с места нападения и опросить свидетелей, среди которых он назвал и Романа Пилипенко.



Роман Пилипенко предположил, что нападавший мог перепутать его и Лебедева, хотя угрожали и самому Лебедеву. "Возможно меня перепутали с ним. Лебедев член УИК, я член ТИК. Мы оба были в синих рубашках. Я ему предложил помочь возить меня по участкам, а ему угрожали, что уволят, если он выйдет", - подчеркнул Пилипенко.

Проект "Голоса"* "Карта нарушений" ранее распространил информацию о том, что нападению подвергся сам Роман Пилипенко. В сообщении говорится, что инцидент произошел во время подготовки заявления о нарушениях на выборах.

Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2023: юг России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.