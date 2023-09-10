10 сентября 2023, 00:02

Член избиркома подвергся нападению в Новороссийске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Помощь врачей потребовалась члену избирательной комиссии Новороссийска Дмитрию Лебедеву после нападения. Лебедев направил заявление в полицию

Как писал "Кавказский узел", сегодня на избирательном участке № 940 в Геленджике сотрудник военкомата вручил повестки наблюдателю Игорю Огородникову и члену избирательной комиссии Алексею Лобанову, заявил Огородников. Он посчитал это давлением на независимых наблюдателей. В военкомате возразили, что распоряжения по поводу выдачи повесток на избирательных участках "не было и быть не может". Также в Геленджике полицейские задержали представителя одного из кандидатов Валентину Шостак по жалобе членов избиркома на то, что она вела съемку заполненных бюллетеней и их перемещение в сейф-пакет.

С 2021 года по решению ЦИК России выборы проводятся в течение трех дней. В 2023 году на многих участках проводится трехдневное голосование – с 8 по 10 сентября, но в некоторых регионах день голосования остался единственным – 10 сентября. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

В Новороссийске около 18.00 мск напали на Дмитрия Лебедева, возившего на своей машине члена ТИК Романа Пилипенко по участковым избирательным комиссиям. Как рассказал свидетель нападения в видеоролике, снятом Романом Пилипенко, некий молодой человек в маске подбежал к стоявшей машине и плеснул в нее и водителя жидкость красного цвета, после чего убежал.

Лебедев в заявлении в полицию (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") характеризовал нападавшего как человека 25-27 лет, славянской внешности с короткими темными волосами, одетого в черные кроссовки, желтые шорты с черной (или темно-серой) полосой и темную кофту с капюшоном. При этом, по словам Лебедева, жидкость вызвала у него "приступообразный кашель", который прекратился лишь после введения врачами скорой помощи стабилизирующих препаратов.

Ноутбук пострадал при нападении на Лебедева. Фото с сайта проекта "Карта нарушений" движения "Голос" (внесен в реестр иноагентов), https://www.kartanarusheniy.org/messages/76045Судя по фотографиям с места события, пострадал ноутбук и часть салона автомобиля, залитые этой жидкостью. Лебедев попросил полицию изъять записи с видеокамер с места нападения и опросить свидетелей, среди которых он назвал и Романа Пилипенко.

Роман Пилипенко предположил, что нападавший мог перепутать его и Лебедева, хотя угрожали и самому Лебедеву. "Возможно меня перепутали с ним. Лебедев член УИК, я член ТИК. Мы оба были в синих рубашках. Я ему предложил помочь возить меня по участкам, а ему угрожали, что уволят, если он выйдет", - подчеркнул Пилипенко. 

Проект "Голоса"* "Карта нарушений" ранее распространил информацию о том, что нападению подвергся сам Роман Пилипенко. В сообщении говорится, что инцидент произошел во время подготовки заявления о нарушениях на выборах. 

Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2023: юг России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Выборная кампания в Майкопе показала снижение уровня конкуренции", "Житель Новороссийска оштрафован за дискредитацию армии", "Активист из Полтавской сообщил о преследовании силовиками".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 сентября 2023, 23:03

09 сентября 2023, 22:04

09 сентября 2023, 21:06

  • Военный из Апшеронска убит на Украине

    Виталий Вовин погиб на Украине, сообщила администрация Апшеронска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 192 военных из Краснодарского края.

09 сентября 2023, 20:15

09 сентября 2023, 19:22

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи