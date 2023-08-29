Ростовские политологи сочли вялой агитационную кампания на выборах в Заксобрание

29 августа 2023, 03:57

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На выборах в Законодательное собрание Ростовской области в некоторых округах ожидается явная борьба, при этом агитационная кампания пока проходит довольно вяло, отметили опрошенные "Кавказским узлом" ростовские политологи.

С 8 по 10 сентября в Ростовской области пройдут выборы депутатов Законодательного собрания, а также депутатов представительных органов власти ряда городских округов и сельских поселений.

В Избиркоме Ростовской области корреспонденту "Кавказского узла" 28 августа сообщили, что в избирательной кампании участвуют 227 кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам. "Также зарегистрированы списки шести политических партий, в которые в общей сложности включены имена 370 кандидатов", - сообщил представитель Избиркома.

По словам представителя Избиркома, в выборах участвуют представители партии "Коммунисты России", ЛДПР, партии «Новые люди», "Справедливой России – За правду", «Единой России» и КПРФ. "Среди зарегистрированных кандидатов есть двое, участвующих в выборах в порядке самовыдвижения", - добавил он.

При этом он сообщил, что Облизбирком не ведет статистику того, сколько кандидатов выдвинулись из тех, кто уже был в парламенте предыдущего созыва.

В Законодательном Собрании Ростовской области 60 мандатов: 40 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 20 – по партийным спискам. Таким образом, ориентировочно шесть претендентов на место, также сказал представитель Избиркома.

Ростовский политик Евгений Федяев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что идёт на выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области, как самовыдвиженец, собрав необходимое количество подписей избирателей. "Процедура самовыдвижения - достаточно сложная история, поэтому мало кто идет по этому пути в моем округе. Да и в целом в Ростове я единственный кандидат-самовыдвиженец", - сказал он.

По его словам, собрать порядка 2,5 тысяч голосов с небольшого округа стала возможным только благодаря его активной деятельности и постоянной работе в качестве депутата на протяжении всего пятилетнего срока. "А иначе как убедить людей прийти на пункты сбора подписей, оставив свои не только подписи, но и паспортные данные за конкретного человека. И в этом плане я очень благодарен жителям своего округа за такое доверие и поддержку", - отметил Федяев.

По словам кандидата, сама процедура прошла достаточно успешно, без каких-либо скандалов, жалоб, судов и прочего. "Мне кажется, самая серьезная борьба разворачивается непосредственное в моем Советском округе между мною и кандидатом от партии власти. Пока серьезных нарушений нет, есть только различного рода пакости в виде срывания и порчи моих плакатов моими оппонентами. Самое интересное предстоит 8,9 и 10 сентября. Но уже сегодня мне поступают жалобы от работников [учреждения], которое возглавляет кандидат от правящей партии, что с ними проводится «профилактическая беседа», в ходе которой требуют голосовать за кандидата", - рассказал Федяев.

По мнению политика, избиратели с большим уважением относятся к участникам специальной военной операции. "Главное отличие от других избирательных кампаний - это более внимательное отношение к проблемам военнослужащих и их первоочередное рассмотрение", - подытожил Федяев.

Кандидаты ростовского отделения партии «Яблоко" в этом году есть только на довыборах в Шахтах. На Заксобрание никого не выдвинули, а в Новочеркасске на довыборах кандидат не прошёл по подписям, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель регионального отделения «Яблоко».

“Кандидатов (желающих), которым это было бы действительно по силам, не оказалось. Достаточно узнаваемых и опытных, с ресурсом. Но главное - на самом деле понятно, что зарубили бы на подписях. По опыту прошлых выборов знаем, в гордуму Ростова. Там людей именно с ярко выраженными оппозиционными взглядами не допустили в 2020 году. А тут подписей нужно ещё больше - более чем в 10 раз. Для кого-то в других регионах это не препятствие, чтобы выдвигаться. Но тут партийные активисты решили, что разумней сосредоточить силы на маленьких выборах”, - пояснил он.

По словам заместителя председателя, начальника избирательного штаба партии "Яблоко" в городе Шахты Алексея Попова, партия участвует в выборах только в двух одномандатных округах Ростовской области - №18 и №24.

«Выборы в них проводятся в связи с тем, что освободились мандаты. Депутат от 18-о округа сам сложил полномочия, потому то переезжает в Москву. Депутат по округу №24 был избран по конкурсу главой администрации города Шахты, поэтому оставил депутатский мандат. Партия "Яблоко" по городе Шахты выдвинула кандидатов на оба эти округа. Они собрали установленное законом необходимое количество подписей, которые признаны комиссией действительными, все кандидаты зарегистрированы без проблем», - рассказал он.

По его словам, в округе 18 партия ожидает успешная борьба. «Наш кандидат Никита Дёмин ведёт активную агитационную кампанию. Команда его работает хорошо. Проводятся встречи с избирателями. Мы видим живой отклик на это. Тем более, программа кандидата выстроена на пацифистской позиции», - заявил Попов.

Нарушений в период агитации он не заметил. «Но представители «системных» партий [...] не скрывают своего раздражения из-за нашей позиции по отношению к СВО. Они пока устно выражают недовольство. Но официальных жалоб ещё нет от них», - пояснил Попов.

По его мнению, в 24 округе тоже намечается интересная борьба. «Там кандидату от ЕР наряду с нашим кандидатом и кандидатом от КПРФ будет противостоять самовыдвиженец, участник СВО. "Яблоко" рассчитывает на успех. Наш кандидат работал в управляющей компании, занимался людьми, помогал им. Его многие хорошо знают, самый известный из кандидатов в депутаты и, думаем, что имеет все шансы на победу», - подчеркнул Попов.

Политологи отметили вялую избирательную кампанию

Ростовский политтехнолог Владимир Белоконев заявил, что выборы 2023 года в Ростовской области отличаются от предыдущих в первую очередь тем, что произошло изменение соотношения депутатских мандатов в Заксобрании по спискам партий и одномандатников.

"Если раньше из 60 депутатов Заксобрания половина шла по спискам, то теперь «списочников» только 20. 40 идут по одномандатным избирательным округам. Поэтому много кандидатов (причем, от всех партий), которые шли раньше по спискам, сейчас вынуждены идти как одномандатники. И для многих из них это неприятная новость. Потому что большинство вчерашних «списочников» должны вести в своих одномандатных округах реальные кампании, «на земле», общаться с реальным избирателем. А они к такому «живому» общению просто не привыкли. Они не понимают, что кампании по одномандатным округам требуют не только (и не столько) партийной поддержки, но и грамотного выстраивания кампании «на земле», работы технологов, орговиков, встреч и споров с оппонентами. Именно те, кто этого не понял, скорее всего, и проиграют выборы", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В одномандатных округах ожидается реальная борьба за места в Заксобрании. "Там может быть противоборство, интересные ходы и приемы", - добавил политтехнолог.

По его мнению, эти выборы будут своеобразным тест-драйвом, площадкой для отработки технологических приёмов главных выборов следующего года — выборов президента. "Пару месяцев назад Москва собирала людей, которые ответственны за выборы по регионам. Были озвучены желаемые показатели: 75% - поддержки и 70% явка. По первой цифре – от комментариев воздержусь, поддержка Путина действительно велика (вполне возможно, что и эти самые «три четверти»), но он еще даже не заявил о своем участии. По второй же возникают большие сомнения, явка избирателей - одна из главных проблем выборов последних лет в России. Люди не хотят идти голосовать. Заставлять же их идти на выборы насильно, мягко говоря, не хорошо, да и не результативно. Можно получить результат, противоположный планируемому… Впрочем, снижение количества «списочных» мандатов и увеличение по «одномандатникам» может стимулировать людей идти на выборы. Люди уже не хотят голосовать за некие абстрактные партии и их программы, которые друг от друга отличаются мало, «за все хорошее, против всего плохого». Голосуют за известных людей, лидеров, символы той или иной партии. Например, КПРФ - это Зюганов, ЛДПР - Жириновский (ну, тогда было), СР - Миронов и так далее. Хоть Путин и не лидер ЕР, но «ЕР – это Путин» - в восприятии людей", - пояснил Белоконев.

По его словам, пока что агитационная кампания проходит серо и скучно. "Ничего интересного, яркого не видно - ни в технологиях, ни в нарративных смыслах. Тема СВО звучит в избирательной риторике практически всех партий и кандидатов. По сути, отношение кандидата к СВО определяет его отношение к государству. Все партии, кандидаты, наверное, кроме Яблока, более-менее едины в поддержке СВО, поддержке курса президента в этом. Понятно, что СВО поддерживает подавляющая часть российского электората, это действительно так. Идти «против» – заранее проиграть. Но реальную конкуренцию между партиями и интерес избирателя к их партийным программам это снижает. Если «все за», то в чем разница? Отсюда и некоторая апатия среди избирателей. Что, опять таки, возвращает нас к проблеме низкой явки", - резюмировал Белоконев.

По мнению ростовского политолога Дмитрия Абросимова, в новом составе Заксобрания "Единая Россия" может взять 48 мандатов, а остальные партии возьмут 12.

«В одномандатных округах 12 у представителей ЕР, 3 - у КПРФ, остальные партии по 1-2 места - "Коммунисты России", СР, "Новые Люди", ЛДПР. 29 Батайский одномандатный округ будет за представителем КПРФ, в 22 округ поборются между собой член "СправРоссии" с выдвиженцем от коммунистов. Оба местные городские депутаты в Таганроге. 7 одномандатный округ - Новошахтинск - берёт под себя ЛДПР. Под вопросом 10 и 16 округа. Там конкуренция представителей КПРФ и ЕР. В 23 таганрожском округе выдвигается самовыдвиженец Белан - директор местного металлургического завода. Но сильные позиции у кандидата-коммунистов. Таким образом, соотношение сил будет как в действующем Заксобрании», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог отметил, что "Коммунисты России", СР и "Новые люди" находятся на грани прохождения. «Эти партии по партийным спискам могут и не пройти. За них пока менее 5% готовы проголосовать, поэтому участие этих партий пока под вопросом», - уточнил Абросимов.

По его словам, политическое поле изменилось. «Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") из-за болезни отказался от участия в выборах. Лидер местного отделения КПРФ Николай Коломийцев - депутат Госдумы. Возглавляет в РО КПРФ на выборах Евгений Бессонов, который является новым лицом в политическом раскладе», - указал Абросимов.

Он считает, что агитация пока проходит вяло. «Возможно, активизируется волна агитации к концу сентября», - предположил Абросимов.

Политолог полагает, что тема СВО практически не затрагивается, чтобы не будоражить избирателя. «В риторике, в программах это не присутствует. И среди кандидатов - даже от ЕР - нет людей, связанных с СВО. В районах, близких к местам боевых действий, на местном уровне риторика есть. Но в общей кампании, по области её нет. Дело в том, что у людей уже есть страх от того, что происходят взрывы, залетают дроны. И чтобы людей не будоражить, тему обходят», - подчеркнул Абросимов.

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