Участники выборов в Калмыкии связали низкую явку с интересами властей

13 сентября 2023, 23:30

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Результат "Единой России" на выборах в Калмыкии достигнут на фоне низкой явки при активном участии бюджетников. Кроме того, зафиксированы фальсификации при надомном голосовании и давление на наблюдателей, заявили "Кавказскому узлу" кандидаты и наблюдатели.

Как писал "Кавказский узел", в первый день голосования в Калмыкии поступали сообщения только о мелких нарушениях, рассказали 8 сентября главред "Современной Калмыкии" Валерий Бадмаев и депутат Народного хурала Арслан Кусьминов. Наблюдатели на выборах в парламент Калмыкии сообщили о нарушениях, которые могут повлиять на результат выборов, заявила 10 сентября лидер отделения "Справедливой России" Наталья Манжикова.

В Калмыкии в течение трех дней проходили выборы в Народный хурал (парламент) республики, в них участвовали семь избирательных объединений. Были зарегистрированы республиканские списки кандидатов от партий "Единая Россия" – 88 кандидатов, КПРФ – 60 кандидатов, "Партия роста" – 37 кандидатов, ЛДПР – 54 кандидата, "Новые люди" – 39 кандидатов, "Российская партия свободы и справедливости" – 37 кандидатов, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 32 кандидата, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

Нарушения на выборах были массовые, особенно при подсчете голосов, сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального отделения "Справедливой России" Наталья Манжикова. "Практически везде наблюдатели стояли за несколько метров, они не видели галочек. Даже мелом черту проводили - чтобы наблюдатели не могли переступить, подойти поближе. Только на нескольких участках показывали (наблюдателям) галочки, а на всех остальных кидали так", - пояснила она. По ее словам, показывали галочки на участках Сарпинского района, где в итоге у "Справедливой России" оказались "хорошие результаты".

Нигде участковые комиссии не разрешили пересчет бюллетеней, отметила Манжикова. "Хотя везде требовали. Даже на моем одномандатном округе - там два УИКа, и шла видеотрансляция, и я видела, как наш член комиссии с правом совещательного голоса пыталась попросить пересчитать в стопочке бюллетени, но председатель комиссии рявкнула на нее, отказала. Это нарушения, но они (руководство УИКов) считают, что они действуют по закону. В законе сказано, что наблюдатель должен иметь возможность обозревать подсчет голосов, но у нас не дают", - посетовала Манжикова. Эти два нарушения - дистанцирование наблюдателей и отказ в пересчете бюллетеней, по ее словам, были "почти повсеместными".

Кроме того, самим кандидатам пытались помешать участвовать в подсчете голосов, полагает она. "Всю ночь они эти жалобы писали - на меня, на других кандидатов, полиция проводила допросы. Это, наверное, специально, чтобы мы не могли присутствовать на подсчете голосов", - рассказала Манжикова.

В частности, вечером в воскресенье к Манжиковой пришли двое полицейских по поводу жалобы председателя УИК №29 на то, что она была на этом участке и подходила близко к столам, где сидят члены комиссии с правом решающего голоса, и вместе с наблюдателем смотрела список избирателей. "Якобы кандидат не имеет права. Хотя в законе ничего такого нет. Два часа они меня допрашивали. Участки как раз закрылись, и я, естественно, уже не смогла присутствовать на подсчете голосов на том УИКе, где планировала", - констатировала Манжикова.

Наблюдатели подавали жалобы на то, что ночью были отключены камеры, что где-то были сорваны сигнальные пломбы с сейфов, где хранились сейф-пакеты с бюллетенями. Жалобы подавались в УИКи и в ТИК, но одна жалоба была подана напрямую в ЦИК, рассказала собеседница. "Эта жалоба была подана на председателя УИК №27. 8 сентября туда пришел избиратель, который сказал, что плохо видит, и председатель этого участка разрешила наблюдателю от "Партии роста" подойти к нему и зачитывать ему <бюллетень>. Это нарушение закона, наблюдатель не имеет права. Но никакого акта, ничего сделано не было, и тем более сама председатель разрешила. На следующий день наш наблюдатель сделал подобное, зашел мужчина и несколько раз попросил из кабинки оказать помощь, потому что он плохо видит. Наша наблюдатель решила ему помочь, прочитала бюллетень, и за это через суд ее удалили с участка. То есть в первом случае был нарушен закон - ничего не было, во втором случае был нарушен закон - сразу удалили", - сообщила Манжикова. Она отметила, что эта жалоба была подана в ЦИК, потому что "на месте реакции не было".

Манжикова сообщила, что кандидат от партии пресек нарушение в Малых Дербетах. "Они с переносной урной поехали в дом престарелых, директор вышла и сказала, что у них какой-то карантин. Она забрала 50 бюллетеней, унесла, потом вышла с заполненными, хотела их в урну кидать. Наш кандидат пресек это. Это нарушение, составили акт, признали все бюллетени недействительными", - рассказала она.

По словам Манжиковой, процесс сбора жалоб продолжается, по ее примерной оценке, речь может идти о нескольких десятках жалоб. "Мы просто еще от районов (информацию о жалобах) не собрали. Но у нас там только в Целинном районе на одном участке около пяти жалоб было", - сказала она.

Манжикова заявила о "беспрецедентном давлении на этих выборах на кандидатов, наблюдателей и агитаторов от "Справедливой России"". "Мы по Элисте 77 наблюдателей начали готовить, но к 8 сентября 12 человек отказались регистрироваться (наблюдателями), потому что им звонили, угрожали, и они отказались работать. На кандидатов сильно давили при регистрации. И даже уже перед выборами некоторые кандидаты просто отошли, прекратили любую агитационную работу, по сути, "исчезли", потому что им пригрозили, что, если они будут активничать, то у них будут проблемы, они лишатся работы и так далее. И странно, что это было только на нас. На коммунистов не было давления. Другие партии, кто участвовал: "Партия роста", ЛДПР, "Новые люди", "Российская партия за свободу и справедливость" - практически все кандидаты шли от администрации, и даже наблюдателей от них предоставила администрация. Свои наблюдатели были только от КПРФ и "Справедливой России", при этом наблюдатели от КПРФ как-то особо не активничали", - считает Манжикова.

В Калмыкии выборов фактически нет, констатировала Манжикова. "Поналетели политтехнологи, продажные журналисты из других регионов - и делали всё, чтобы сделать "Единой России" 64%. Сушили усиленно явку, чтобы как можно меньше людей пришли на избирательные участки, чтоб пришли в основном бюджетники - и проголосовали за "Единую Россию". И в итоге они в Элисте получили 38%, а на округе, где я выдвигалась, "Единая Россия" получила минимально - где-то 34%. И, несмотря на все эти фальсификации, они больше не смогли получить (чем треть голосов в Элисте). А за счет районов подняли до 64%. Но это все равно низкий результат - и для Бату Хасикова неутешительный, так как основная часть избирателей Калмыкии сосредоточена в Элисте", - заключила Манжикова.

Согласно предварительным итогам выборов депутатов Народного Хурала республики седьмого созыва в голосовании приняли участие 42,07% избирателей. Преодолели пятипроцентный барьер четыре избирательных объединения: "Единая Россия" - 64,18%, КПРФ - 13,33%, "Новые люди" - 8,36%, "Справедливая Россия" - 5,23%. В одномандатных округах, по предварительным данным, 17 мандатов будут переданы кандидатам, выдвинутым "Единой Россией", говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома Калмыкии от 11 сентября.

Надомное голосование помогло получить голоса "Единой России", считает кандидат от "Справедливой России", который выдвигался в избирательном округе №7, Иван Арзаев. "Я сам ходил с членами комиссии по домам, там бабушка слепая совсем, но называет кандидата от "Единой России". Это соцработники работали. Много же одиноких стариков, они от соцработников зависят. Все такие "надомники" в один голос называли кандидата от "Единой России", - рассказал Арзаев.

По его словам, на одном из УИКов в этом округе было около 140 надомных голосований. "Но это невозможно. За один день мы пошли - две урны взяли - и за четыре часа мы еле-еле прошли 15 человек, а на другой день уже 140. Ну, так же не бывает", - отметил собеседник. "И повсеместно так было, очень много (проголосовавших на дому)", - добавил он.

Он отметил, что работа наблюдателей сказалась на результатах выборов. "Где наши люди сидели достойные в наблюдателях, нормально было, где их не было - результат такой <высокий у "Единой России">. Там как будто бы все голосовали за "Единую Россию"", - подчеркнул он.

По словам Арзаева, на предвыборном этапе лично у него проблем не было - в частности, во время агитации. Высокий результат "Единой России" он связал с тем, что явка была низкая. Люди голосовали неактивно, пришли одни бюджетники, а те, кто были против, не пришли, отметил он. "В Аршане у нас, на УИК №11, - 1580 избирателей, а пришло 300 с чем-то. В Лесхозе то же самое, УИК №14: на 1700 избирателей - 400 проголосовавших. Это протест людей. Люди не верят в выборы и не ходят голосовать. Если бы пришла хотя бы половина, другой был бы результат. А тут и 30% не пришло", - констатировал он.

Говоря о нарушениях, он отметил, что наблюдателей не подпускали близко при подсчете бюллетеней, члены комиссии "садились в круг за столом". "Первые два дня должны были давать сведения о числе проголосовавших, на 15.00 и на 20.00, но их не давали. А в основной день голосования должны были давать каждые два часа, но тоже не давали. Им, видимо, надо было подогнать количество. Я требовал, чтобы председатель дала число проголосовавших, а они подали на меня жалобу в полицию. Якобы я не имел права снимать. 10 сентября это было, они написали заявление, но с участка я не ушел, ходил в горотдел (полиции), там брали объяснения с меня, но уже 12 сентября", - рассказал кандидат.

При этом наблюдатели от других партий, кроме "Справедливой России", вели себя пассивно, "просто сидели в телефонах", добавил Арзаев.

Кандидат от КПРФ по 14 одномандатному округу Артем Эрдниев отметил, что официальных итогов по выборам в Калмыкии пока нет. "Итогов пока никто не подвел. Мы хотим посмотреть официальные данные, а они будут 14 сентября. Хотелось бы выслушать руководителя (регионального отделения КПРФ), что он нам скажет", - пояснил он.

По словам Эрдниева, в ходе предвыборного этапа лично у него особых проблем не было, хотя были попытки давления. "Пытались подходить, договариваться. Чтобы агитации не было от нас, чтоб наблюдателей не выставляли на УИКе. То есть, чтобы вообще ничем не занимались, сидели молча", - пояснил Эрдниев.

Но активность была низкой не столько поэтому, а потому что "возможностей не было сильно активизироваться", сказал он. "Если сравнить с прошлыми выборами, то тогда мы работали гораздо активнее, потому что были для этого средства - для баннеров, для листовок. И мы могли нанять много наблюдателей. А в этот раз финансирование на всё это было очень ограничено", - пояснил кандидат.

По его словам, в ходе голосования существенных нарушений не было, "все складывалось из мелочей". "Был единичный случай давления на моем округе на активного наблюдателя. Кандидат от "Единой России" подошел - и стал ему угрожать, чтоб тот ушел с участка. Кроме этого, не вывешивали промежуточные итоги, не разрешали снимать видео наблюдателям, опечатывать сейфы. Пока не начнешь вмешиваться в их действия, они <члены комиссии> пытаются <нарушать>, но если вмешаться, то идут навстречу. Но ведь пока доедешь, отреагируешь - время пройдет. Это же не город, тут между участками может быть расстояние в сотни километров", - сказал Эрдниев.

На его округе также была низкая явка и активно использовалось надомное голосование, причем члены УИК объезжали, "в основном, своих родственников, где 100% было известно, кто и как отдаст голоса", подчеркнул Эрдниев. На одном из участков 33 человека подали заявку на надомное голосование, из них более 20 - родственники различных членов УИК. "Поэтому они не сопротивлялись, как на прошлых выборах, когда на выездное голосование не хотели брать наблюдателей. Сейчас такого не было, но это и не было нужно. Это не нарушение, но своего рода уловка, хитрость", - отметил кандидат.

"У меня сомнения в честности (выборов) есть, посмотрим, что завтра скажет руководитель", - заключил он.

Гражданское объединение "Наблюдательный полк" работало на выборах в этом году от "Справедливой России", рассказал его координатор Церен Басангов. "КПРФ наоборот - говорили, что, мол, не надо собирать "Наблюдательный полк". Не знаю, почему. А "Справедливая Россия" обратилась в конце августа, попросила собрать людей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые существенные нарушения были зафиксированы, но "не факт, что их примут", сказал он. "Например, 9 или 10 сентября числа на один из участков в 6 утра пришли наблюдатели, а участок был уже открыт, там сидела комиссия, но полицейского не было. Хотя комиссия не должна открывать участок без наблюдателей и без полиции", - рассказал Басангов.

Также были жалобы на запрет на перемещение наблюдателей по участку, на то, что не давали ознакомиться со списком избирателей. "Но когда они писали жалобы (в УИКи), им сразу разрешали всё это делать", - отметил Басангов. "На одном участке обнаружились в списках люди, которые уже давно умерли. Мы сразу подняли шум, опубликовали это в интернете. Мы нарушения старались сразу оглашать", - добавил он.

Одному из кандидатов, Борису Тодаеву, который выдвигался от "Справедливой России" и шел по округу №13 на севере республики, вечером в 10 сентября, незадолго до начала подсчета голосов, прокололи колеса на автомобиле, сообщил Басангов. "В целом по сравнению с 2021 годом нарушений было намного меньше. Но и намного меньше фиксировали наблюдатели, так как они были не так подготовлены, как тогда. Мы их в конце августа начали набирать, всего несколько дней было, чтоб их подготовить. Но мы показали, что даже в таких условиях контроль возможен", - добавил он.

По его словам, был создан чат-бот, где около 10 операторов подсказывали наблюдателям, что делать в том или ином случае, сбрасывали им образцы жалоб. "И в целом по городу мы видим результат - по Элисте процент у "Единой России" значительно ниже, чем в районах. Мы в основном город перекрыли наблюдением", - сказал Басангов.

Высокий результат "Единой России" Басангов объяснил низкой явкой. "В городе явка была где-то 30%. В 2021 году было 50%. И те, кто голосовал бы против, не пришли. Тем более, что активно муссировались слухи, что были какие-то договоренности (с властью), в частности, у КПРФ. И многие просто не пошли голосовать", - сказал он. А кандидаты от "Партии роста", "Новых людей" не занимались агитацией, от них не было наблюдателей, отметил активист.

По его словам, "заметно много было испорченных бюллетеней". "В прошлый раз такого не было. Люди таким образом тоже протестовали", - считает собеседник. "Задача была не победить, а собрать сторонников, увидеть их. То гражданское общество, которое еще живо в Калмыкии. Это получилось", - заключил Басангов.

На Карте нарушений движения "Голос"* в этот раз было мало нарушений из Калмыкии. "Карту нарушений в первую очередь используют наблюдатели. Если в Калмыкии было незначительное число наблюдателей или штабы наблюдения не имели установки на то, чтобы сообщать о нарушениях через этот сервис, то и сообщений пришло немного", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" координатор движения Давид Канкия.

Он отметил, что у "Голоса"* сейчас в Калмыкии нет ни регионального отделения, ни волонтеров. "Поэтому, наверное, сервис не был востребован теми, кто наблюдал на избирательных участках", - предположил собеседник.

"У меня сложилось впечатление, что даже оппозиционные кандидаты не очень критично настроены и в целом ходом кампании больше довольны, чем нет, за исключением Натальи Манжиковой", - заключил Канкия, назвав результат "Единой России" "вполне ожидаемым и предсказуемым" с учетом голосования по одномандатным округам и того, что избирательная система была изменена накануне голосования.

В Калмыкии по данным проекта "Карта нарушений" зафиксировано 36 нарушений. В том числе в местных изданиях – РИА "Калмыкия", "Элистинская панорама" и "Степные вести" было опубликовано несколько статей с признаками агитации. В статьях шла речь о "Единой России".

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