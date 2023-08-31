31 августа 2023, 15:26

Формальная агитаця в Дагестане указала на отсутствие борьбы кандидатов в депутаты

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Итоги муниципальных выборов, которые пройдут в Дагестане в единый день голосования, фактически предрешены. Этому способствует отсутствие адаптированных под нужды местных жителей предвыборных кампаний и низкий интерес избирателей, заявили политолог Альберт Эседов и журналист Магомед Магомедов.

По данным избиркома Дагестана, в единый день голосования 10 сентября 2023 года в республике пройдут выборы в органы местного самоуправления.  Предстоит 34 избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления на территориях четырех городских округов, 12 муниципальных районов и муниципального образования "Бежтинский участок". По итогам предстоящих муниципальных выборов должен быть распределен 301 мандат депутатов представительных органов: 92 в городских округах и 209 в сельских поселениях.

Также планируется избрать четырех глав муниципальных образований: села Бухты и сельсовета Шангодинский Гунибского района, села Новолакское и сельсовета Дучинский Новолакского района.

Голосование пройдет в течение трех дней, 8, 9 и 10 сентября. При трехдневном голосовании "День тишины" не предусмотрен, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в избиркоме Дагестана.

Среди прочих, выборы депутатов городского собрания пройдут в городах Хасавюрт и Кизилюрт. Голосовать будут не за кандидатов, а за политические партии, которые подают списки кандидатов. Депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов.

В Хасавюрте городское собрание состоит из 25 депутатов. Действующий состав представляют 17 депутатов от "Единой России", четверо  – от КПРФ, по двое от "Справедливой России" и "Трудовой России". На предстоящих выборах зарегистрировались шесть партий: "Партия Роста", ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Партия дела", "Единая Россия" и КПРФ.

В городское собрание Кизилюрта будет избран 21 депутат. Из действующего состава 12 человек представляют "Единую Россию", четыре – "Партию Роста", трое - КПРФ и два депутата - "Справедливую Россию". На предстоящих выборах зарегистрировались шесть партий: ЛДПР, "Партия Роста", КПРФ, "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Новые люди".

В республике, одолеваемой коммунальными проблемами, вряд ли можно ожидать интереса населения к муниципальным выборам, отметил политолог Альберт Эседов. "Какой-то яркой муниципальной кампании, проводимой кандидатами и партиями, которые предлагают решения и какие-то программы, не наблюдается. Наблюдаются только публикации о дежурных и единичных встречах с населением, какие-то агитки в социальных сетях, в которых зачастую из оригинального - только фамилия кандидата", - сказал Эседов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, при таких исходных данных, ожидать какого-то интереса населения к выборам, как процессу, протекающему параллельно с реальной их жизнью, не представляется возможным. "Возможно, что-то изменится ближе ко дню голосования, появится агитация под местные реалии. Но опять же, при рабочей схеме - "не важно кто и как голосует — важно, как считают голоса", очевидно, все это не важно", - считает политолог.

Активную агитационную работу на муниципальных выборах в Дагестане уже давно никто не ведет, отметил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Как правило, на местном - будь то сельский или городской уровеь, в этом не видят явной необходимости, так как всегда "работают" два сценария. Первый - уже обо всем все политические силы договорились, поэтому результаты выборов, вплоть до десятой процента, известны заранее. И волеизъявление населения, учитывая, что их на подобные выборы ходит крайне мало, тут не причем. Второй - есть местная "оппозиция", с которой не удалось заранее договориться, в том числе, по мандатам в будущем собрании депутатов, которые отдадут оппозиционерам. Как правило, речь об одном-двух мандатах. В этом случае, выборы, в зависимости от усилий "оппозиции", могут быть разными", - рассказал журналист. 

Как отметил Магомедов, бывают и исключения. В качестве примера он назвал результаты выборов в Буйнакске в 2015 году. "Тогда оппозиция, спонтанно организовавшаяся вокруг партии "Ветеранов России", просто разгромила "Единую Россию" на всех участках. Можно вспомнить ситуацию в Избербаше примерно в тот же период, где противостояние между партией власти и оппозицией, привело к бюджетному и политическом кризису", - говорит Магомедов. 

На нынешних выборах в Дагестане, по его словам, сюрпризов нигде, кроме как в Избербаше, ждать не приходится.  "Если верить появившейся неофициальной информации, глава города Магомед Исаков уходит в председатели городского собрания депутатов - он возглавил список кандидатов от "Единой России". На его место прогнозируется советник главы Дагестана Рабадан Рабаданов. В этом случае выборы пройдут гладко и спокойно", - предположил журналист.

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Примечание:

"Активисты призвали махачкалинцев жаловаться на отключения света", "Минюст отстоял в суде решение о ликвидации отделения "Парнаса" в Дагестане", "Журналисты объяснили форматом голосования результат Магомедова на выборах мэра Махачкалы".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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