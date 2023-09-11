Пользователи соцсети скептически восприняли победу Узденова на выборах

11 сентября 2023, 16:19

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Итоги выборов депутата Госдумы от Карачаево-Черкесии, на которых 26-летний Солтан Узденов получил мандат своего умершего отца, были предсказуемыми, сочли пользователи соцсети и выразили сомнение в эффективности молодого депутата.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК России объявил сегодня, что на довыборах в Госдуму по Карачаево-Черкесскому одномандатному округу №16 победил Солтан Узденов – 26-летний депутат гордумы Черкесска и сын умершего депутата Госдумы Джашарбека Узденова. Узденов, выдвинутый "Единой Россией", набрал 71,16% голосов.

Мандат депутата Госдумы от Карачаево-Черкесии стал вакантным после смерти единоросса Джашарбека Узденова в апреле 2023 года. На депутатский мандат претендовали Заур Акбашев (партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Олег Жедяев (ЛДПР), Ахмед Абазов ("Яблоко"), Солтан Узденов ("Единая Россия") и Кемал Бытдаев (КПРФ).

Избирком Карачаево-Черкесии утвердил результаты выборов депутата Госдумы по округу №16, выборы признаны состоявшимися и действительными, сообщает сегодня РИА "Карачаево-Черкесия".

"В соответствии с протоколом окружной комиссии о результатах выборов победу одержал Узденов Солтан Джашарбекович, получивший наибольшее число голосов избирателей. За него проголосовали 148692 человека (71,16%)", - говорится в публикации.

Это же сообщение размещено в Instagram*-паблике "Новости КЧР", на который подписаны 182 тысячи пользователей соцсети. По состоянию на 16.10 мск, под публикацией размещено 26 комментариев.

Авторы некоторых из них скептически восприняли победу Узденова. "Кто бы сомневался", - написал, в частности, alesya.___5. "А кто-нибудь в этом сомневался?" – иронически прокомментировал итоги выборов vremena_goda_99. "Верите, никто не сомневался", - заочно обратился к избиркому ama__2304.

Некоторые пользователи подвергли сомнению эффективность молодого депутата. "Опять в КЧР одно и то же – сват-брат, что он сделал в свои 25, чтоб в думе быть?" – задался вопросом moi_djem.

"Поздравляем, молодой депутат, в 25 лет быть депутатом – это, конечно, шикарно", - заметила usacheva.antonina. "Интересно, хоть что-нибудь изменится в лучшую сторону? Или будет как обычно?" – написала adashka_romashka.

Отметим, еще на этапе праймериз "Единой России" пользователи соцсетей указали, что в праймериз участвовали и другие уважаемые единороссы, и тот факт, что Узденов победил на праймериз с большим отрывом, заставил их усомниться в том, что не был задействован административный ресурс. "Зачем разыгрывать такой спектакль ради человека, которому и так «протоптана» дорожка в Госдуму РФ, непонятно. 26-летнему Солтану Узденову это [...] место перешло по наследству от отца", - написал, в частности, 16 июня администратор анонимного телеграм-канала "СКФО Telegraph".

Напомним, отец Солтана Узденова Джашарбек Узденов в 2009-2013 годах был депутатом парламента Карачаево-Черкесии, в 2020-2021 – министром природных ресурсов и экологии республики. 19 сентября 2021 года Узденов был избран депутатом Госдумы от "Единой России". Причем он избирался по тому же самому Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу №16 и набрал 78,6% голосов, сообщило ТАСС.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в СКФО и ЮФО, проходили выборы различного уровня. О некоторых значимых избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2023 на юге России".

Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2023: Юг России".

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