11 сентября 2023, 09:24

Узденов избран депутатом Госдумы на фоне роста популярности оппозиции

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Мандат умершего депутата Госдумы от Карачаево-Черкесии Джашарбека Узденова перейдет по итогам выборов его сыну Солтану Узденову. При этом на выборах сын показал результат хуже, чем его отец, набрав меньше голосов, а оппозиционные кандидаты смогли получить почти втрое больше, чем на выборах 2021 года.

Как сообщал "Кавказский узел", мандат депутата Госдумы от Карачаево-Черкесии стал вакантным после смерти единоросса Джашарбека Узденова в апреле 2023 года. На депутатский мандат претендовали Заур Акбашев (партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Олег Жедяев (ЛДПР), Ахмед Абазов ("Яблоко"), Солтан Узденов ("Единая Россия") и Кемал Бытдаев (КПРФ). Депутат гордумы Черкесска Солтан Узденов, выдвинутый "Единой Россией", – сын Джашарбека Узденова.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах Юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Независимые наблюдатели на выборах на Юге России зарегистрировали более 90 нарушений. Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются на тематической странице "Выборы-2023: Юг России".

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, депутат Гордумы Черкесска, сын умершего депутата Госдумы Джашарбека Узденова Солтан Узденов набрал 71,16% голосов на довыборах в Госдуму по Карачаево-Черкесскому одномандатному округу №16.

Узденов был выдвинут "Единой Россией".

Конкуренты Узденова совокупно набрали почти 30% голосов избирателей, которые распределились следующим образом. За Кемала Бытдаева от КПРФ проголосовали 13,03% избирателей. За Заура Акбашева ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 7,79%, за Олега Жедяева от ЛДПР – 6,31% и за Ахмеда Абазова ("Яблоко") – 1,54%.

Отец Солтана Узденова Джашарбек Узденов в 2009-2013 годах был депутатом парламента Карачаево-Черкесии, в 2020-2021 – министром природных ресурсов и экологии республики. 19 сентября 2021 года Узденов был избран депутатом Госдумы от "Единой России". Причем он избирался по тому же самому Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу №16 и набрал 78,6% голосов, указано в биографической справке ТАСС Джашарбека Узденова.

Второе место в округе тогда занял первый секретарь республиканского отделения партии КПРФ Кемал Бытдаев. Он набрал 10,79% голосов избирателей.

Джашарбек Узденов заседал в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Из-за спецоперации на Украине находился под санкциями США и Новой Зеландии. Скончался 23 апреля текущего года в возрасте 56 лет после продолжительной болезни.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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