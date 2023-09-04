Активисты указали на особенности выборной кампании в Карачаево-Черкесии

04 сентября 2023, 19:40

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Интерес к муниципальным выборам в Карачаево-Черкесии определяют родственные связи кандидатов в депутаты, и он выше, чем на выборах депутата Госдумы от республики, но предвыборная активность кандидатов невысока, констатировали знакомые с реалиями региона активисты.

Как писал "Кавказский узел", на 10 сентября в Карачаево-Черкесии назначены довыборы довыборах депутата Госдумы, своих кандидатов выдвинули пять партий. Также в республике пройдут выборы в органы местного самоуправления.

Мандат депутата Госдумы от Карачаево-Черкесии стал вакантным после смерти единоросса Джашарбека Узденова в апреле 2023 года. На депутатский мандат претендуют Заур Акбашев (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Олег Жедяев (ЛДПР), Ахмед Абазов ("Яблоко"), Солтан Узденов ("Единая Россия") и Кемал Бытдаев (КПРФ), сообщил 19 июля со ссылкой на представителя избиркома "Интерфакс-Юг". Депутат гордумы Черкесска Солтан Узденов, выдвинутый "Единой Россией", - сын Джашарбека Узденова.

В Хабезском районе выборы районного уровня не планируются, но в целом есть конкуренция за места в местном самоуправлении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава районной администрации Тимур Жужуев.

"Ранее у нас было замещение на должность главы Кош-Хабльского сельского поселения. Было четыре претендента на место. Выбрали одного. Ещё в одном поселении женщина-депутат сложила полномочия и будут довыборы. Все хотят, подают заявления и участвуют в выборах как кандидаты", - сказал он.

В восьми муниципальных избирательных кампаниях в семи районах Карачаево-Черкесии примут участие более 2000 избирателей, в ходе избирательных кампаний будет замещено 15 депутатских мандатов, сообщил 13 июня со ссылкой на республиканский избирком "Интерфакс-Юг". По данным на сайте избиркома республики, в Абазинском районе пройдут дополнительные выборы депутата совета Кубинского сельского поселения, в Карачаевском - дополнительные выборы депутатов Каменномостской сельской думы, в Малокарачаевском - дополнительные выборы депутата совета Терезинского сельского поселения, в Ногайском - дополнительные выборы депутатов совета Эркен-Юртского сельского поселения, в Урупском - повторные выборы депутата совета Преградненского сельского поселения, в Усть-Джегутинском - выборы депутатов совета Койданского сельского поселения и дополнительные выборы депутатов совета Сары-Тюзского сельского поселения, в Хабезском - дополнительные выборы депутата совета Зеюковского сельского поселения.

Среди кандидатов в депутаты Госдумы глава района выделил Узденова. "Все кандидаты пользуются авторитетом. Но Узденовых мы знаем с наилучшей стороны. Хабезскому району они очень помогали и техникой, и во время наводнений помогали делать водоотводные каналы. Отца и сына знают как людей, которые вне зависимости от национальности не отказывают, если к ним обратятся за какой-либо помощью. Последний раз, когда в Бесленее были наводнения, Солтан Узденов сам помог техникой", - рассказал Жужуев.

Возраст 26-летнего Узденова, по его словам, не смущает. "Там, куда молодые приходят, работа интенсивнее становится. Конечно, старшее поколение опытнее, но молодые выдвигаются вперёд. А главный показатель — человеческие качества, его способность и умение работать", - пояснил Жужуев.

Глава "Адыге Хабзэ" Карачаево-Черкесии Али Асланов не видит особой активности и заинтересованности в местных выборах. "Ничего особенного не присходит. Всё по спискам. Там, где есть наши интересы, каких-то выборов не проводится", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он воздержался от персональной оценки кандидатов в депутаты Госдумы. "Все достойные люди", - кратко сказал Асланов.

Муниципальные выборы более интересны для населения республики, но в целом явка на них и активность агитации крайне невысока, считает журналист Мурат Гукемухов. "Избирательная активность очень низкая. Я на федеральные выборы в последний час голосования прихожу, чтобы передо мной полистали эту книгу с данными избирателей. И по моим наблюдениям, книга почти пустая. Мне один член участковой комиссии в центре Черкесска несколько лет назад клялся, что забыл, когда избирательная активность была больше 5%", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по его мнению, на муниципальных выборах избирательная активность будет несколько выше. "Потому что баллотируется чей-то родственник, сосед, друг. И, чтобы не обидеть человека, какой-то круг его родственников или круг общения может пойти за него голосовать", - пояснил Гукемухов.

По его словам, у депутатов местного самоуправления появляются "некоторые возможности", и это может повышать интерес к выборам. "Всё-таки все решения исполнительной власти утверждаются депутатами. Они же нанимают по контракту мэра. Поэтому голоса местных депутатов важны, и на небольшие преференции по чину они вправе рассчитывать", - указал Гукемухов.

На довыборах в Госдуму не будет серьезной конкуренции, предположил он. "Политических тяжеловесов не существует в принципе. Потому что не существует политической борьбы за власть в республике. Именно в контексте выборов политической конкуренции нет. «Политического тяжеловеса» назначает Москва. Это — губернатор. А если есть конкуренты у него, то они пишут кляузы в Москву на него, ездят туда, находят группы поддержки. Политическая конкуренция осуществляется под «московскими коврами», а не в избирательном процессе", - подчеркнул Гукемухов.

Поэтому по его мнению, победители на выборах в Госдуму фактически назначаются. "Рулит исполнительная власть. Но и мне непонятно, каким образом и на каком уровне происходит подбор кандидатур и по какому принципу. Так как нет публичной политики, то мы ничего и не знаем. Но это знание и неважно избирателю, потому что он, получается, ничего не решает", - резюмировал журналист.

Сотрудник избиркома Карачаево-Черкесии отказался дать корреспонденту "Кавказского узла" комментарии относительно того, на каких выборах в органы местного самоуправления наблюдается наибольший конкурс и где подавались, но не были допущены кандидаты от других партий, кроме "Единой России".

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