12 сентября 2023, 11:21

Оппозиционеры заявили о недоверии итогам выборов в Ингушетии

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По официальным данным, на муниципальных выборах в Ингушетии проголосовало более 70 процентов избирателей, победила "Единая Россия" с более 80 процентами голосов. Оппозиционные политики заявили, что принимать участие в выборах было бессмысленно, так как их исход был предрешен.

Как информировал "Кавказский узел", независимые наблюдатели зарегистрировали на выборах на юге России более 90 нарушений.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются на тематической странице "Выборы-2023: юг России".

В Ингушетии принимать участие в минувших выборах было бессмысленно из-за того, что их исход был предрешен, заявил лидер реготделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.

"Принимать участие в выборах можно только тогда, когда в этом есть смысл. В [этих] муниципальных выборах мы такого не видим, поэтому наше коллегиальное решение [было] не принимать в них участие", – привела слова Муцольгова 11 сентября на своем сайте газета "Ингушетия".

Об отсутствии доверия к выборам, в том числе и по причине опасения политического преследования, также заявил председатель регионального отделения партии "Гражданская инициатива" Ваха Картоев.

Между тем, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Ингушетии муниципальные выборы прошли без существенных нарушений. В выборах приняло участие более 188 тысяч человек или 77,7% от общего количества избирателей. "Единая Россия" получила почти 80% мандатов, рассказал начальник организационно-правового отдела ЦИК республики Муса Горчханов, слова которого привела на своем сайте газета "Ингушетия".

В Совет депутатов Магаса прошли четыре партии – "Единая Россия" (74% голосов), ЛДПР (8,6%), "Справедливая Россия – За правду" (8,6%) и КПРФ (6,9%), передали "Кавказ. Реалии"*.

Председатель ЦИК республики Мусса Евлоев заявил, что сообщений о нарушениях не было.

О том, что в день голосования в Ингушетии не было существенных нарушений, также заявила пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в республики.

Поступила только одна жалоба с одного из избирательных участков Магаса, в ней идет речь об отдаленном расположении участка для голосования от места проживания избирателя, заявили в пресс-службе.

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Примечание:

"Кандидаты от четырех партий борются за места в горсоветах Ингушетии", "Выборная кампания в Майкопе показала снижение уровня конкуренции", "Выборы главы села в Волгоградской области отложены после снятия двух кандидатов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 сентября 2023, 11:38

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