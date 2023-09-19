Игорь Огородников продолжил борьбу против избиркома в апелляционном суде

19 сентября 2023, 14:16

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Наблюдатель Игорь Огородников обжаловал решение горсуда Геленджика, который удалил его 10 сентября с избирательного участка после того, как наблюдатель составил три жалобы на действия участковой комиссии.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 сентября мировой судья судебного участка №14 в Геленджике признал независимого наблюдателя на избирательном участке №0940 Игоря Огородникова виновным во вмешательстве в работу избирательной комиссии и оштрафовал его на 2000 рублей.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Независимые наблюдатели на выборах на юге России зарегистрировали более 90 нарушений.

Сегодня наблюдатель из Геленджика Игорь Огородников подал апелляцию на решение Геленджикского городского суда от 10 сентября, который удалил его с участковой избирательной комиссии (УИК) №0940. Наблюдатель требует от вышестоящего краевого суда отменить решение суда (копия апелляционной жалобы имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Всего суды трижды выносили решения против Огородникова. Так 10 сентября горсуд Геленджика постановил удалить его с участка. 11 сентября горсуд Геленджика признал его виновным в неподчинении полиции. Огородников заявил, что обжалует штраф в 2000 рублей и арест.

"Я просто все не успеваю. Все эти судебные акты и действия полиции, суда и комиссии УИКа создали много бюрократических проблем. Мне помогает адвокат, но и она не успевает писать жалобы. Сегодня идем с ней в следственный комитет подавать жалобу на поведение полиции и членов УИКа, которые воспрепятствовали осуществлению моего избирательного права в качестве наблюдателя", – сказал Огородников корреспонденту "Кавказского узла".

Он заявил, что решения судов необоснованные, так как основаны на недостоверных показаниях. И что если бы его не удалили с избирательного участка, то результаты выборов могли бы быть иными.

В жалобе на решение горсуда Геледжика сказано, что Огородников был удален с избирательного участка, так как будто бы нарушал закон о выборах. "Данное решение является незаконным, поскольку судом при рассмотрении дела не проверены полномочия административного истца, не приняты во внимание обстоятельства, имеющие значение для дела, решение принято без надлежащего уведомления административного ответчика о дате и времени судебного заседания с существенным нарушением конституционных прав Огородникова И.Н. на защиту в суде, нарушены судом основополагающие нормы материального и процессуального права", – сказано в жалобе.

Огородников также отметил в ней, что на представителя УИК была неправильно оформлена доверенность и потому у него не было полномочий подписывать иск и участвовать в деле. Он подчеркнул, что показания членов избиркома о том, что он будто бы громко ругался в помещении для голосования, мешал избирателям, пытался посмотреть персональные данные избирателей и перемещался по участку, закрывая обзор другим наблюдателям, не соответствуют действительности.

"Кавказский узел" также писал, что 14 сентября наблюдатели от КПРФ рассказали, что оспаривают итоги выборов в Геленджике. После удаления Огородникова и члена избирательной комиссии Алексея Лобанова выборы на участке №0940 в Геленджике проходили без наблюдения и не должны быть признаны состоявшимися, заявил член КПРФ Александр Сафронов.

Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются на тематической странице "Выборы-2023: юг России".

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