Наблюдатели от КПРФ оспаривают итоги выборов в Геленджике

14 сентября 2023, 04:25

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После удаления наблюдателя Игоря Огородникова и члена избирательной комиссии Алексея Лобанова выборы на участке №09-40 в Геленджике проходили без наблюдения и не должны быть признаны состоявшимися, заявил представитель партии.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября член КРПФ Александр Сафронов сообщил, что сотрудники военкомата вручили повестки наблюдателю Игорю Огородникову и члену избирательной комиссии Алексею Лобанову. 10 сентября полицейские перед подсчетом голосов задержали Огородникова, который ранее составил три жалобы на действия участковой комиссии, за неповиновение требованию сотрудника полиции. По данным правоохранителей, Огородников отказывался покинуть участок. 11 сентября суд назначил ему сутки ареста, которые к моменту решения уже считались отбытыми.

13 сентября мировой судья судебного участка №14 в Геленджике признал независимого наблюдателя на избирательном участке №09-40 Игоря Огородникова виновным по «во вмешательстве в осуществление избирательной комиссией, полномочий, установленных законодательством о выборах» (статья 5.69 КоАП России). Ему назначен штраф в 2 тысячи рублей, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Всего за четыре дня суды трижды выносили решения против Огородникова: до этого, 10 сентября, судья городского суда Геленджика удовлетворила иск УИК №09-40 и постановила «немедленно удалить наблюдателя Огородникова» с участка, а на следующий городсуд Геленджика признал его виновным в сопротивлении законным требованиям сотрудников полиции.

Сам Огородников и его соратники считают это атакой на независимых наблюдателей с целью обеспечить победу провластного кандидата на участке. Огородников и Лобанов фиксировали все нарушения, допущенные на участке, и активно наблюдали за ходом выборов, а их отсутствие создало возможности для самоуправства, считает член КПРФ Александр Сафронов.

Председатель УИК №09-40, требовавшая убрать Огородникова и члена комиссии с правом решающего голоса Алексея Лобанова с участка, заявляла, что они «мешали проводить выборы»: согласно заявлениям Елены Рудь, Огородников и Лобанов “пытались ознакомиться с персональными данными избирателей” и “перемещались по избирательному участку”, мешая обзору, а на ее замечания не реагировали. Суд пришел к выводу, что этими действиями они нарушили требования статьи 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Адвокат Краснодарской краевой палаты адвокатов Сергей Костюк считает что никаких запретов на указанные Рудь и действия для наблюдателя и члена комиссии с правом решающего голоса эта статья закона не содержит. “В этой статье нет указанных ограничений для наблюдателей и членов УИК, которые хотят удостовериться что выборы проходят честно”, - сказал адвокат.

Сам Игорь Огородников рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что он врач-невролог, в Геленджике живет уже 10 лет. На Кубань он приехал из Иркутска, где в 2011-2012 годах начал наблюдение за выборами.

“Сначала в субботу (9 сентября) утром мне принесли повестку по мобилизации два полицейских, я отказался от ее получения. Тогда в воскресенье (10 сентября) явился на УИК сам комиссар военкомата Козлов и вручил ее мне. Затем полиция незаконно вывела меня под руки с участка перед его закрытием. Полицейским я сопротивления не оказывал, есть видеокамеры и они это «подтвердят», однако, меня продержали сутки в камере, пока считали голоса. Суд прошел с грубыми нарушениями, судья отказался приобщать к делу важнейшие материалы. Протокол об административном правонарушении оказался недействительным, потому что в него внесли записи уже после того, как я расписался в получении его копии. Т.е. меня "судили" по подложному документу”, - сообщил он.

По словам Огородникова, после задержания он стал свидетелем насилия над другими задержанными, одному из которых силовики предлагали признаться в убийстве. Освободившись, Огородников по просьбе сокамерников, просивших о помощи, связывался с их родственниками.

“Стоит отметить что ко мне относились лояльно понимая, что информация обо мне стала достоянием гласности. Обжаловать эти все решения я непременно буду. Более того, с моим адвокатом мы будем подавать жалобы в СКР на всех кто фальсифицировал (документы) и лжесвидетельствовал против меня”, - добавил Огородников.

Член КПРФ Александр Сафронов отметил, что его соратники пытаются оспорить результаты выборов на участке №09-40.

«После удаления наших людей участок остался без наблюдения. Понятно, каков может быть итог выборов на этом участке (...) с нужными результатами. Сейчас мы пытаемся признать удаление незаконным. Удастся ли нам ли нам это, не знаю, у меня возникли большие сомнения в беспристрастности суда», - сказал он.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются на тематической странице "Выборы-2023: юг России".

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