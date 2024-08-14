Защита добилась для Харченко* комфортных условий в СИЗО

14 августа 2024, 13:00

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Блогер из Геленджика Вадим Харченко* после жалоб на пребывание в сыром подвале СИЗО Новороссийска и отсутствие медпомощи переведен в благоприятные условия, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Вадим Харченко* находится в сыром подвале СИЗО Новороссийска и лишен медпомощи, рассказала 6 августа его адвокат Наталья Федоренко.

Вадим Харченко обвиняется по девяти эпизодам и четырем статьям УК РФ: часть 1 статьи 280.3 (повторная дискредитация армии), четырем эпизодам части 5 статьи 128.1 (клевета), части 1 статьи 148 (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и части 2 статьи 280 (призывы к экстремизму, совершенные в интернете).

Вадим Харченко переведен в более благоприятные условия содержания, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Федоренко. "Вчера, 13 августа, я посетила своего подзащитного с целью узнать о его состоянии здоровья и условиях содержания. Вадим рассказал мне, что его перевели в нормальные условия, и на содержание он больше не жалуется", - сказала она.

Однако, по словам Харченко, с самим арестом и обвинением он по-прежнему не согласен, отметила адвокат. "А также отмечает ухудшение здоровья после перенесенных пыточных условий содержания в подвале с 17 июля", - сказала Наталья Федоренко.

Адвокат отметила, что не считает законным содержание Харченко под арестом, а кроме того, его заболевание не позволяет содержать его под стражей. "Я написала на имя начальника СИЗО-3 заявление о проведении медицинского освидетельствования Вадима Харченко, так как у моего подзащитного установлена третья группа инвалидности на основании заболевания хронической дыхательной недостаточности. Ему поставлен диагноз "смешанная астма", который входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - сказала она.

Харченко ежедневно нуждается в аэрозоли от астмы и прогулках на свежем воздухе для профилактики и лечения заболевания, подчеркнула адвокат. "Однако в сыром и душном подвале здания СИЗО-З, без оказания медицинской помощи и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, где он находился с 17 июля, его состояние ухудшилось, и теперь требуется лечение", - рассказала Федоренко.

Она также сообщила, что направила начальнику СИЗО документы, подтверждающие заболевание Харченко, в том числе документ о ежегодном направлении на госпитализацию, где указана необходимость лечения в стационаре. Однако в 2024 году Харченко не был госпитализирован на ежегодный плановый стационар в связи с арестом.

По словам Федоренко, начальник СИЗО-3 связался с ней и пообещал отправить Харченко на медосвидетельствование, а также сообщил, что арестованный переведен в улучшенные условия.

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