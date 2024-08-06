Защита назвала пыточными условия содержания Харченко* в СИЗО

06 августа 2024, 22:17

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Блогер из Геленджика Вадим Харченко* находится под арестом в СИЗО Новороссийска в сыром подвале и лишен медпомощи, рассказала адвокат. Уголовное преследование блогера связано с активной критикой чиновников, полагают активисты.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта 2023 года стало известно, что Вадим Харченко (внесен в реестр иноагентов) находится под следствием по уголовному делу о дискредитации российской армии за публикацию ролика на его YouTube-канале. Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Вадима Харченко политзаключенным, потребовав освобождения блогера и прекращения уголовного дела. В июле суд арестовал блогера.

Представитель суда ранее сообщила "Кавказскому узлу", что Харченко обвиняется по девяти эпизодам и четырем статьям УК РФ: часть 1 статьи 280.3 УК (повторная дискредитация российских вооруженных сил), четырем эпизодам части 5 статьи 128.1 УК (клевета), а также по части 1 статьи 148 УК (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и части 2 статьи 280 УК (призывы к экстремизму, совершенные в интернете). В апреле 2022 года Вадима Харченко привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации использования вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Геленджикский городской суд рассматривает уголовное дело блогера Вадима Харченко, обвиняемого по девяти эпизодам статей Уголовного кодекса с 1 февраля 2024 года. Следствие длилось почти год. Это время блогер находился под домашним арестом, но месяц назад помещен в СИЗО-3 Новороссийска. "До 11 сентября судья Ольга Владимировна Шуткина объявила перерыв и ушла в отпуск", - пояснила адвокат Наталья Федоренко. До этого времени Харченко будет оставаться в СИЗО Новороссийска, добавила она.

Адвокат отказалась предоставлять какую-либо информацию по материалам дела, объяснив это тем, что правоохранительные органы и суд проводят разбирательство в закрытом режиме и на сайте засекречены даже ФИО участников процесса, а она сама находится под уголовным преследованием по заявлению другого судьи.

Юрист Михаил Беньяш (Беньяш Михаил Михайлович признан иностранным агентом) объяснил сокрытие имен участников процесса и его сути тем, что власти не заинтересованы в том, чтобы общественность и СМИ знали подробности этого дела. Он считает, что "чрезмерное сокрытие информации может нарушать принципы публичности и гласности судебных разбирательств, если эта информация представляет общественный и публичный интерес. Заинтересованные лица, не согласные с закрытостью процесса, в том числе журналисты, могут обратиться с жалобой на имя председателя суда, в прокуратуру или в Роскомнадназор с требованием разъяснить такую супер секретность того или иного дела", - пояснил Беньяш.

Он также отметил, что, вероятнее всего, поводом для возбуждения дела против блогера Вадима Харченко послужило то, что тот "перешел планку дозволенного" местными властями в своих разоблачительных репортажах на "ютубе" и стал раздражать властных чиновников.

Адвокат блогера Наталья Федоренко подтвердила, что каждый из девяти эпизодов связан с конкретным видео о действиях местных и федеральных чиновников.

Адвокат со ссылкой на жалобы на содержание Вадима Харченко передала, что он содержится в сыром подвале в одиночной камере в антисанитарных условиях, где только решетки и нет остекления, вся пыль и грязь летит в камеру. При этом за решеткой, которая отделяет его камеру от других, находятся люди, которые кричат по ночам, ругаются, а в камерах громко, постоянно и монотонно звучит один и тот же голос, читающий правила и распорядок содержания в СИЗО-3. Адвокат полагает, что такие "пыточные" условия созданы ее подзащитному умышленно.

Мера пресечения Вадиму Харченко (Харченко Вадим Михайлович признан иностранным агентом) была изменена после того как, находясь под подпиской о невыезде, он с разрешения суда ездил в Армавир, однако на обратной дороге заехал в управление Следкома России по Краснодарскому краю в Краснодаре, чтобы передать жалобу на следователя.

Адвокат подчеркнула, что в разрешении суда на выезд из Геленджика в Армавир нет маршрутного листа, что говорит о том, что человек имеет право транзитом посетить лежащие по пути следования пункты и главное — это вернуться в установленный срок. При этом Харченко не выходил за пределы транзитного следования, попасть в Армавир из Геленджика, минуя Краснодар, невозможно. Однако подача жалобы была воспринята как "нарушение закона" и стала поводом для изменения меры пресечения, отметила адвокат Наталья Федоренко.

Она сообщила корреспонденту, что 1 августа Геленджикским городским судом было удовлетворено ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде заключения Харченко под стражу на срок до двух месяцев, а в удовлетворении ходатайства адвоката Федоренко об изменении меры на домашний арест - отказано.

По ее словам, защита и сам обвиняемый подали жалобу на продление ареста. В жалобе, в частности, говорится о недопустимых условиях содержания и отсутствии медпомощи в СИЗО, хотя у Харченко хронический бронхит и астма.

Активисты связали дело против Харченко с критикой властей

Игорь Огородников, активист и наблюдатель от КПРФ на выборах осенью 2023 года, отметил, что не удивлен уголовным преследованием Харченко, так как тот много занимался критикой местных властей. "Он критиковал власти очень активно, и я всегда смотрел его разоблачительные ролики", - говорит Игорь Огородников.

Активистка Анна Чарочиди, которая борется за свой дом с администрацией Геленджика, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что блогер Вадим Харченко очень помогал и ей, и жителям всего Геленджика. "Вадим приходил на каждое общественное слушание, когда в Геленджике принимали антинародный генплан, несмотря на протесты местных жителей, по которому простых людей лишали их единственного жилья в пользу "богатых". Он освещал принятие этого генплана и его незаконность очень подробно. Он критиковал мэра Геленджика Богодистова, показывал роскошные дачи священнослужителей и дома чиновников", - рассказала она. Она так же отметила засекреченность дела Харченко и страх людей заступиться за него.

Жительница "Пушкинского дола", которая представилась Александрой, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что "Вадим Харченко очень помогал всем жителям "Пушкинского дола" своими роликами и оглаской ситуации, что могло вызвать жажду мести со стороны властей". "В нашей ситуации замешаны и власти Геленджика, и власти Краснодарского края. Всех их Вадим разоблачал своими роликами, за что мы ему благодарны. Конечно же, он пострадал за людей. Он смело освещал самые актуальные темы: коррупции, взяток, несправедливости по отношению чиновников к людям. Но люди находятся сейчас в такой ситуации, что боятся заступиться за него. Власти продолжают держать нас на крючке, угрожая сносом наших единственных домов, и поэтому любая попытка выступить против заканчивается плачевно для активистов", - говорит Александра.

По ее словам, активисты "Пушкинского дола", узнав о ситуации с Харченко, пытались собрать деньги на услуги адвоката и предложить ему помощь, но доступа к нему нет.

"Мы не знаем, где он зарегистрирован. Не знаем, где живут его родители, чтобы сходить к ним. Он сам не говорил, а информации об этом нигде нет. Единственное, что он говорил нам, что у него есть старенькая мама, которая живет в Армавире, есть сын... Где он работал, нам также ничего не известно, и сейчас мы жалеем, что не смогли спросить его, потому что связь с ним просто прервалась, и его адвокат не выходит с нами на связь", - рассказала Александра. По ее словам, жители "Пушкинского дола" опасаются не только за состояние здоровья, но и за жизнь блогера, который "много знает".

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