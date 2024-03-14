Иски о признании жилья незаконным стали инструментом политического давления в Геленджике

14 марта 2024, 09:12

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Жительницы села Кабардинка Анна Губанова и Анна Чарочиди требуют у следствия проверить действия чиновников, которые пытаются признать их дома незаконными строениями. Женщины вместе со своими семьями оказались под угрозой остаться на улице после того, как в сентябре 2023 года они участвовали в выборах в городскую думу Геленджика.

Как информировал "Кавказский узел", 13 марта стало известно, что активисток из Геленджика Анну Губанову и Анну Чарочиди, которые обвинили кубанских чиновников в попытках выселить их из жилья, пригласили на встречу в региональную прокуратуру. Первый зампрокурора края принял заявление активисток, указавших на нарушения при застройке города.

26 февраля Анна Губанова провела пикет около администрации Краснодарского края. Она заявила, что чиновники не оставляют попыток выселить ее семью из дома, поскольку считают его самостроем, хотя в наличии есть все необходимые документы. Анна Чарочиди в тот же день провела одиночный пикет недалеко от администрации края. Чиновники в ответ на одиночные пикеты ограничились вызовом силовиков, другой реакции из администрации не последовало, заявили активистки.

Жительницы села Кабардинка Анна Губанова и Анна Чарочиди вместе со своими семьями оказались под угрозой остаться на улице из-за того, что в сентябре 2023 года они участвовали в выборах в городскую думу Геленджика. Губанова выступала как кандидат от "Справедливой России", а Чарочиди – как наблюдательница. Они рассказали, что зафиксировали множество нарушений, в связи с чем подали коллективную жалобу в ТИК, полицию и прокуратуру.

"Буквально через два дня (после выборов) администрация Геленджика запросила документы на мой дом", – сказала Анна Чарочиди корреспонденту "Кавказского узла".

Семья Чарочиди, репрессированная в советские годы, получила свой участок в 1994 году. "Чуть позже мы построили дом, а потом пристройку, которую впоследствии узаконили как гостевой дом", – пояснила Чарочиди.

Администрация Геленджика подала иск, чтобы признать решение суда, который был в 2022 году, незаконным, отменить это решение, тем самым признав дом Чирочиди и гостевую часть самовольной постройкой. А также, чтобы отменить право собственности, что в последующем грозит сносом дома, пояснила она.

"Уже почти 30 лет мы живем в этом доме круглогодично, здесь родились и выросли наши дети", – сказала Чарочиди. Она отметила, что сам дом используется как место для проживания, а гости заселяются только в гостевую часть, и только в летний период.

"Мы платим в бюджет Геленджика немалые налоги, у нас выходит 120 тысяч в год. А сейчас получается, если отменят это решение суда, которое было в 2022 году, то мы не сможем платить такую сумму", – подчеркнула жительница Кабардинки.

"Я считаю, что против моей семьи ведутся репрессивные действия. Администрация, используя свои рычаги давления, свои ресурсы, по надуманным причинам подала апелляционную жалобу в суд, и теперь наша жизнь превратилась в кошмар", – пожаловалась она.

Чирочиди напомнила, что ранее дважды принимали участие в акции протеста в Москве. "Скоро опять, видимо, поедем, и будем ездить до тех пор, пока наш вопрос не решится. Потому что наша ситуация связана именно с выборами, с тем, что мы писали жалобы (на нарушения). То, что администрация запросила документы (по домам Губановой и Чарочиди) через два дня после выборов, доказывает это (политические причины происходящего). Причем иски против меня, против Анны Губановой и еще одной женщины, активной жительницы Кабардинки, были поданы в один день, несмотря на то, что мы живем в разных адресах", – отметила Анна Чарочиди.

На выборах было много нарушений, указала она. По ее словам, во время выборов решили устроить концерт и когда ходили дети с родителями, с костюмами, загораживали обзор урн, в которые помещались бюллетени. "Вписывали людей, которых не было на участке. Например, член комиссии вписывал (в списки проголосовавших) человека, хотя никто рядом с ней не стоял", – пояснила Чирочиди.

По ее подсчетам за два дня проголосовали 600 человек, а вбросили бюллетеней больше тысячи.

Анна Губанова высказала схожее мнение. "Все наши проблемы начались после моего участия в выборах кандидатом в депутаты от партии "Справедливая Россия", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Я там (в ходе выборов) фиксировала грубые нарушения, писала заявления, звонила в полицию, вызывала дежурного прокурора края. И буквально через два дня после этого мне прилетела "ответочка", был сформирован список, где был мой адрес, адрес наблюдательницы, Анны Чарочиди, и адрес третьей нашей активной женщины, с которой мы всегда вместе выступаем на публичных слушаниях", – рассказала Губанова.

Она обратила внимание, что ее дом находится на расстоянии километра от моря. "Мы не попадаем ни в 200-метровую, ни в 500-метровую зону, которая, как говорят, под фешенебельные отели у нас уйдет, но, однако сейчас мы оказались", – подчеркнула она.

Губанова отметила, что чиновники требует снести ее дом, в котором проживают ее дети, хотя текущий год объявлен Годом семьи. "Нас лишают единственного жилья, на которое есть все документы – разрешение на строительство, решение суда о том, что дом не является самовольной постройкой", – подчеркнула Губанова.

Судом установлено, что реконструированный объект не имеет признаков самовольной постройки, так как построен на земельном участке, отведенном для этих целей в порядке, установленном законом, на основании полученного разрешения на строительство, с соблюдением градостроительных норм и правил, сказано в решении Геленджикского горсуда от 9 сентября 2019 года, которое Анна Губанова предоставила "Кавказскому узлу".

"Косвенным доказательством того, что таким способом администрация Геленджика оказывает на меня давление с помощью своих ресурсов является то, что мой дом – самый маленький на этой улице – и единственный в судах. Здесь реально проживает моя семья, здесь мы прописаны. А к остальным домам, которые в 2-3 раза больше моего, но оформлены как жилые, никаких претензий нет", – указала жительница Кабардинки.

В центральной части Кабардинки, где находятся дома Губановой и Чарочиди, все дома построены таким образом, чтобы иметь возможность в туристический сезон заселять гостей. Многие дома на улице Абрикосовой, где живёт Губанова, имеют три и более этажа и внешне напоминают не жилые дома, а полноценные отели. По закону разрешено иметь не более трёх этажей и 15 комнат для размещения туристов, но у целого ряда соседей и этажность выше, и число номеров гораздо больше, при этом вопросов у властей к ним не возникает, отметила Губанова.

Двухэтажный дом Губановой, где она проживает с семьей, визуально действительно наиболее меньший в размерах на улице Абрикосовая. По одному из домов, который превышает разрешенную этажность и имеет другие нарушения, в частности – в нем находятся несколько магазинов, его части (выходные ступени) выступают на тротуар, мешая пешеходам. При этом это здание числится жилым домом, передал корреспондент "Кавказского узла".

11 марта Губанова подала заявление в прокуратуру Краснодарского края и Генпрокуратуру России, потому что, по ее словам, это "двойные стандарты": к строениям тех, кто имеет хорошие отношения с администрацией (а по ее данным, в случае с этим домом это так), ни у кого вопросов нет, хотя нарушения очевидные, а к ее небольшому дому, по суду, признанному законным – есть, и начались эти вопросы после выборов.

Также активистки написали заявление в Следственный комитет. "Мы считаем, что это (апелляционные жалобы администрации) – именно месть нам за активное участие в выборах и за мое участие кандидатом в депутаты", – считает Губанова.

В жалобе идет речь о неправомерных действиях должностных лиц администрации Геленджика. По этому заявлению в январе текущего года был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, но впоследствии прокуратура отменила этот отказ, сейчас дело снова у следователей, добавила она.

Она считает, что еще одним косвенным подтверждением того, что ситуация с их домами – это политическая расправа за активность, является то, что аналогичные дела по домам с нарушениями "идут по списку прокуратуры, более 100 дел находится сейчас в судах".

"Прокуратура выявила нарушения в случаях с теми домами, но ни моего дома, ни дома Чарочиди в списке прокуратуры нет. На нас просто подали в суд, безо всякого списка, индивидуально, хотя до выборов к нашим домам не было никаких претензий", – сказала она.

Губанова считает, что в Геленджике они не будут услышанными, поэтому они обращаются выше. Так, на своих домах они повесили баннеры с призывом о помощи к президенту России Владимиру Путину. "Мы продолжаем бороться всеми законными способами, сдаваться не будем, идти нам некуда", – заключила Губанова.

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