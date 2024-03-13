Губанова и Чарочиди добились внимания краевой прокуратуры

13 марта 2024, 01:19

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Активисток из Геленджика Анну Губанову и Анну Чарочиди, которые обвинили кубанских чиновников в попытках выселить их из жилья, пригласили на встречу в региональную прокуратуру. Первый зампрокурора края принял заявление активисток, указавших на нарушения при застройке города.

Как писал "Кавказский узел", 29 февраля Анна Губанова и Анна Чарочиди из геленджикского поселка Кабардинка приехали в Москву, чтобы пожаловаться в администрацию президента и Следственный комитет на попытки кубанских чиновников выселить их из жилья.

26 февраля Анна Губанова провела пикет около администрации Краснодарского края. Она заявила, что чиновники не оставляют попыток выселить ее семью из дома, поскольку считают его самостроем, хотя в наличии есть все необходимые документы. Анна Чарочиди в тот же день провела одиночный пикет в 300 метрах от администрации края. Чиновники администрации края в ответ на одиночные пикеты ограничились вызовом нарядов силовиков, другой реакции из администрации не последовало, заявили активистки.

12 марта активистки из Геленджика Анна Губанова и Анна Чарочиди побывали на приеме в прокуратуре Краснодарского края, куда их направили из Генеральной прокуратуры Российской Федерации, сообщив что их заявление перешлют туда. «В начале недели нам позвонили из прокуратуры края и сказали явиться 12 марта на личный прием в прокуратуру края. Мы приехали. Нас принял первый заместитель прокурора края Юрий Гвоздев. Мы повторили то же самое, что сказали и написали генеральному прокурору, в СКР, а также президенту РФ. Мы сообщили Гвоздеву, что у нас в поселке Кабардинка происходит дискриминация нас по политическим мотивам из за нашего участия в выборах. И получается, что у нас не все равны перед законом и судом. Наши дома, где мы живем и которые являются нашим единственным жильем, построенные по всем градостроительным нормам и узаконенные судами исполнительные власти и суд, власти вдруг решили снести. Мы полагаем что по мотивам мести за участие в выборах 2022 года. Ведь дома построенные с нарушениями они совершенно не замечают», - пересказала корреспонденту "Кавказского узла" беседу с прокурором Анна Губанова.

Анна Чарочиди подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что была на приеме вместе с Анной Губановой. Она рассказала, что прокурор сказал им написать и сдать заявление с приема и, несмотря на то, что их заявления были пересланы в прокуратуру края из Генеральной прокуратуры, они написали еще по одному заявлению.

Анна Губанова рассказала, что в своих заявлениях в краевую прокуратуру они сделали акцент на требовании провести прокурорскую выездную проверку в отношении огромных гостиниц, которые находятся на соседних участках. «Заявления у нас приняли и поставили печати о принятии с личного приема. Теперь мы будем ждать комиссию. В заявлениях мы попросили включить нас в эту комиссию», - рассказала она.

Напомним, в сентябре 2019 года Геленджикский горсуд узаконил индивидуальный двухэтажный дом по улице Абрикосовой в селе Кабардинка и разрешил использовать его в качестве гостевого дома. В этом доме зарегистрирована и проживает семья Анны Губановой, в том числе два несовершеннолетних ребенка. Другого жилья у них нет, но мэрия Геленджика подала апелляционную жалобу, потребовав отменить решение суда, рассказала в ноябре 2023 года Губанова.

17 декабря 2023 года жители Геленджика, в том числе Анна Губанова, провели акцию в центре Москвы, во время которой обратились к Путину. Они заявили, что власти Геленджика подали в суд 270 исков с требованием признать самовольными постройками дома горожан, и призвали президента вмешаться в ситуацию. 22 декабря 2023 года жители Геленджика констатировали, что протестная акция в Москве не дала результата.

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