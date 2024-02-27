Пикетчица из Геленджика пожаловалась на попытки властей выселить ее семью

27 февраля 2024, 14:22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Геленджика Анна Губанова провела пикет около администрации Краснодарского края, на котором пожаловалась, что чиновники не оставляют попыток выселить ее семью из дома, поскольку считают его самостроем, хотя в наличии есть все необходимые документы.

Как информировал "Кавказский узел", 17 декабря 2023 года жители Геленджика, в том числе Анна Губанова, провели акцию в центре Москвы, во время которой обратились к президенту России Владимиру Путину. Власти Геленджика подали в суд 270 исков с требованием признать самовольными постройками дома горожан, пожаловались участники протестной акции, призвав президента вмешаться в ситуацию. 22 декабря 2023 года жители Геленджика рассказали, что протестная акция в центре Москвы не дала результата.

В сентябре 2019 года Геленджикский горсуд узаконил индивидуальный двухэтажный дом по улице Абрикосовой в селе Кабардинка и разрешил использовать его в качестве гостевого дома. В этом доме зарегистрирована и проживает семья Анны Губановой, в том числе два несовершеннолетних ребенка. Другого жилья у них нет, но мэрия Геленджика подала апелляционную жалобу, потребовав отменить решение суда, рассказала в ноябре 2023 года Губанова.

Жительница Геленджика Анна Губанова 26 февраля провела в Краснодаре одиночный пикет около здания администрации Краснодарского края, на котором пожаловалась на попытки властей выселить ее семью. Губанова проводила пикет с плакатом с надписью: "Путин! Нас с детьми выгоняют на улицу? Частный дом Геленджик. Она пояснила, что вышла на пикет, так как считает, что без акции протеста чиновники не обратят внимания на ее проблему, передал сегодня телеграм-канал "SOTAvision".

Губанова по время пикета отметила, что власти пытаются выселить ее семью, заявляя, что будто бы дом, в котором она проживает, является самостроем. "У нас есть вся разрешительная документация", – сказала жительница Геленджика на видео, опубликованном в телеграм-канале.

"В год семьи, названный президентом, нас хотят лишить единственного жилья. Администрация Геленджика судится не только со мной, но и с моими несовершеннолетними детьми, которые являются собственниками", – пояснила Губанова.

К месту проведения пикета прибыли полицейские и росгвардейцы. Полицейский на вопрос журналиста, который освещал акцию протеста, ответил, что протокол на Губанову составлять не планируется, и что жительница Геленджика будет только опрошена.

На 13.40 мск 27 февраля этот пост в телеграм-канал "SOTAvision", на который подписаны более 27 тысяч пользователей, набрал около 6,7 тысячи просмотров и 36 комментариев. Часть их авторов поддержала пикетчицу, а другая часть сочла правильным решение властей о сносе самостроев в курортной зоне.

На 13.40 мск на сайтах администрации Геленджика и администрации Краснодарского края нет комментариев относительно жалобы Губановой на попытки властей выселить ее семью.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.