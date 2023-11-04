04 ноября 2023, 14:43

Семья из Геленджика столкнулась с угрозой потери единственного жилья

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Мэрия Геленджика потребовала отменить решение суда, который узаконил жилой дом, построенный семьей Анны Губановой. Семья с маленькими детьми рискует остаться без жилья, указала Анна Губанова.

Сообщение о том, что в Геленджике семья с двумя несовершеннолетними детьми оказалась под угрозой лишения единственного жилья, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 2 ноября. "Власти решили лишить нас единственного законного жилья со всеми документами, где собственники жилья несовершеннолетние дети 8 и 15 лет", - говорится в сообщении.

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Автор обращения Анна Губанова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 2 ноября ей позвонили из суда и сообщили о поступившей апелляционной жалобе, в которой представитель мэрии Геленджика просит отменить решение Геленджикского горсуда от 9 сентября 2019 года. Тем решением суд узаконил индивидуальный жилой двухэтажный дом по улице Абрикосовой в геленджикском селе Кабардинка и разрешил использовать его в качестве гостевого дома. Вся семья зарегистрирована и проживает в этом доме, который начала строить 10 лет назад. Дом является их единственным местом жительства.

"Я была просто обескуражена [обжалованием решения суда], потому что наш дом самый маленький на нашей улице, и все правила нами соблюдены. Другие дома не трогают. Как только я услышала об этом, то сразу подумала, что это месть чиновников муниципалитета за мою гражданскую позицию по защите зеленых насаждений, против свалок, а также особенно за выборы, где я баллотировалась в депутаты и писала жалобы по всем нарушениям", - сказала Анна Губанова.

Сегодня, 4 ноября, семья получила по почте апелляционную жалобу мэрии. "Когда мы с супругом открыли почтовый ящик и прочли полученную сегодня апелляцию, то возникли закономерные вопросы к чиновникам мэрии Геленджика. Почему, когда мы строили дом, нас никто из мэрии Геленджика не остановил, не подал иск в суд? Почему, когда мы узаконивали дом, и там на заседании присутствовал представитель администрации, то он не получил решение суда и сразу не подал апелляцию в течение месяца, как предписывает закон? Почему мэрия Геленджика ждала [несколько лет], прежде чем у них возникло желание снести наш дом? Ведь наш дом не в тайге, а в центре поселения, где масса больших домов и даже выше трех этажей, но никто не говорит, что они незаконные, и не требует их снести", - сказала она.

Анна Губанова отметила, что у ее семьи нет адвоката, но она намерена сама написать возражения на апелляционную жалобу, а также пожаловаться прокурору на "преследование ее и ее семьи по политическим мотивам".

Администрация Геленджика полагает, что при вынесении решения суда в 2019 году были "существенно нарушены нормы материального права, а выводы суда не соответствуют материалам дела, в связи с чем данное решение подлежит отмене", говорится в апелляционной жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Истцом на указанном земельном участке возведен объект капитального строительства без получения разрешения на строительство, без положительного заключения экспертизы проектной документации, государственной экологической экспертизы. В материалы дела не представлено доказательств того, что истцом до начала строительства предпринимались необходимые и достаточные меры для легализации самовольно возведенного объекта недвижимого имущества", - указал в жалобе представитель мэрии Геленджика по доверенности.

Представитель мэрии попросил отменить решение и восстановить срок подачи апелляционной жалобы, поскольку мэрия не получала решение суда от 2019 года. "Восстановить срок для подачи апелляционной жалобы на решение Геленджикского городского суда от 9 сентября 2019 года по делу №2-2863/2019; отменить решение Геленджикского городского суда от 9 сентября 2019 года по делу №2-2863/2019, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований", - перечислены в документы требования мэрии.

Подача исков с пропуском процессуальных сроков "стала нормой для чиновников муниципалитетов, расположенных на побережье Черного моря", указал юрист Александр Батурин, не участвующий в этом деле. "Они делают вид, что не видят, когда строятся многоквартирные дома в СНТ и на землях ИЖС с огромными нарушениями, и люди покупают в них квартиры. Зато, когда квартиры раскуплены, то мэрии начинают подавать иски о сносе домов, делая бомжами тысячи людей. Также дома ИЖС становятся объектами [исковых требований]", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Апелляции на решение суда по гражданскому делу подаются в течение месяца, подтвердил юрист. "То, что чиновники мэрии не получили решение суда, это их проблемы. В статье 113 Гражданско-процессуального кодекса РФ четко сказано в пункте 2.1: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы и организации, являющиеся сторонами и другими участниками процесса, могут извещаться судом о времени и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий лишь посредством размещения соответствующей информации в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в указанный в части третьей настоящей статьи срок, если суд располагает доказательствами того, что указанные лица надлежащим образом извещены о времени и месте первого судебного заседания. Такие лица, получившие первое судебное извещение по рассматриваемому делу, самостоятельно предпринимают меры по получению дальнейшей информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи»", - указал Александр Батурин.

Требование оставить семью без жилья следует рассматривать как противоречащее статье 40 Конституции России, в которой сказано, что все имеют право на жилище, подчеркнул юрист. "Данная семья сама обеспечила себя жильем, и суд это право подтвердил. Согласно статьи 13 ГПК РФ пункт 2: "Вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации", пункт 3: "Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление неуважения к суду влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным законом", - сказал он.

По словам юриста, семья имеет все основания пожаловаться в прокуратуру на чиновников мэрии за неисполнение ими решения суда, вступившего в законную силу, и, возможно, злоупотребление служебными полномочиями.

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Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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