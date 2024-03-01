Жительницы Геленджика продолжили в Москве борьбу против выселения

01 марта 2024, 09:30

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Чиновники администрации Кубани в ответ на одиночные пикеты против выселения семей ограничились вызовом нарядов силовиков, другой реакции из администрации не последовало, заявили активистки из Геленджика Анна Губанова и Анна Чарочиди. Они приехали в Москву, чтобы подать жалобы президенту и в Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля жительница Геленджика Анна Губанова провела пикет около администрации Краснодарского края. Она заявила, что чиновники не оставляют попыток выселить ее семью из дома, поскольку считают его самостроем, хотя в наличии есть все необходимые документы. К месту пикета прибыли полицейские и росгвардейцы, и полицейские опросили Губанову.

17 декабря 2023 года жители Геленджика, в том числе Анна Губанова, провели акцию в центре Москвы, во время которой обратились к Путину. Они заявили, что власти Геленджика подали в суд 270 исков с требованием признать самовольными постройками дома горожан, и призвали президента вмешаться в ситуацию. 22 декабря 2023 года жители Геленджика констатировали, что протестная акция в Москве не дала результата.

29 февраля Анна Губанова и Анна Чарочиди из геленджикского поселка Кабардинка прибыли в Москву, чтобы жаловаться в администрацию президента и в Следственный комитет. "Основания вторичной поездки в Москву - это отказ местных чиновников следовать закону и продолжающиеся угрозы сноса домов, где уже много лет живут семьи, не имеющие другого жилья", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Анна Губанова.

Она также рассказала подробности своего пикета в Краснодаре. По словам женщины, когда она развернула плакат с надписью «Путин! Нас с детьми выгоняют на улицу? Частный дом Геленджик», то сразу вышел сотрудник администрации. Он ничего не спрашивал и не говорил, лишь сфотографировал Анну и ее плакат и зашел обратно.

"Максимум через 5 минут после того, как он меня сфотографировал, приехали на двух машинах вооруженные росгвардейцы и полиция. Ко мне подошли шесть человек - четверо росгвардейцев и двое полицейских - и стали спрашивать, почему я тут стою. Я им стала пояснять, что меня и мою семью администрация поселка Кабардинка и суд Геленджика, который несколько лет назад признал за моей семьей право собственности на дом, без возражений администрации, теперь хотят выселить из дома, а дом снести и сделать всю семью бомжами. После моих пояснений один из полицейских сказал, что ему меня надо опросить письменно. Я письменно повторила то же самое и показала росгвардейцам и полиции пятиэтажные дома по соседству с моим малоэтажным и задала им вопрос: почему не сносят эти дома? После чего росгвардейцы и полиция тут же уехали", - рассказала Анна Губанова.

В сентябре 2019 года Геленджикский горсуд узаконил индивидуальный двухэтажный дом по улице Абрикосовой в селе Кабардинка и разрешил использовать его в качестве гостевого дома. В этом доме зарегистрирована и проживает семья Анны Губановой, в том числе два несовершеннолетних ребенка. Другого жилья у них нет, но мэрия Геленджика подала апелляционную жалобу, потребовав отменить решение суда, рассказала в ноябре 2023 года Губанова.

Она считает, что сотрудник администрации края, который ее фотографировал, совершил правонарушение, сделав ложный вызов полиции и Росгвардии, так как никаких оснований к этому не было. "Я спокойно проводила одиночное пикетирование, что не противоречит закону. Общественный порядок не нарушала, что подтвердила сама полиция, поэтому они и уехали. Для чего в таком случае сделал ложный вызов сотрудник администрации?" - сказала Анна Губанова, подчеркнув, что "тем самым были затрачены без всяких оснований рабочее время четырех росгвардейцев и двух полицейских, а также деньги на бензин для нескольких машин".

По словам Губановой, после пикета ей также позвонил участковый инспектор и велел «немедленно явиться в участок для дачи показаний». В ответ она потребовала повестку с указанием, по какому поводу и в качестве кого ее вызывают, но никакой повестки после этого не получила.

В свою очередь Анна Чарочиди сообщила, что она 26 февраля также проводила одиночное пикетирование, только у штаба кандидата в президенты Владимира Путина в 300 метрах от администрации края.

По словам Чарочиди, представители кандидата, когда увидели ее с плакатом, закрылись изнутри, и она не смогла с ними поговорить. «На табличке были указаны часы работы штаба, но он был закрыт в рабочие часы», - отметила Анна Чарочиди. Она пояснила, что развернула у штаба Путина плакат с надписью «Чиновники Геленджика не слышат Путина. Год семьи, а мы бомжи».

"Год семьи" объявлен в 2024 году для "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных ценностей", говорится в указе президента "О проведении в РФ Года семьи", размещенном на сайте правительства России.

Активистки предположили, что причина их преследования - месть представителей администрации Геленджика из-за их активного участия в выборах депутатов. "Прокуратура выявила более 200 домов с нарушениями и потребовала от администрации Геленджика подачи исков на их снос. Наших домов в этом списке не было и нет! У нас нет нарушений! Но администрация […] подала на нас в суд и, как мы полагаем, именно из-за нашей с Анной активности на выборах в прошлом году. Потому что иски с заявлениями о восстановлении сроков на их подачу были поданы как раз после выборов. То есть распорядительные чиновники решили таким образом нам отомстить за нашу непокорность", - считает Анна Чарочиди.

Она показала корреспонденту "Кавказского узла" письмо прокуратуры, в котором описаны дома с нарушениями и приведен их перечень для подачи исков о сносе. Домов Анны Чарочиди и Анны Губановой в этом списке действительно нет.

По данным активисток, все, кто указан в списках, уже проиграли в судах, а многие и в апелляции, но дома пока не снесены. "Ни один дом пока не снесен, но все идет к этому", - пояснила Анна Губанова.

Она отметила, что ее заявление в прокуратуру с жалобой на "преследование ее и ее семьи по политическим мотивам" было перенаправлено для рассмотрения в следственные органы СКР, откуда она получила несколько отказов в возбуждении уголовных дел в отношении чиновников.

"Я обжаловала эти отказы. Прокуратура их возвращала на доследование, и вот 8 февраля пришел еще один ответ на мою жалобу на отказы в возбуждении уголовного дела, где прокуратура отменила отказ и снова возвратила на доследование дело", - рассказала Анна Губанова, предоставив в распоряжение корреспондента "Кавказского узла" «Постановление об отмене незаконного постановления следователя об отказе в возбуждении УД».

Постановление датировано 8 февраля. "24.11.2023 в СО (следственном отделе) по г. Геленджику СУ СКР по краю зарегистрирован материал проверки по заявлению Губановой А.А., Чарочиди А.А. о неправомерных действиях должностных лиц администрации МО город- курорт Геленджик. По результатам проведенной проверки следователем СО по г. Геленджику СУ СК России по краю Табаковым Г.В. 24.01.2024 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием в действиях […] состава преступления", - говорится в документе.

Проверка была проведена неполно, указала прокуратура. "Не установлены все обстоятельства дела, имеющие значение для принятия законного и обоснованного решения. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено преждевременно, незаконно и подлежит отмене. […] В ходе дополнительной проверки необходимо выполнить проверочные действия в полном объеме, провести и другие проверочные мероприятия, в которых возникнет необходимость, после чего принять законное и обоснованное процессуальное решение по материалу проверки", - указано в постановлении прокурора Геленджика.

Анна Чарочиди добавила, что после того, как суд в Геленджике восстановил сроки для подачи апелляции по ее дому, заседание по рассмотрению жалобы было назначено сначала на 10 января. "Но потом из-за неявки в суд чиновников мэрии рассмотрение дела затянулось, и суд назначил новый срок на 2 апреля 2024 года, поэтому никакого итога по апелляции администрации пока нет", - уточнила она.

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