Суд в Геленджике восстановил сроки на подачу иска мэрии к семье Чарочиди

23 декабря 2023, 03:46

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Геленджикский городской суд, который ранее признал право собственности семьи Чарочиди на два гостевых и один жилой дом, удовлетворил заявление мэрии и восстановил сроки подачи апелляции на свое решение.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря жители Геленджика провели акцию в центре Москвы на катке Красной площади с обращением к Владимиру Путину. Администрация Геленджика подала в суд 270 исков с требованием признать самовольными постройками дома горожан, пожаловались участники протестной акции, призвав президента вмешаться в ситуацию. 21 декабря они констатировали, что акция не дала результата, а местные чиновники бездействуют в интересах крупного бизнеса.

22 декабря Геленджикский городской суд удовлетворил заявление администрации города Геленджик «о восстановлении срока подачи апелляции» на свое же решение, которое вынес в пользу семьи Чарочиди, признав их право собственности на два гостевых дома и жилой дом.

По словам Георгия Чарочиди, суд длился всего полчаса. «За это время суд выслушал представителя мэрии - молодую девушку, которая не могла ответить ни на один вопрос, говоря, что она не знакома с делом. Она, единственно, просила суд удовлетворить заявление о восстановлении срока на подачу апелляции, мотивируя тем, что срок был пропущен по уважительной причине, так как мэрия якобы не знала, что состоялось решение суда в нашу пользу. Наших двух адвокатов - одного из Москвы, а другого из Краснодарского края - которые пытались убедить суд в обратном, что оснований для восстановления срока нет, так как в деле и в самом решении суда сказано, что представители мэрии были извещены о процессе, судья тоже выслушал. Потом он молча вышел в совещательную комнату и вернулся назад с решением, огласив его резолютивную часть о том, что заявление мэрии удовлетворено», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также подчеркнул, что решение будет обязательно обжаловано, так как, по его мнению, сроки были восстановлены для того, чтобы подать апелляцию и отобрать недвижимость.

Анна Чарочиди призналась корреспонденту "Кавказского узла", что была готова к такому исходу дела. «Судья просто дал нашим адвокатам выговориться и сделал то, о чем его попросили в администрации Геленджика. Иначе непонятно, почему он не принял аргументы и доказательства, о которых писал сам в своем же решении», - отметила она.

Чарочиди зачитала выдержку из решения от 19 апреля 2022 года, где сказано: «Представитель администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в судебное заседание не явился, о месте и времени его проведения надлежаще извещен, ранее письменно указал, что при разрешении спора полагается на усмотрение суда - суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства, что не противоречит положениям ст. 233 ГПК».

«Срок на обжалование было бы правомерно восстановить, если бы представители мэрии не извещались, но они были в курсе процесса и решения, более того, они сами послали нас в суд, чтобы перевести жилые дома в «гостевые дома», - прокомментировала решение судьи Чарочиди.

Она рассказала, что все, на кого поданы иски, занимаются курортным гостиничным бизнесом и платят налоги. И это единственная возможность людей в Геленджике заработать. Женщина также рассказала, что последний год ее семья не живет, а существует, постоянно отбивая от чиновников свою законную землю и строения. «Мы и живем, и занимаемся бизнесом на нашей земле. У нас стоит наш дом и гостевые дома. В основном сезон длится полгода. Остальные полгода мы живем на заработанные деньги, выплачиваем займы, на которые строили жилой дом и гостевые дома. Ведь мы провели коммуникации за свой счет, а это очень дорого. И мы даже не успели окупить свои затраты, а у нас отнимают то, что принадлежит нам по праву собственности. Если сломают все, то мы останемся бомжами. У нас нет другого жилья», - рассказала Анна Чарочиди.

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