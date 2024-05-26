26 мая 2024, 11:31

Военный из Ростовской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Младший сержант Сергей Горобцов убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине признаны убитыми не менее 434 военнослужащих из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 23 мая представителями властей, а также силовиками были официально признаны убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 433 военнослужащих из Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Младший сержант Сергей Горобцов убит в зоне военной операции на Украине. В техникуме агроветтехнологий и управления в Константиновске в честь Горобцова открыта мемориальная доска, сообщила 15 мая администрация учебного заведения на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 434 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Военный из Ростовской области убит в боях", "Два бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО", "Военный из Ростова-на-Дону умер после ранения на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 мая 2024, 12:02

  • Вырубка деревьев в центре Нальчика вызвала недовольство горожан

    В центре Нальчика неизвестные спилили около десятка хвойных деревьев, пожаловался в соцсети местный житель. Другие горожане, комментируя его сообщение, отметили, что в Нальчике постоянно вырубается растительность. Властям направляются жалобы, но реакции нет, заявили они.

26 мая 2024, 10:41

  • Человек погиб в результате наводнения в Армении

    В Тавушской области как минимум один человек погиб в результате наводнения из-за выхода из берегов реки Дебед после обильных осадков, сообщили сегодня власти. Жители Лорийской области рассказали в соцсети, что вышедшая из берегов река Ташир подтопила жилые дома в одноименном городе.

26 мая 2024, 09:45

  • Назначение Даудова премьер-министром подтвердило его статус в Чечне

    В Чечне высокие посты занимают люди, особенно близкие Рамзану Кадырову. Назначение Магомеда Даудова премьер-министром республики подтвердило его высокий статус, а также это указывает, что в будущем он может стать преемником Кадырова, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

26 мая 2024, 08:51

  • Военный из Каспийска убит в зоне СВО

    Марат Муртузалиев убит в зоне спецоперации на Украине, сообщили власти Каспийска. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 898 военных из Дагестана.

26 мая 2024, 07:57

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи