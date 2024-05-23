Мемориальная доска Виталию Хрыкину. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Целинского района от 23.05.24, https://t.me/celina_raion/4944

23 мая 2024, 22:18

Два бойца из Ростовской области убиты на Украине

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Виталий Хрыкин и Игорь Шпагин убиты в зоне боевых действий, сообщили власти Целинского района. С начала военной операции на Украине власти официально признали убитыми как минимум 433 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Белоногов стал 431-м военным из Ростовской области, официально признанным убитым в ходе военной операции на Украине.

Виталий Хрыкин убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Целинского района, отчитываясь  в своем Telegram-канале об открытии мемориальной доски в школе села Хлеборобное, где он учился. Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, Хрыкину было 35 лет, он убит 7 декабря 2023 года. 

Ранее глава района Оксана Косенко  в своем Telegram-канале также сообщила о гибели в военной операции десантника Игоря Шпагина.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 433 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Военный из Ростовской области убит в боях", "Два бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО", "Военный из Ростова-на-Дону умер после ранения на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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