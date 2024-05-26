Назначение Даудова премьер-министром подтвердило его статус в Чечне

26 мая 2024, 09:45

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В Чечне высокие посты занимают люди, особенно близкие Рамзану Кадырову. Назначение Магомеда Даудова премьер-министром республики подтвердило его высокий статус, а также это указывает, что в будущем он может стать преемником Кадырова, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 24 мая депутаты парламента Чечни единогласно поддержали назначение Магомеда Даудова председателем правительства республики.

Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев ушел в отставку в связи с переходом на другую работу, 24 мая глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что Хучиев назначен помощником премьер-министра России. 15 мая, за несколько дней до сообщения об уходе Хучиева с поста в Чечне, стало известно об отставке Магомеда Даудова.

Назначение Магомеда Даудова премьер-министром Чечни скорее является формальным, отметил на условиях анонимности сотрудник Центра защиты прав человека (ЦЗПЧ) "Мемориал"*.

"Думаю назначение Даудова – это простая формальность. Никакой самостоятельности у него нет и не было. В Чечне все, кроме Кадырова, независимо от должности, не имеют никакого влияния. Все выполняют функции менеджеров в "кадыровской фирме", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Новым спикером парламента Чечни станет родственник главы Чечни, считает аналитик. "Очевидно, что Кадыров везде ставит своих близких родственников и спикером тоже будет кто-то из его родственников", – сказал он.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам аналитиков, из 158 крупных чиновников в Чечне 30% – это родственники Кадырова, 23% – односельчане, еще 12% – друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Высокие должности в Чечне получают самые верные и преданные Кадырову люди, отметила глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"И в этом смысле новым спикером [парламента] будет кто-то из ближайших родственников Кадырова. Или же человек, который не является родственником Кадырова, но его он считает членом семьи. Эту должность не получит человек, который не доказал свою лояльность, преданность и верность главе Чечни", – сказала Ганнушкина* корреспонденту "Кавказского узла".

Назначение Магомеда Даудова главой правительства является подтверждением его статуса как одного из главных кандидатов в преемники Рамзана Кадырова, отметила она.

"Эта должность в широком смысле не дает ему какие-то новые рычаги влияния или иной статус. Это просто подтверждение его статуса как одного из главных кандидатов в преемники Кадырова, верного и преданного человека, брата, как его называет сам Кадыров. И есть мнение, что он может возглавить республику пока кто-то из сыновей Кадырова не будет готов руководить Чечней", – пояснила Ганнушкина*.

Она добавила, что у Даудова будет большое влияние в Чечне, пока того желает сам Кадыров.

"И это не только в случае Даудова. Это касается всех. Все же пока он жив и является главой Чечни, именно он определяет статус и влияние любого политика. Пока он не против такого влияния Даудова, он будет довольно влиятельным. Как только Кадыров решит, что этого влияния достаточно, он примет меры. Но пока все указывает на то, что влияние Даудова выгодно семье Кадырова", – подчеркнула глава комитета "Гражданское содействие"*.

Магомед Дадуов до последнего времени не был кандидатом в премьеры, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Насколько мне известно, Даудова готовили к тому, чтобы он получил какую-то должность на федеральном уровне. Но появление представителей Чечни в Москве насторожило многих больших чиновников, и они сделали все, чтобы Даудов не оказался в Москве. В связи с этим было решено назначить его главой правительства. А [Муслим] Хучиев, например, пользовался авторитетом в Москве и против его назначения никто не выступал", – сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Статус и влияние чиновника в Чечне определяется не должностью, а желанием Кадырова, отметил он. "Будь то спикер парламента, глава правительства, министр или другой чиновник, все они могут иметь финансы, влияние и авторитет по желанию Кадырова", – сказал Кутаев.

Он также уверен, что новым спикером парламента станет кто-то из ближайшего окружения Кадырова.

"Есть разговоры, что эту должность получит Шахид Джамалдаев. Это человек времен еще Ахмата Кадырова. Он был председателем Совета глав администрации всех сел и районов в свое время, был влиятельным политиком. Теперь он снова получит высокую должность", – полагает Кутаев.

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