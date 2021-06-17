Анаклия: разбитые мечты Саакашвили и Иванишвили

Анаклия – небольшой курортный поселок в западной Грузии, недалеко от границы Абхазии. Тут есть все для развития и хорошей жизни - выгодное расположение, климат, море. Однако люди живут в нищете и считают, что у власти нет политической воли к развитию района. Из-за этого исполнения грандиозных обещаний им приходится ждать уже более 10 лет. Почему об Анаклии забыли в Тбилиси, что случилось с проектом глубоководного порта и как выживают местные жители разбирались журналисты JAMnews.

Материал подготовлен на основе публикации "Анаклия - курорт в Грузии, ставший заложником политики", размещенной сегодня в JAMnews.

Поселок контрастов

Центральная улица Анаклии красива, по всей ее длине высажены пальмы. На остановке стоит девушка с волосами, выкрашенными в голубой цвет и большим рюкзаком, привлекая внимание своей яркой внешностью. Она соглашается сфотографироваться, но говорит мало и давать интервью отказывается.

Ее зовут Тамуна, она живет в Зугдиди - административном центре региона Самегрело - Земо Сванети, в 30 километрах отсюда. Приехала в Анаклию собирать ветки на пляже. Она делает из них различные украшения. До пандемии работала в неправительственной организации, сейчас без работы. По профессии - специалист по туризму, и даже не думает искать работу в своем регионе по специальности. Нас это очень удивляет. Однако вскоре пазл начинает складываться.

Удаляясь от центра поселка и побережья, замечаешь, как исчезает европейская Анаклия и начинаются виды обычной грузинской бедной деревни. Разбитые и покрытые грязью улицы, старые дома, покосившиеся заборы, кое-где видны старые, проржавевшие таблички о сдаче квартир на грузинском и русском языках.

Местные жители говорят скупо и мало. Это осторожность - на другой чаше весов лежит судьба летнего сезона.

Пустой бульвар и начало сезона

Это первая неделя лета, время после полудня. Нам не повезло с погодой - пасмурно и временами идет дождь. Но мы не теряем надежды, что встретим людей на пляже. Оказывается, напрасно.

На пляже Анаклии, который настолько запущен, что трудно воспринимать это место как морской курорт, практически никого нет. Бульвар тоже пуст. И не оставляет впечатления, что о нем заботятся. Пальмы вдоль бульвара уже начали засыхать, на это неприятно смотреть.

"Вчера скосили траву, она тут была по колено", - говорит молодая женщина Нана (имя изменено), которая сдает напрокат на бульваре велосипеды и детские машинки. На заброшенном бульваре ее красочные велосипеды привлекают внимание издалека. Буквально несколько дней назад она узнала, что отныне ей придется платить аренду муниципалитету, и это ей не нравится.

Нана говорит, что последние два года Анаклия уже не могла жить туризмом, который был основным источником выживания для местных жителей. Она не уверена, что в этом году положение улучшится и она заработает достаточно, чтобы и платить аренду, и содержать семью. Нана - единственная, кто работает семье.

Занимается этим бизнесом четыре года. Аренда велосипеда стоит 10 лари (около 3,2 доллара) за час, а прокатиться на детской машинке - 5 лари за 10 минут. Нана говорит, что зарабатывает в среднем 4-5 тысяч лари (1300-1600 долларов) за сезон. На эти сбережения семья должна прожить зиму.

Об Анаклии

Анаклия - приморский климатический курорт в Западной Грузии, с песчаными пляжами, на границе с Абхазией, в 30 км от Зугдиди. Поселок знаменит самым длинным в Грузии 552-метровым пешеходным мостом через реку Ингури, который соединяет Анаклию с соседним селом Ганмухури.

В 2011 году, при предыдущем правительстве, планировалось предоставить Анаклии статус города. В 2012 году было объявлено, что на территории, прилегающей к Анаклии, будет построен новый портовый город Лазика. Этот город должен был стать вторым по величине в Грузии с полумиллионным населением к 2024 году. Началось строительство нескольких зданий, но проект был остановлен в 2012 году - когда партия президента Михаила Саакашвили проиграла выборы. С тех пор в Грузии правит "Грузинская мечта" - партия миллиардера Бидзины Иванишвили, которая не испытывает больших симпатий к проектам, начатым при Саакашвили.

"Мы строим курортный город в Анаклии, и он станет самым лучшим курортом, куда будут приезжать тысячи отдыхающих. В ближайшие дни мы завезем туда на самолете и посадим несколько сотен пальм и начнем строительство большого бульвара", - заявил Саакашвили в ходе встречи с министром иностранных дел Литвы еще в 2009 году.

По данным Статистической службы Грузии, в 2014 году в Анаклии проживало 510 семей, или около 1400 человек. Основной источник дохода для местных жителей - туризм и рыбная ловля.

Очарование и грусть жизни в приморском городке

"Жизнь у моря должна быть роскошью. Но если вы сейчас не на пенсии и нигде не работаете, вам придется умереть с голоду", - отмечает Тамар Шелия, хозяйка семейного отеля "Нуго". Тамар с грустью говорит, что жители приморского поселка уезжают на заработки за границу: "В основном женщины уезжают, работают в Италии сиделками. Многие уже уехали. Только за последнее время - десять женщин".

Семья Тамар уже четыре года управляет семейным отелем в Анаклии. В трехэтажном деревянном доме девять комнат для гостей на 30 мест. Стены каждого номера оформлены видами разных стран мира. "Чтобы гости были довольны", - говорит нам хозяйка.

Последние два года из-за пандемии отдыхающих не было: "Туристов не было. Да и мы тоже были напуганы, никого в дом не пускали. И сейчас в Анаклии ни у кого гостей нет, разве что один-два в центре".

В Анаклии три больших отеля и много гостиниц семейного типа. Цены за ночь начинаются от 30 лари (9,6 доллара) и доходят до 200 лари (64 доллара) в зависимости от услуг и условий. Из-за пандемии в прошлом году здесь почти не было иностранных туристов. Большие отели были переданы под помещения для карантина. Местные гостиницы выжили благодаря внутреннему туризму, но долго в таком режиме прожить не смогут.

"Пандемия изменила нашу жизнь, вдвое сократила наши доходы, но мы все равно собираемся открыться в этом году", - заявила Эка Гвилия, которая уже девять лет управляет открытым кафе на бульваре. Она говорит, что собиралась открыться через неделю, но вряд ли сможет: "Местный муниципалитет нам отказывает, они установили какие-то новые правила, просят плату за аренду, но пока не определили цену. И мы не сможем открыться, пока не узнаем цены". А время идет. Эка надеется на внутренних туристов и не верит, что в этом сезоне приедут иностранцы.

Будущее как Эки, так и Наны зависит от цены, которую местные власти и установят за пользование бульваром.

Кроме того, в мэрии от Эки потребовали архитектурный чертеж открытого кафе, которое будет работать в общей сложности три месяца. По ее словам, архитектор, к которому она за этим обратилась, отказал ей, так как не понял, зачем нужен чертеж выставленных на улице столов и зонтов. Она также за свой счет должна подвести к кафе электричество и воду.

Порт Анаклия - замороженный проект

Туризм - не главное, что может сделать жизнь в Анаклии более привлекательной, чем сейчас. Более того, многие в Грузии считают, что благодаря инвестициям Анаклия может изменить жизнь не только этого небольшого поселка или района, но и всей страны. Речь идет о строительстве здесь первого глубоководного порта в Грузии. Устье реки Ингури, где располагается Анаклия, считалось удобным местом для навигации и в прошлые эпохи. Идея построить порт в этой небольшой деревне возникала несколько раз и в советской Грузии.

В XXI веке идею строительства в этом месте города Лазика с глубоководным портом выдвинули прошлые власти Грузии. Михаил Саакашвили лично лоббировал проект. В свою очередь, "Грузинская мечта" и лидер партии Бидзина Иванишвили в процессе борьбы за власть не раз высказывали скептическое отношение к этому проекту.

"Грузия транзитная страна, и мы должны выполнить эту функцию идеально. Должен быть построен порт, который сможет пропустить 110 миллионов тон груза в год, и который будет работать круглосуточно весь год. У Саакашвили была навязчивая идея относительно порта Лазика. Мы рассмотрели этот вопрос и увидели превосходство порта Анаклия перед портом Лазика", - заявил Иванишвили осенью 2013 года .

И в 2014 году правительство все-таки объявило международный тендер на строительство глубоководного порта в Анаклии. В тендере победил "Консорциум развития Анаклии", куда вошли грузинская компания TBC Holding, американская SSA Marine, British Wondernet Expres, работающая в странах Центральной Азии, а также болгарская G-Star Ltd. В проект предполагалось инвестировать 400 миллионов долларов.

Было подписано инвестиционное соглашение, и в 2017 году началось строительство. Но всего через год, когда уже были завершены подводные работы, между государством и консорциумом начались разногласия, и строительство приостановилось.

У Грузии есть два порта на Черном море — Поти и Батуми. Однако из-за недостаточной глубины в эти порты могут заходить не все типы судов. Поэтому эти порты не могут конкурировать ни с турецкими, ни с российскими черноморскими портами. Если будет построен порт в Анаклии, картина резко изменится. В проекте говорится, что порт сможет принимать суда, вмещающие до 10 тысяч контейнеров — для сравнения, главный порт страны Поти может принимать суда вместимостью только 1500 контейнеров.

Главное причиной разногласий стал отказ правительства предоставить инвесторам государственные финансовые гарантии на тот случай, если порт не сможет выйти на проектную мощность в запланированные сроки. Правительство обвинило консорциум в неспособности найти необходимые средства.

Кроме того, против руководителей консорциума - влиятельных банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе - было начато расследование по обвинению в отмывании денег из-за транзакции 10-летней давности. Грузинская оппозиция не раз заявляла, что власти сознательно саботируют строительство под давлением России, которую не устраивает новый порт в Грузии. Недовольство препятствиями, чинимыми проекту, не раз высказывал Госдепартамент США.

В январе 2021 года правительство Грузии заявило об окончательном расторжении сделки с консорциумом и приостановлении проекта. А в марте премьер Ираклий Гарибашвили распорядился подготовить новый тендер и найти новых инвесторов.

Летом 2020 года "Консорциум развития Анаклии", а также главный иностранный инвестор проекта Боб Мейер подали независимые арбитражные иски против Грузии в связи с нарушением их прав в проекте строительства порта Анаклия. Объем требований превышает один миллиард долларов США, в который оценивают свои потери консорциум и Мейер .

Сегодня никто не может назвать даже примерных сроков, когда порт Анаклия может быть достроен.

"Когда порт строился, много людей было трудоустроено, у них был доход. Некоторые сдавали дома для рабочих, некоторые готовили для них еду, работали уборщицами. Все были довольны", - вспоминает времена активного строительства в Анаклия местная жительница Тамар Шелия.

С кем бы мы ни говорили в Анаклии, все связывают будущее процветание со строительством порта.

Согласно исследованию потенциала Особой экономической зоны Анаклия, которое провел Консорциум развития Анаклии, реализация проекта позволит создать здесь 16 тысяч рабочих мест в течение 20 лет и привлечь более 1 миллиарда долларов инвестиций.

Песчаные бури

Но пока что замороженное строительство несет местным жителям только беду. На месте будущего порта, на площади 110 гектаров было засыпано 5 миллионов кубометров песка. Район порта, где в настоящее время приостановлены работы, вплотную граничит с поселком. Когда дует ветер, в Анаклии все становится серым, а дома и дворы местных жителей засыпаются песком. "Это не обычный песок. Это песчаная пыль. Он проникает через все щели. Вы не можете дышать. Вы травитесь", - говорит Тамар Шелия, чей дом отделяет от стройки забор.

Осенью 2020 года Консорциума развития Анаклия (ADC) заявил, что поднятый при дноуглубительных работах песок должен был быть вывезен, а занимаемый им участок рекультивирован. Однако этот этап проекта так и не начали, поскольку соглашение с ADC власти расторгли. В заявлении говорится об "экологической катастрофе" и указывается, что жизни сотней местных жителей под угрозой из-за "возможных серьезных респираторных заболеваний" .

Семья Шелия уже несколько раз отмывала свой трехэтажный деревянный дом "Керхером". Песок был смыт, но деревянные стены впитали воду и все в доме испортилось. Чтобы скрыть темный налет, стены покрасили золотистым лаком, но всякий раз, когда дует ветер, красивый трехэтажный деревянный дом Шелии вновь становится черным, и ад начинается снова.

"Мы построили дом на родовом участке, не хотели никуда уезжать. Мы не представляли себе, что нас такое ждет. Сейчас я мечтаю, чтобы нас переселили", - говорит Тамар. Эти невыносимые песчаные бури вредят не только здоровью жителей, но и туризму. "Вот если к нам приедут туристы и еще раз подует такой ветер, все разбегутся. Рядом со мной живет мой деверь. К нему приехала русская семья с детьми. Утром приехали, часа через два подул ветер. Они были шокированы, мол, как вы тут живете, как дышите. Вызвали такси и уехали", - рассказывает Тамар Шелия.

Участок Нугзара Габелия тоже граничит со строящимся портом. Он говорит, что песчаный ветер накрывает не только его дом, но и всю Анаклию: "Этот песок, как мука. Если найдет даже небольшую щель, заполнит весь дом".

Нугзар объясняет, что для решения проблемы достаточно вернуть в этот район плодородную почву, и после нескольких дождей песчаных бурь больше не будет. "Есть еще проблема защиты берега от разрушения. Ее решить тоже несложно. Надо сделать небольшие волнорезы, река нанесет еще песка, и море естественным образом отступит… Но, как и в случае с песком, нас, к сожалению, не спрашивают".

Рыбу ловить можно, но нельзя

"Человек всегда старался жить у воды, чтобы извлечь из этого пользу. Но в XXI веке это оказывается не пользой, а проблемой", - с сожалением отмечает Нугзар Габелия.

Нугзар - рыбак, долгие годы этот бизнес был для него и хобби, и источником дохода: "Насколько я помню, рыбалка в Анаклии никогда не ограничивалась. Есть период нереста, когда вы не рыбачите, в остальное время вы всегда можете заработать. А теперь вас могут оштрафовать настолько, что придется продать дом".

Для примерно 10 процентов жителей Анаклии рыбалка - единственный источник средств к существованию. Рыбаки сейчас в очень тяжелом положении. Им нужна лицензия, чтобы свободно ловить рыбу. А чтобы получить лицензию, нужно иметь оборудованное промысловое рыболовное судно, ехать в Батуми и заплатить несколько тысяч лари.

А рыбаки Анаклии ловят рыбу на небольших моторных лодках рыболовными сетями на небольшой закрытой территории: "Нам выделили полтора километра на территории Анаклии. Сколько людей там поместятся?! А когда наступает сезон, из Турции приходят 30-40 судов... Там заповедник, здесь запретная зона, так где ловить рыбу?".

У турецких судов есть лицензии, для рыбаков Анаклии немыслимо конкурировать с ними. Организация Transparency International Georgia в публикациях 2015-2016 годов, посвященных тяжелому положению анаклийских рыбаков, отмечает, что государству следует пересмотреть условия лицензии на лов рыбы, так как для местных жителей практически невозможно конкурировать с компаниями-лицензиатами .

Есть поводы для оптимизма?

Однако даже при таком большом количестве проблем местные жители не теряют оптимизма.

"У Анаклии большой потенциал, при нормальном хозяине всем здесь должно быть хорошо", - говорит Дата Шелия, мажоритарный депутат от Анаклии в муниципальном сакребуло - местном совете Зугдиди. Он представляет Объединенное национальное движение - партию бывшего президента Михаила Саакашвили.

С 2014 года Зугдидский муниципалитет, как и все муниципалитеты в Грузии, возглавляют представители правящей партии "Грузинская мечта". Симпатии к бывшей власти среди жителей Анаклии хорошо заметны - скорее всего потому, что именно при ЕНД здесь началась большая реконструкция, которая при нынешней власти практически остановилась.

"Здесь чудесный берег, песчаный пляж, спокойствие, парк. А вы где-нибудь видели рекламу Анаклии?!"- спрашивает Дата. И мы вспоминаем, что на всем пути из Тбилиси в Анаклию нигде не увидели ни одной рекламной вывески. "Если можно вешать рекламу казино в Тбилиси, в метро, ​​в поездах, то почему не может быть, например, в поезде Тбилиси-Зугдиди рекламы Анаклии и информационных буклетов?!" - в голосе депутата заметно волнение.

Дата Шелия считает, что в уже "раскрученных" туристических центрах, где в сезон наблюдается большой приток туристов, должны быть большие информационные баннеры, где была бы информация об Анаклии - о том, что здесь ждет туристов.

Еще одна возможность - это фестивали. В 2014 году здесь прошел фестиваль КаZантип, переехавший из аннексированного Россией Крыма.

Как оказалось позднее, это был последний фестиваль под вывеской КаZантип вообще. Глава Национальной администрации туризма Грузии Гиорги Сигуа, который и пригласил фестиваль в Анаклию, был уволен с должности из-за конфликта с духовенством и правительством страны как раз из-за фестиваля. А российские организаторы, которым местные власти обещали оказать всяческое содействие, были разочарованы тем, что по факту ничего не было сделано. По количеству посетителей этот фестиваль оказался самым провальным за последние годы проведения, вместо ставших уже привычными 50-60 тысяч его посетили всего около 10 тысяч человек.

"Людей было так много, что не было мест. Все было забронировано в радиусе 30 километров от Анаклии", - вспоминает Тамар Шелия.

КаZантип был проведен только один раз, позже в Анаклии прошли фестивали Gem Fest 1 и Echo Waves 2 . Последнего ждут с большой надеждой и в этом году. Дата Шелия считает, что такой фестиваль возродит Анаклию после двухлетнего перерыва. Другие тоже так думают. "Говорят, его нужно провести в последнюю неделю августа. Такой фестиваль должен привлечь сюда людей, а то тут нет инфраструктуры, нет развлечений, сюда не приедут отдыхающие, они поедут в Батуми", - говорит Эка Гвилия.

Что делается государством?

Что собирается делать государство для продвижения Анаклии? Мы задали этот вопрос Администрации по туризму Грузии, которая направила нас в "Организацию по управлению местом назначения Самегрело" (Samegrelo Destination Management Organization - DMO). Это новая модель управления туризмом, основанная на международных рекомендациях при финансовой поддержке USAID 3 . Ее цель - популяризация регионов и продвижение туризма.

Директор "Самегрело DMO" Леван Цулая сообщил нам, что в этом году запланировано несколько мероприятий для продвижения Самегрело и Анаклии: "В ближайшие дни откроется участок Чурия Колхидского национального парка недалеко от Анаклии, где с помощью USAID был построен веревочный парк, и мы купили паром для туристических прогулок. Также планируется открыть «Дом рыбака»... Кроме того, каждый год мы проводим информационные туры, что является хорошим способом популяризировать туристический потенциал Самегрело".

Кроме того, уже готовы графические видеоролики о Самегрело на двух языках (грузинском и английском), которые будут размещены как на грузинских, так и на зарубежных онлайн-платформах, таких как Tripadvisor (один из двух видеороликов посвящен туристическому потенциалу Самегрело в целом, а другой - Анаклии, как подходящем месте для проведения молодежных фестивалей).

JAMnews попытался выяснить в администрации региона Самегрело, что государство делает для продвижения Анаклии и как оно видит в целом потенциал этой местности. Но там отказались давать комментарии. До момента выхода материала мы также не получили ответ от мэрии Зугдиди.

"Четыре года назад у меня гостила русская семья. Я накрыл стол, «за счет заведения». У меня было вино, сыр, нам ничего не стоило испечь хачапури. Женщина вышла на улицу, начала звонить своим: мол, то, что говорит наш президент - неправда, мы в рай попали", - рассказывает Нугзар Габелия.

Несмотря ни на что, он не теряет оптимизма и верит, что обязательно наступит день, когда в Анаклии начнется лучшая жизнь.

Авторы: Нино Нариманишвили и Давид Пипиа