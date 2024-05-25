25 мая 2024, 18:36

Мэр Степанакерта арестован по обвинению в мошенничестве

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Мэру Степанакерта Давиду Саргсяну предъявлено обвинение в мошенничестве и подделке документов, он заключен под стражу, сообщили в Следственном комитете Армении.

Давид Саргсян арестован по обвинению в мошенничестве и подделке документов, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Следственного комитета Армении.

По версии следствия, мэр Степанакерта подделал документы и присвоил четыре автомобиля общей стоимостью 19,1 миллиона драмов (около 49,2 тысячи долларов). Помимо Давида Саргсяна арестованы еще три человека, отметил представитель ведомства.

"Трем из них, в том числе Давиду Саргсяну, предъявлено обвинение по части 3 статьи 255 УК Армении «Мошенничество» и части 1 статьи 457 «Подделка документов». Четвертому подозреваемому предъявлено обвинение по статье по части 3 статьи 46-255 УК Армении «Содействие в мошенничестве»", - рассказал сотрудник ведомства, не назвав имена остальных обвиняемых.

Напомним, бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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Примечание:

"Мэр Мартакерта задержан по делу о мошенничестве", "Мэр Аскерана отправлен под домашний арест", "Силовики пресекли поджог постройки на отошедшей Азербайджану части Киранца".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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