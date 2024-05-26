Человек погиб в результате наводнения в Армении

26 мая 2024, 10:41

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В Тавушской области как минимум один человек погиб в результате наводнения из-за выхода из берегов реки Дебед после обильных осадков, сообщили сегодня власти. Жители Лорийской области рассказали в соцсети, что вышедшая из берегов река Ташир подтопила жилые дома в одноименном городе.

По данным МВД Армении, сегодня в Национальный центр кризисного управления стали поступать от жителей многочисленные сообщения, связанные с выходом из берегов реки Дебед.

Затоплены несколько домов на станции Айрум в Тавушской области, оказался подтоплен участок дороги Ванадзор – Алаверди (31-й километр), повреждено 50 метров трассы, привел сегодня Aysor.am сообщение пресс-службы ведомства.

Согласно предварительной информации, один человек погиб после того, как на участке от села Шнох до Техута в Тавушской области в реку упал автомобиль. Сотрудники экстренных служб ведут поиски пропавшего без вести.

Повреждена железнодорожная инфраструктура, разрушены мост через реку Дебед и мост, соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди, повреждены ряд автотрасс, сказано в сообщении.

Река Дебед вышла из берегов в городе Алаверди Лорийской области. Сообщается, что без вести пропали некоторые жители, чьи дома расположены на берегу реки. Люди не могут выйти из своих домов, нижние этажи домов заливает канализационными водами. Жители, оказавшиеся отрезанными от внешнего мира на подтопленных участках, испытывают проблемы со связью, информировал сегодня 7or.am.

Жители города Ташир Лорийской области сообщили в соцсетях, что из-за обильных осадков из берегов вышла одноименная река, оказались подтоплены улицы города. "Южно-Кавказская железная дорога" сообщила об отмене поездов Ереван – Тбилиси – Ереван для проведения ремонтных работ на участке Айрум – Ахтала из-за схода селей, передал сегодня News.am.

После выхода из берега реки Дебед закрыты автодороги Дзорагет – Алаверди – Каркоп и Баграташен – Птхаван, отметило издание в другом сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня административном центре Тавушской области городе Иджеване идет слабый дождь, температура воздуха составляет +15 градусов, скорость ветра – два метра в секунду.

В административном центре Лорийской области городе Ванадзоре также идет слабый дождь, температура воздуха составляет +13 градусов, скорость ветра – два метра в секунду.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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