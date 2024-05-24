Блогер Максимовская признана невменяемой после дебоша в Ереване

24 мая 2024, 21:45

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Экспертиза признала блогера из России Юлию Максимовскую невменяемой, над ней установлен врачебный контроль. Дело второго россиянина, обвиняемого по делу о дебоше в Ереване, направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря 2023 года Следком Армении сообщил об аресте двух граждан России, устроивших дебош на улицах Еревана, сопровождавшийся в том числе словами: "Могила для Рамзана Кадырова". Арестованная по обвинению в групповом хулиганстве блогер Юлия Максимовская (Финесс) рассказала следователям, что к ней домой после публикации видео дебоша ворвались несколько человек и насильно обрили ее. 12 декабря Максимовская была госпитализирована с травмами после того, как при попытке сбежать упала из окна туалета в полицейском участке. Возбуждено новое уголовное дело о попытке побега, сообщили следователи.

Силовики задержали трех из четырех подозреваемых в нападении на российского блогера Юлию Максимовскую, четвертый находится в розыске, сообщил 14 декабря 2023 года Следственный комитет Армении, не назвав имена подозреваемых. Нападение на российского блогера Юлию Максимовскую в Ереване было вызвано стремлением пресечь ее демонстративно неуважительное поведение и бездействием полиции, которая не отреагировала на жалобы, сообщил в обнародованном видеообращении участник нападения.

В отношении блогера из России Юлии Максимовской установлен врачебный контроль, дело в отношении второго фигуранта дебоша в армянской столице направлено в суд, сообщило следствие.

О завершении следствия и направлении дела о дебоше двумя россиянами в Ереване корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Следственного комитета Армении. "Экспертиза признала россиянку невменяемой и оценила, что та нуждается в лечении от наркозависимости. Исходя из заключения экспертизы было принято решение установить врачебный контроль над ней. Второму фигуранту предъявлено обвинение, а дело передано в суд", - проинформировал представитель следствия.

В Telegram-канале Юлии Максимовской "Юля Финесс" 15 мая опубликована аудиозапись, в которой она говорит, что вскоре выйдет после того, как еще немного полечится.

По версии следствия, граждане России "К.А. и Ю.М.", проявляя явное неуважение к обществу, причинили ущерб точке быстрого питания, забросали сотрудника фруктами и раздавили цветы цветочного магазина.

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