Юлия Максимовская. Фото: телеграм-канал "Юля Финесс (Максимовская)"

14 декабря 2023, 17:13

Три человека задержаны по делу о нападении на Максимовскую в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали в Армении троих из четырех людей, которые подозреваются в том, что они ворвались в дом российского блогера Юлии Максимовской и обрили ее. Четвертый член группы находится в розыске. сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря Следком Армении сообщил об уголовном преследовании и аресте двух граждан России, устроивших дебош на улицах Еревана. Арестованная блогер Юлия Максимовская (Финесс) рассказала следователям, что к ней домой после публикации видео дебоша ворвались мстители и насильно обрили ее. Уголовное дело было возбуждено по статье о групповом хулиганстве. 12 декабря Максимовская госпитализирована с травмами после падения из окна туалета в полицейском участке. Возбуждено уголовное дело о попытке побега, сообщили следователи.

9 декабря силовики в Ереване задержали двух иностранных граждан, в том числе Юлию Максимовскую, по подозрению в хулиганстве и порче имущества. Этому предшествовала публикация видео, в котором девушка извинилась перед армянским народом за дебош на улицах Еревана со словами: "Могила для Рамзана Кадырова".

Правоохранители задержали троих из четырех человек, которые ворвались в дом российского блогера Юлии Максимовской, устроившей дебош в центре Еревана дебош, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.

"Любой самосуд, любая вендетта является таким же противозаконным действием и этому должна быть дана правовая оценка с последствиями", - заявил Саргсян.

В Следственном комитете отказалась сообщить подробности о задержанных в связи с тем, что ведется расследование.

Напомним, по версии следствия, граждане России "К.А. и Ю.М.", проявляя явное неуважение к обществу, причинили ущерб точке быстрого питания, забросали сотрудника фруктами и раздавили цветы цветочного магазина.

Видео с дебошем российской блогерши осталось бы незамеченным, если бы не негативные настроения в армянском обществе к политике России, считает социолог Нона Мелконян. О скандале быстро забудут, если не будут предприниматься искусственные попытки его "разогреть", отметил политообозреватель Акоп Бадалян.

После начала российской военной операции на Украине увеличился поток уезжающих из России, в том числе в Армению, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

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Примечание:

"Длительная задержка рейса в Вену из Еревана возмутила россиян", "Россиянин погиб после падения из окна Следкома Армении", "Акция в поддержку Орлова прошла в Ереване".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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14 декабря 2023, 18:18

14 декабря 2023, 17:34

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