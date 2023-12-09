Иностранка извинилась за дебош на улицах Еревана и "могилу для Кадырова"

09 декабря 2023, 16:27

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Полицейские в Ереване задержали двух иностранных граждан по подозрению в хулиганстве и порче имущества. Этому предшествовала публикация видео, в котором девушка извинилась перед армянским народом за дебош на улицах Еревана со словами "могила для Рамзана Кадырова".

Как писал "Кавказский узел", жители России, которые после объявления о мобилизации уехали в Армению, рассказали в сентябре 2022 года, что основные трудности у них возникли при пересечении границы в Грузии из-за огромных очередей и высоких цен на услуги таксистов.

После начала российской военной операции на Украине увеличился поток уезжающих из России, в том числе в Армению, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

Двое иностранных граждан устроили 8 декабря дебош на улицах Еревана, сняв свои действия на камеру и опубликовав видео в сети. На кадрах одного из роликов девушка, которая снимает на видео, на русском языке призывает парня кидать фрукты, разложенные на прилавке уличного магазинчика и предназначенные для приготовления фреша. Парень в ответ начинает разбрасывать фрукты.

На другом видео парень подходит к женщине пожилого возраста, садится рядом, а девушка их снимает на камеру, при этом молодые люди издеваются над женщиной.

На еще одном видео девушка за кадром призывает парня взять букеты цветов "и дать по башке продавщице или просто вытащить цветы из горшков и бросить на асфальт". Парень вытаскивает букеты цветов и кидает на асфальт со словами "могила для Рамзана Кадырова", затем опрокидывает другие букеты и топчет их ногами.

Армянские пользователи Facebook* на своих страницах стали призывать правоохранителей срочно найти и наказать дебоширов, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

После этих призывов в Facebook* было опубликовано видео, на котором девушка на коленях просит прощения "у всего армянского народа". После этого девушка опубликовала видео, в котором показывает свою наполовину обритую голову, облитую жидкостью гранатового цвета, и рассказывает, что видео дебоша на улице Еревана она отправила некоему Олегу, а тот опубликовал в сети.

Девушка поясняет в своем видео, что "не собиралась ничего снимать, но так получилось", и ей "терять уже нечего, завтра собирается уезжать". "Мне сказали, ничего не выкладывать, но я отправила человеку, и сейчас это на всех пабликах. Надо научиться отвечать за свои слова", - говорит она.

Также девушка на видео признает свою вину. "Эти люди достаточно по-человечески ко мне отнеслись. Они могли бы выбить зубы, сломать всю мою технику, переломать мне ноги, но они только побрили мою голову. Они меня не избили, просто заставили меня извиниться. Так мне и надо, потому что я уже [надоела], это хороший урок, может, после этого что-то пойму", - отметила она. "Кавказский узел" не публикует эти видео из-за содержащейся в них нецензурной лексики.

Полицейские задержали двух иностранцев - женщину и мужчину, "за хулиганство и порчу имущества". Все материалы переданы следствию, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления по связям со СМИ Зарзанд Габриелян.

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