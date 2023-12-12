Аналитики в Ереване исключили всплеск антироссийских настроений из-за видео с дебошем

12 декабря 2023, 03:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Видео с дебошем российской блогерши осталось бы незамеченным, если бы не негативные настроения в армянском обществе к политике России, считает социолог Нона Мелконян. О скандале быстро забудут, если не будут предприниматься искусственные попытки его "разогреть", отметил политообозреватель Акоп Бадалян.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря силовики в Ереване задержали двух иностранных граждан по подозрению в хулиганстве и порче имущества. Этому предшествовала публикация видео, в котором девушка извинилась перед армянским народом за дебош на улицах Еревана со словами: "Могила для Рамзана Кадырова".

После начала российской военной операции на Украине увеличился поток уезжающих из России, в том числе в Армению, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

Видео дебоша попало в струю общественных настроений, заявила 11 декабря корреспонденту «Кавказского узла» социолог Нона Мелконян.

По ее словам, если бы в армянском обществе не было антироссийских настроений, видео дебоша не разошлось бы по социальным сетям. «Если не было бы негативных настроений в обществе [к политике России], видео осталось бы незамеченным. Возможно, мы поговорили бы о хулиганстве в целом, а не национальной принадлежности «героини». С другой стороны, подобный контент подобных видео капля за каплей точит камень, и в результате может привести к ксенофобии и антироссийским настроениям», - отметила она.

Мелконян не видит признаков организованной провокации в дебоше российской блогерши. «Мадам ловит хайп, пытается позиционировать и зарабатывать на этом тренде, пытается застолбить себя в новой молодежной движухе», - пояснила социолог, не исключив, что инцидент могли использовать для распространения антироссийских настроений.

Политический обозреватель Акоп Бадалян сомневается, что дебош российской блогерши был срежиссирован заранее.

«Но то, что многие попытаются воспользоваться этим случай, несомненно. Разные силы, которые высказывают антироссийскую позицию. И бенефициары разные, необязательно, что за этим стоит Запад. Это выгодно и Турции, и Азербайджану, и определенным кругам в самой России. И любой из них мог бы использовать скандал в своих интересах», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его наблюдениям, большая часть армянского общества сочла инцидент хулиганством. «Эта тема будет краткосрочной, о ней быстро забудут, если не будут искусственные попытки ее «разогреть». Есть фундаментальные темы, которые нуждаются во внимании, например, распространение наркотиков, вождение автомобиля и прогулки по городу в состоянии наркотического опьянения. Но внимание общества пытаются зафиксировать на вот таких «бродячих» темах. Это технология, чтобы увести общество от глобальных и серьезных проблем, чтобы не допустить формированию общественной сознания. Это как растение перекати-поле, у которого настолько слабы корни, что малейший ветер гоняет его с места на место. Общественное мнение также пытаются превратить в «перекати-поле», чтобы водить с одной темы на другую, лишив возможности сосредоточиться на глобальных и серьезных проблемах, чтобы общественная повестка не стала обсуждаемой», - заключил Бадалян.

Видео с дебошем российской блогерши и ее извинениями были опубликованы в Telegram-каналах, в том числе закрытых, а также пользователями Facebook*. Среди комментариев антироссийских высказываний нет, пользователи возмущаются хулиганством и одобряют наказание. Также пользователей возмутил непрофессионализм полицейских и спецслужб. «Почему СНБ не занимается этими наркоманами?» - спрашивает пользователь Анна Оганезова. «Я знаю их, это наркоманка из TikTok, которая ведет прямые эфиры», - сообщила, поделившись еще одним видео.

Некоторых пользователей возмутила безразличие прохожих. «Неужели на улице не было ни одного прохожего, способного вступиться?» - задался вопросом Вардан Овсепян.

Под другим видео пользователи сочли приемлемым подобный самосуд. «Молодцы, но надо проявить осторожность, опасаясь силовиков», - пишет пользователь Гоар Ян. Пользователь Арман Папикян считает, что дебоширы действовали по заданию. «Нужно было на камеру добиться признательных показаний, кто нанял и чей заказ выполняют», - прокомментировал он видео.

О практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о таких случаях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.