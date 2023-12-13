Блогер Максимовская попыталась сбежать из полиции в Ереване через окно туалета

13 декабря 2023, 13:03

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Арестованная в Ереване за дебош российская блогер Юлия Максимовская госпитализирована с травмами после падения из окна туалета в полицейском участке. Возбуждено уголовное дело о попытке побега, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря Следком Армении сообщил об уголовном преследовании и аресте двух граждан России, устроивших дебош на улицах Еревана. Арестованная блогер Юлия Максимовская (Финесс) рассказала следователям, что к ней домой после публикации видео дебоша ворвались мстители и насильно обрили ее. Уголовное дело было возбуждено по статье о групповом хулиганстве.

9 декабря силовики в Ереване задержали двух иностранных граждан, в том числе Юлию Максимовскую, по подозрению в хулиганстве и порче имущества. Этому предшествовала публикация видео, в котором девушка извинилась перед армянским народом за дебош на улицах Еревана со словами: "Могила для Рамзана Кадырова".

19-летняя российский блогер Юлия Максимовская попыталась сбежать из полицейского участка, сообщил Следственный комитет Армении. По данным ведомства, вечером 12 декабря в полицейском участке административного района Эребуни и Нубарашен после очной ставки Максимовская попросилась в туалет. До дверей женского туалета в полицейском участке девушку сопроводил сотрудник полиции. Оказавшись внутри одна, блогер вылезла через окно и упала на крышу той территории полицейского участка, куда выводят на прогулку задержанных.

Максимовская получила травмы, полицейские доставили ее в медцентр "Эребуни". Врачи медцентра, по данным Следственного комитета, диагностировали у пострадавшей компрессионный перелом позвонков.

В дополнение к уголовному делу о хулиганстве возбуждено уголовное дело о попытке побега (часть 1 статьи 44-506 УК Армении), говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, по версии следствия, граждане России "К.А. и Ю.М.", проявляя явное неуважение к обществу причинили ущерб точке быстрого питания, забросали сотрудника фруктами и раздавили цветы цветочного магазина.

Видео с дебошем российской блогерши осталось бы незамеченным, если бы не негативные настроения в армянском обществе к политике России, считает социолог Нона Мелконян. О скандале быстро забудут, если не будут предприниматься искусственные попытки его "разогреть", отметил политообозреватель Акоп Бадалян.

После начала российской военной операции на Украине увеличился поток уезжающих из России, в том числе в Армению, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

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