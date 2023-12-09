09 декабря 2023, 21:18

Граждане России арестованы после видео с извинениями за дебош в Ереване

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Следком Армении отчитался об аресте и уголовном преследовании двоих граждан России, устроивших дебош на улицах армянской столицы. Арестованная россиянка рассказала следователям, что к ней домой после публикации видео дебоша ворвались мстители и насильно обрили ее.

Как писал "Кавказский узел", полицейские в Ереване задержали двух иностранных граждан по подозрению в хулиганстве и порче имущества. Этому предшествовала публикация видео, на котором девушка после требований местных жителей извинилась перед армянским народом за дебош на улицах Еревана.

После начала российской военной операции на Украине увеличился поток уезжающих из России, в том числе в Армению, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о хулиганстве в центре Еревана. Задержанными оказались двое граждан Российской Федерации, в том числе российская блогер Юлия Максимовская (Финесс).

"Граждане К.А. и Ю.М., пренебрегая нормами сосуществования и проявляя явное неуважение к обществу и откровенное презрение к моральным нормам, нанесли ущерб точке быстрого питания, расположенной по адресу: Туманяна 29 в Ереване, забросали сотрудника фруктами и раздавили цветы цветочного магазина, действующего по улице Маштоца 24, сопровождая свои действия ненормативной лексикой", - сообщил Следком Армении.

В действиях задержанных следователи усмотрели признаки преступления по уголовной статье "Совершение хулиганства группой лиц". В рамках уголовного дела допрошены свидетели.

"Было принято решение об аресте указанных лиц на основании обоснованного подозрения в совершении ими вышеуказанных действий", - говорится в сообщении Следкома Армении, передает корреспондент "Кавказского узла".

При этом Следком отчитался о расследовании по поводу сообщения арестованной девушки о том, что 9 декабря в полночь к ней домой пришли люди в масках, которые ее унижали, принудительно постригли волосы и окрасили голову.

Председатель Союза политологов Армении Амаяк Ованнисян на своей странице в Facebook* сообщил в связи с инцидентом, что ему известно о планах организовать провокации в Ереване с целью разжигания антироссийских настроений.

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Примечание:

"Российские мигранты провели в Ереване акцию в поддержку Навального* и политзаключенных", "Длительная задержка рейса в Вену из Еревана возмутила россиян", "Россиянин погиб после падения из окна Следкома Армении".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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