09 декабря 2023, 21:18
Граждане России арестованы после видео с извинениями за дебош в Ереване
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Следком Армении отчитался об аресте и уголовном преследовании двоих граждан России, устроивших дебош на улицах армянской столицы. Арестованная россиянка рассказала следователям, что к ней домой после публикации видео дебоша ворвались мстители и насильно обрили ее.
Как писал "Кавказский узел", полицейские в Ереване задержали двух иностранных граждан по подозрению в хулиганстве и порче имущества. Этому предшествовала публикация видео, на котором девушка после требований местных жителей извинилась перед армянским народом за дебош на улицах Еревана.
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о хулиганстве в центре Еревана. Задержанными оказались двое граждан Российской Федерации, в том числе российская блогер Юлия Максимовская (Финесс).
"Граждане К.А. и Ю.М., пренебрегая нормами сосуществования и проявляя явное неуважение к обществу и откровенное презрение к моральным нормам, нанесли ущерб точке быстрого питания, расположенной по адресу: Туманяна 29 в Ереване, забросали сотрудника фруктами и раздавили цветы цветочного магазина, действующего по улице Маштоца 24, сопровождая свои действия ненормативной лексикой", - сообщил Следком Армении.
В действиях задержанных следователи усмотрели признаки преступления по уголовной статье "Совершение хулиганства группой лиц". В рамках уголовного дела допрошены свидетели.
"Было принято решение об аресте указанных лиц на основании обоснованного подозрения в совершении ими вышеуказанных действий", - говорится в сообщении Следкома Армении, передает корреспондент "Кавказского узла".
При этом Следком отчитался о расследовании по поводу сообщения арестованной девушки о том, что 9 декабря в полночь к ней домой пришли люди в масках, которые ее унижали, принудительно постригли волосы и окрасили голову.
Председатель Союза политологов Армении Амаяк Ованнисян на своей странице в Facebook* сообщил в связи с инцидентом, что ему известно о планах организовать провокации в Ереване с целью разжигания антироссийских настроений.
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"