Опубликовано видеообращение участника нападения на Максимовскую

15 декабря 2023, 14:42

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Нападение на российского блогера Юлию Максимовскую в Ереване было вызвано стремлением пресечь ее демонстративно неуважительное поведение и бездействием полиции, которая не отреагировала на жалобы, сообщил в обнародованном видеообращении участник нападения.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали трех из четырех подозреваемых в нападении на российского блогера Юлию Максимовскую, четвертый находится в розыске, сообщил 14 декабря Следственный комитет Армении, не назвав имена подозреваемых.

9 декабря Следком Армении сообщил об аресте двух граждан России, устроивших дебош на улицах Еревана. Арестованная по обвинению в групповом хулиганстве блогер Юлия Максимовская (Финесс) рассказала следователям, что к ней домой после публикации видео дебоша ворвались несколько человек и насильно обрили ее. 12 декабря Максимовская была госпитализирована с травмами после того, как при попытке сбежать упала из окна туалета в полицейском участке. Возбуждено новое уголовное дело о попытке побега, сообщили следователи.

Пользователь Facebook* с ником Гор поздно вечером 14 декабря опубликовал видеообращение мужчины, который представился Геворгом и сообщил, что участвовал в нападении на Максимовскую из-за бездействия местных силовиков.

В видеообращении, сделанном на русском языке, Геворг пояснил, что больше года назад переехал из Москвы в Армению. Он подчеркнул, что участники нападения – "никакие не криминальные элементы". "Три недели назад, когда в Армению приехала Финесс, начала творить и чудить, то есть писать в центре города, оскорблять таксистов, плеваться на них, рвать армянские деньги, я с одним молодым человеком пошел в полицейский участок Кентрон. Мы там просидели четыре часа, дали всю информацию, показали телеграмм-канал Юлии, где она рекламирует наркотики, где она показывает все, что она творит, как она оскорбляет чувства верующих, цепляет и Рамзана Кадырова, и всю армянскую нацию. То есть, ведет себя крайне безобразно", - рассказал Геворг.

9 декабря силовики в Ереване задержали двух граждан России, в том числе Юлию Максимовскую, по подозрению в хулиганстве и порче имущества. Этому предшествовала публикация видео, в котором девушка извинилась перед армянским народом за дебош на улицах Еревана, сопровождавшийся в том числе словами "Могила для Рамзана Кадырова". По версии следствия, граждане России "К.А. и Ю.М.", проявляя явное неуважение к обществу, причинили ущерб точке быстрого питания, забросали сотрудника фруктами и раздавили цветы цветочного магазина.

Через несколько дней, по словам Геворга, он и его спутники случайно встретили Юлию в кафе и подошли к ней. Юлия спросила, будут ли они ее бить. "Мы ей сказали, что нет и не собирались, просто не делай такие вещи, ты в Армении, и тут так не принято. Люди очень чувствительно относятся к традициям и такого рода поведению", - говорит на видео мужчина.

По его словам, Юлия заверила, что поняла их, но, как отметил Геворг, "проходит некоторое время, и начинается та же самая история". После этого, по словам Геворга, они с друзьями вновь обратились в полицию и оставили там заявление. В полиции им пообещали перезвонить, но не перезвонили.

После дебоша на улицах Еревана, Геворг и его знакомые "не выдержали", сказал мужчина на видео. "Поскольку в полиции нас просто послали и не стали заниматься этим делом, наши чувства были задеты, и это настолько было неприятно и омерзительно, что мы не выдержали", - сказал он.

В квартиру, по его словам, Юлия впустила их сама. "Никто девушку не трогал, она сидела, нервничала, переживала. Мы ей сказали: не переживай, с тобой ничего не будет. Ей потребовалась вода, чтобы умыться, мы ей дали воду", - рассказал Геворг.

Мужчина сообщил, что осознает риск привлечения к ответственности. "Я понимаю, что меня арестуют, возможно, привлекут к ответственности… А представьте, что эта бабушка [над которой издевались] была вашей бабушкой, что девушка за прилавком была вашей сестрой... Кто-то хочет найти в наших действиях русофобию. Разве у такого поведения есть национальность? Я всю жизнь прожил в Москве, у меня очень хорошая репутация, я занимаюсь ремонтом телефонов, никогда никого не оскорблял, у меня очень много друзей, которые могут это подтвердить. Просто, пожалуйста, я хочу, чтобы вы понимали: если бы это была ваша мама, ваша сестра, наверное, вы точно так же, и никакого значения не имеет национальность, никаким образом. При этом как законопослушные граждане мы идем и обращаемся в полицию, а нас просто там посылают, ничего не делают, - как бы вы поступили на нашем месте?", - сказал Геворг.

Пользователь Гор, опубликовавший видеообращение, отметил, что Геворг попросил распространить это видео в случае, если он не выйдет на связь. "Не так давно стало известно, что его задержала полиция", - написал Гор, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Видео с дебошем гражданки России осталось бы незамеченным, если бы не негативные настроения в армянском обществе по отношению к политике России, указала социолог Нона Мелконян. О скандале быстро забудут, если не будут предприниматься искусственные попытки его "разогреть", отметил политообозреватель Акоп Бадалян.

После начала российской военной операции на Украине увеличился поток уезжающих из России, в том числе в Армению, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

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