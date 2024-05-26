26 мая 2024, 08:51

Военный из Каспийска убит в зоне СВО

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Марат Муртузалиев убит в зоне спецоперации на Украине, сообщили власти Каспийска. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 898 военных из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 25 мая представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 897 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне проведения специальной военной операции на Украине убит Марат Муртузалиев, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 22 мая в своем телеграм-канале администрация Каспийска.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 898 бойцов из Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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