Великобритания ввела санкции против грузинских судей

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Великобритания ввела санкции против судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе, которые уже два года находятся под американскими санкциями.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле 2023 года Госдепартамент США внес в санкционный список четырех грузинских судей (Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе), назвав их причастными к коррупции. Власти Грузии заявили, что санкции против судей введены на основе непроверенной информации. Расследование их деятельности так и не было начато.

Чинчаладзе, Мурусидзе, Шенгелия и Церцвадзе часто фигурировали в отчетах влиятельных грузинских НКО как "главари судейского клана, действующего в угоду правящей партии "Грузинская мечта". Госдепартамент, согласно его заявлению, руководствовался не только этими отчетами, но и "разной информацией из открытых источников", писал "Коммерсант".

Правительство Великобритании 2 апреля распространило заявление о применении санкций против грузинских судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе. Согласно документу, оба выносили судебные решения в пользу «Грузинской мечты»; в отношении Чинчаладзе есть подозрения в коррумпированности, а Мурусидзе, по данным правительства Великобритании, вовлечен в коррупционные схемы и “политизированное управление судебной системой”.

Михаил Чинчаладзе - пожизненный судья Апелляционного суда, Леван Мурусидзе - член Высшего совета юстиции Грузии. Санкции подразумевают замораживание их счетов, арест имущества и других активов в Великобритании, сообщил телеканал Pirveli.

Леван Мурусидзе прокомментировал информацию о британских санкциях, отвергнув подозрения в коррупции. По его словам, "иностранные государства" в своих политических целях хотят подчинить судебную систему Грузии.

"Все, что у меня есть это зарплатная карточка. В плане репутации, конечно, неприятно, все-таки это Великобритания", - цитирует слова Мурусидзе телеканал Formula.

Представители неправительственного сектора заявляют о существовании в стране влиятельного судебного клана, тесно связанного с "Грузинской мечтой" и лично с Иванишвили. Клан управляет судебной системой, обладая рычагами назначения, продвижения и наказания судей, говорится в материале "Судейский клан: как Грузия дошла до санкций".

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