Правозащитники обвинили правительство Грузии в поощрении судейской коррупции

12 апреля 2024, 05:15

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Власти Грузии за год не начали расследования деятельности судей, попавших под санкции США, а политическое руководство страны выражает им публичную поддержку, заявили представители неправительственных организаций.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле 2023 года Госдепартамент США внес в санкционный список четырех грузинских судей (Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе), назвав их причастными к коррупции. Власти Грузии заявили, что санкции против судей введены на основе непроверенной информации;

Представители правящего большинства не позволили оппозиционным парламентариям создать следственную комиссию по вопросу о коррупции в судебной системе. В октябре более 50 неправительственных организаций призвали власти Грузии прекратить поддержку фигурантов санкционного списка, чтобы не ставить под угрозу имидж страны.

Чинчаладзе, Мурусидзе, Шенгелия и Церцвадзе часто фигурировали в отчетах влиятельных грузинских НКО как "главари судейского клана, действующего в угоду правящей партии "Грузинская мечта". Госдепартамент, согласно его заявлению, руководствовался не только этими отчетами, но и "разной информацией из открытых источников", писал "Коммерсант".

В совместном заявлении более 20 грузинских неправительственных организаций осуждается бездействие властей после включения в санкционный список США действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе и Ираклия Шенгелия, а также бывшего судьи Валерия Церцвадзе.

“Прошел год с тех пор, как США ввели санкции против упомянутых лиц за участие в значительной коррупционной деятельности, но ни одно государственное учреждение в Грузии до сих пор не начало расследование. Более того, на протяжении всего этого времени правительство не только реагирует на предполагаемую преступную деятельность, но и выражает публичную поддержку судьям, находящимся под санкциями”, - говорится в заявлении, распространенном правозащитниками 11 апреля.

Авторы заявления отметили, что правительство также отказалось выполнять одно из условий Еврокомиссии, которое предполагает проверку неподкупности судей Верховного суда. Тем самым в очередной раз был поставлен под угрозу процесс евроинтеграции Грузии. Под заявлением подписались, в частности, организации “Судебный страж Грузии", "Трансперенси Интернешнл Грузия", "Партнерство по правам человека” (PHR), и Фонд «Гражданское общество».

"Мы, конечно, понимаем, что нынешние власти не захотят проверять судей, но у нас есть информация, что судьи необоснованно богатеют. Невозможно молчать, когда мы видим, что творится, нельзя оставить такое положение вещей без реакции", - заявил корреспонденту “Кавказского узла” юрист НПО "Центр социальной солидарности" Гурам Имнадзе.

Проверку деятельности Чинчалаадзе, Мурусидзе, Шенгелия и Церцвадзе “необходима в кратчайшие сроки", но вместе с ними на причастность к коррупции должны быть проверены все члены "судебного клана", заявил корреспонденту “Кавказского узла” представитель фракции “Еврооптимистов в парламенте Роман Гоциридзе.

Пожизненный судья Апелляционного суда и член Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе, попавший под санкции, перед началом конференции судей судья Апелляционного суда 24 марта выступил против процедуры проверки добропорядочности судей.

"Я добросовестный судья. Я призываю всех, будь то политики или представители неправительственных организаций, сказать, что никто здесь не будет проверять судей на честность. Слишком много судей были осуждены заранее (...) Если вы заранее заявляете, что представители судебной системы коррумпированы, заранее высказываете мнение, вас не волнует честность", - цитировал его слова "Общественный вещатель".

Судебная система в Грузии многие годы остается инструментом политического влияния - ни Саакашвили, ни Иванишвили не удалось провести эффективную судебную реформу. Представители неправительственного сектора заявляют о существовании в стране влиятельного судебного клана, тесно связанного с “Грузинской мечтой” и лично с Иванишвили. Клан управляет судебной системой, обладая рычагами назначения, продвижения и наказания судей, говорится в материале "Судейский клан: как Грузия дошла до санкций".

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