Активисты раскритиковали власти Грузии за поддержку подсанкционных лиц

31 октября 2023, 12:43

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Власти Грузии должны прекратить оказывать поддержку людям, в отношении которых были введены санкции, поскольку это наносит ущерб имиджу страны, подчеркнули в совместном заявлении более 50 неправительственных организаций.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 апреля Госдепартамент США внес в санкционный список четырех грузинских судей (Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе), назвав их причастными к коррупции. Власти Грузии заявили, что санкции в отношении судей введены на основе непроверенной информации. 10 апреля представители оппозиции попросили президента Саломе Зурабишвили созвать внеочередное заседание парламента для создания временной следственной комиссии, которая займется изучением фактов коррупции в судебной системе.

Чинчаладзе, Мурусидзе, Шенгелия и Церцвадзе часто фигурировали в отчетах влиятельных грузинских НКО как "главари судейского клана, действующего в угоду правящей партии "Грузинская мечта". Госдепартамент, согласно его заявлению, руководствовался не только этими отчетами, но и "разной информацией из открытых источников", сообщил 6 апреля "Коммерсант".

Более 50 неправительственных организаций (НПО) в Грузии выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали власти за поддержку людей, в отношении которых были введены санкции.

"Мы призываем власти Грузии прекратить отстаивать интересы подсанкционных лиц и тем самым, адекватно отреагировать и предпринять конкретные шаги для исправления ущерба, нанесенного стране фактом введения санкций", – сказано в совместном заявлении, текст которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Власти Грузии активно защищают интересы людей, попавших под санкции, и игнорируют законодательство, считают активисты. "На протяжении многих лет грузинское общество говорит о коррупции и политических интересах в грузинской судебной системе. Еще одним важным доказательством являются санкции, введенные в отношении судей", – сказано в заявлении.

17 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о лишении гражданства Грузии Отара Парцхладзе, против которого Минфин США ввел санкции из-за связей с Россией. Парцхаладзе ранее обвинялся в коррупции, был участником нескольких крупных скандалов, а после введения акций успел переоформить грузинскую недвижимость на сына, в том числе персональную церковь, говорится в справке "Кавказского узла" "Криминальное прошлое и связи с ФСБ: за что попал под санкции бывший генпрокурор Грузии".

Грузинской общественности также известно о неформальном влиянии бывшего генпрокурора страны Отара Парцхаладзе на политическую и деловую сферы Грузии. Он имел большую лояльность со стороны правоохранителей. На протяжении многих лет его имя связывали с рядом преступных деяний, но расследования не было. 14 сентября Минфин США в своем заявлении сообщил, что к делу Парцхаладзе добавлены обвинения в деятельности в пользу российских спецслужб. Правоохранители не отреагировали эффективно на это и более того, позволили Отару Парцхаладзе покинуть страну, подчеркивается в релизе.

Совместное заявление, в частности, подписали Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA), Международное общество за честные выборы и демократию (ISFED), Институт развития свободы информации (IDFI), Центр социальной справедливости (ГАО) и другие НПО.

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