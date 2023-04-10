Грузинская оппозиция потребовала расследовать деятельность судей на фоне санкций США

10 апреля 2023, 23:34

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Представители оппозиции намерены создать в парламенте временную следственную комиссию, которая займется изучением фактов коррупции в судебной системе. Оппозиционеры попросили президента Грузии Саломе Зурабишвили созвать внеочередное заседание парламента.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля Госдепартамент США внес в санкционный список четырех грузинских судей (Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе), назвав их причастными к коррупционной деятельности. Власти Грузии заявили, что Госдепартамент США ввел санкции в отношении грузинских судей на основе непроверенной информации. Реакция властей демонстрирует неготовность исправлять ситуацию и проводить судебные реформы, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Тбилиси.

Чинчаладзе, Мурусидзе, Шенгелия и Церцвадзе часто фигурировали в отчетах влиятельных грузинских НКО как "главари судейского клана, действующего в угоду правящей партии "Грузинская мечта". Госдепартамент, согласно его заявлению, руководствовался не только этими отчетами, но и "разной информацией из открытых источников", сообщил 6 апреля "Коммерсант".

Оппозиционные депутаты парламента 10 апреля официально обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой созвать внеочередное заседание парламента на 11 апреля, на которое будет вынесен только один вопрос – создание временной следственной комиссии по изучению фактов коррупции в судебной системе и состав комиссии. "Наша страна получила беспрецедентно тяжелое решение - США ввели санкции в отношении четырех судей – одного бывшего и трех действующих. Это решение еще означает то, что государство – наш партнер не оставит без внимания волю народа и всеми возможностями и ресурсами будет бороться с коррупцией в стране, присвоением власти и разрушением демократии", - сказала на брифинге одна из инициаторов создания следственной комиссии, депутат парламента Тамар Кордзая.

В рамках этой комиссии представляется возможность заслушать бывших судей, экспертов и других лиц, которые будут основываться на фактах, подчеркнула депутат Хатуна Самхарадзе.

Депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" Дмитрий Хундадзе счел "бессмысленным" создание комиссии, так как США не представили доказательства для обоснования введения санкций."Нет никакого обвинения – США не представили основания для введенных санкций. Мы требуем их представить, но оппозиция перешла в режим поддержания актуализации этой темы и создания следственной комиссии для спекуляций", - перевел его слова в эфире телекомпании "Мтавари архи" корреспондент "Кавказского узла".

Поддержку судьям выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи с членами Высшего совета юстиции в Верховном суде. "Как глава правительства и представитель правящей партии, я полностью поддерживаю всех судей, во время нашего правления суд стал независимым, свободным от какого-либо вмешательства, как внутреннего, так и со стороны других стран. Конечно, любое вмешательство или какое-либо влияние на судей недопустимо. Это абсолютно неприемлемо для всех нас, особенно для суверенного суда и судей суверенной страны. Я также заверил уважаемых судей в нашей полной поддержке. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить независимость суда, свободу суда от любого вмешательства, давления. Это наша заявленная политика и главная цель, к которой мы стремимся после того, как наша команда пришла к власти", — перевел слова Гарибашвили в эфире "Общественного вещателя" корреспондент "Кавказского узла".

Бывший премьер-министр Грузии (возглавлял правительство с 2019 по 2021 год - прим. "Кавказского узла") Георгий Гахария подчеркнул, что "разделительная линия между партией и судом бледная". "И партия, и влиятельная группа суда являются источником политической коррупции и незаконной власти (Бидзины) Иванишвили, которые намеренно наносят ущерб интересам Грузии в интеграции в ЕС", написал он на своей странице в Twitter.

Один из судей, попавших под санкции, Ираклий Шенгелия, заявил сегодня, что будет добиваться исключения из санкционного списка. "Я начинаю предпринимать активные действия, чтобы обратиться в соответствующий орган правосудия США и оспариванию беспрецедентного, абсолютно необоснованного решения. Я не собираюсь привыкать к ярлыку «коррумпированный». Для меня виза в США не главное, может быть, я больше никогда туда не поеду. Главное – сохранить то достоинство и деловую репутацию, которые у меня есть на всю оставшуюся жизнь в результате добросовестного и квалифицированного выполнения своих обязанностей", — написал судья Ираклий Шенгелия в социальных сетях.

К вечеру 10 апреля реакции на просьбу оппозиции о созыве внеочередного заседания парламента от президента Грузии не последовало, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

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