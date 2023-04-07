Аналитики раскритиковали реакцию властей Грузии на санкции США в отношении судей

07 апреля 2023, 09:30

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Госдепартамент США ввел санкции в отношении четырех грузинских судей на основе непроверенной информации, заявили власти Грузии, посчитав это давлением на независимый суд. Реакция властей демонстрирует неготовность исправлять ситуацию и проводить судебные реформы, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля Госдепартамент США внес в санкционный список четырех грузинских судей (Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе), назвав их причастными к коррупционной деятельности.

Санкции предусматривают запрет на въезд в США для самих судей и для членов их семей. Запрет на въезд "не ограничивается конкретным периодом", однако может допускать исключения при наличии "определенных обстоятельств", сообщило посольство США в Грузии.

Двое судей отвергли обвинения Госдепартамента

Чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Келли Дегнан пояснила, что эти судьи, использовав служебные полномочия, участвовали в коррупционных сделках, прибегая к подкупу или давлению на судей. Кроме того, США считают, что эти судьи "манипулировали назначением" судей "с целью получения личной выгоды", сказала Келли Дегнан в эфире телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Двое судей, попавших под санкции, назвали недостоверной информацию, на основании которой введены санкции. В частности, Церцвадзе на своей странице в одной из социальных сетей написал, что уже шесть лет не занимает пост судьи и государственные должности. "Мое упоминание, как бессрочно назначенного судьи – искажение фактов", - заявил Церцвадзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В свою очередь Леван Мурусидзе на заседании Высшего совета юстиции 6 апреля заявил, что не совершал ничего противозаконного и не замешан в коррупции, «принимая те решения, которые считал правильными и законными». "Я уверен, что этот вопрос пересмотрят, дело в коррупции – ширма и апробированный метод для достижения определенных целей, которые пытаются достичь на протяжении нескольких лет – взять в руки судебную власть", – сказал он на заседании совета, транслировавшемся в прямом эфире телекомпании.

Мурусидзе обвинил американское посольство в давлении на конкретных судей "для получения желаемого вердикта". Кроме того, он заявил, что сотрудники посольства указывали, кого нужно назначить на должность судьи. "Есть доказательства вмешательства, и в случае необходимости общественность их увидит", - сказал он.

Председатель Верховного суда Грузии и глава Высшего совета юстиции Нино Кадагидзе выразила надежду, что США предоставят доказательства участия судей в коррупции или же Госдеп пересмотрит этот вопрос. "Эти заявления создают очень больше напряжение в суде", - сказала она в эфире телеканала. Кадагидзе также призвала общественность воздержаться от поспешных выводов.

Оппозиционные депутаты парламента сошлись во мнении о необходимости создания временной следственной комиссии, которая займется вопросом коррупционных фактов в суде. Для этого они призвали президента Саломе Зурабишвили на следующей неделе созвать внеочередное заседание парламента, на котором будет обсуждаться этот вопрос. Для воздания следственной комиссии необходимо 50 голосов, у оппозиции в парламенте 56 мандатов, передал корреспондент «Кавказского узла».

Депутат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Бежашвили предположил, что США расширят круг лиц, в отношении которых будут действовать санкции, и их могут применить также в отношении политиков.

Один из лидеров «Европейской Грузии» Георгий Бокерия указал, что санкции стали следствием «антизападной и антигрузинской» политики, проводимой властями страны. "Если так продолжится в будущем, то Грузия окажется в неизбежной изоляции", - сказал он в эфире «Мтавари архи».

Чинчаладзе, Мурусидзе, Шенгелия и Церцвадзе часто фигурировали в отчетах влиятельных грузинских НКО как «главари судейского клана», действующего в угоду правящей партии «Грузинская мечта». Госдепартамент, согласно его заявлению, руководствовался не только этими отчетами, но и «разной информацией из открытых источников», сообщил 6 апреля "Коммерсант".

Власти Грузии потребовали от США доказательств

МИД Грузии критично оценил решение Госдепартамента США, указав на "тяжелое наследство", которое досталось от прежней власти. В заявлении, направленном 6 апреля главой МИД Ильей Дарчиашвили госсекретарю США Энтони Блинкену, говорится, что к приходу к власти «Грузинской мечты» в 2002 году в стране было осуждено примерно 300 тысяч граждан, в тюрьмах находилось 25 тысяч заключенных, в судебной системе была элитарная коррупция. В Европейский суд по правам человека в 2004-2012 годах поступило 5416 жалоб, тогда как в период правления «Грузинской мечты» в 2013-2022 годах - 1132 жалобы.

"Полностью непонятно и неприемлемо решение государственного департамента США о санкциях в отношении судей, которые обнародовали без представления каких-либо доказательств. Надеемся, что государственный департамент представит соответствующие доказательства или пересмотрит свое решение. Иначе грузинское государство и грузинский народ расценит это как давление на независимый суд суверенного государства и его деятельность, что причиняет урон двусторонним многолетним отношениям Грузии и США", - говорится в заявлении, копия которого поступила в распоряжение корреспондента «Кавказского узла».

Председатель «Грузинской мечты», депутат парламента Ираклий Кобахидзе также указал, что Госдеп располагает неверной информацией, которую предоставили умышленно. Он обратил внимание, что не были приведены примеры нарушений судей, попавших под санкции, и назвал это «политической заинтересованностью с целью вмешательства в независимый суд». Также Кобахидзе заявил о том, что «требования прозвучали и во время телефонных разговоров», но отказался их озвучивать в прямом эфире телекомпании «Имеди», назвав это «преждевременным», передал корреспондент "Кавказского узла".

Аналитики упрекнули власти Грузии в неконструктивной реакции

На протяжении многих лет США были главным партнером Грузии и не только в вопросе обеспечения безопасности, но и в предоставлении военной, финансовой и политической помощи и в проведении реформ, отметил старший аналитик неправительственной организации "Грузинский фонд стратегических и международных исследований", экс-госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили.

"Сфера правосудия приоритетна для партнеров в проведении реформ, и они оказывали посильную помощь. Однако реформа судебной системы и обеспечение независимости суда проводились еще при предыдущей власти. Действующая власть усугубила ситуацию и не демонстрировала желания проведения реформы", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, введение санкций в отношении судей – серьезное предупреждение тем, кто правит страной, в том числе и неформально, контролируя суд. Проведение судебной реформ - одно из 12 условий Евросоюза для получения Грузией статуса страны-кандидата в члены ЕС, но нет признаков того, что власти намереваются это сделать, сказал Петриашвили.

"Министерство иностранных дел Грузии неадекватно отреагировало на введение санкций, и в ближайшем будущем события будут развиваться сложно. Абсурдное заявление, что Госдеп ввели в заблуждение и втянули в дело, за которым стоят коррупционные схемы. С этими заявлениями выступают вместо того, чтобы начать исправлять ситуацию и улучшить ее. Наоборот, начинают ее усугублять, ухудшая отношения с главным стратегическим партнером", - сказал он.

Петриашвили предположил, что США введут санкции в отношении и других лиц, в том числе тех, кто обходит санкции ЕС в отношении России, бизнес-сектора, причастных к коррупции и препятствующих «реальному развитию страны».

Введение санкций рассматривается не только в правовой, но и политической плоскостях, заметил аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Георгий Бардидзе. По его мнению, с правовой точки зрения такая реакция Госдепа «запоздалая», а с политической – это предупреждение властям Грузии. "Это предупреждение представителям правящей элиты и власти, что будет несовместимым разворачивать Грузию от Запада в сторону России и пользоваться всеми благами западной жизни – отдыхом, приобретением имущества, учебой детей. Станет логичным продолжение введения санкций, если власти будут продолжать антизападный и антигрузинский характер действий", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он оценил реакцию властей Грузии, как «близорукую» и характерную для всех «настоящих авторитарных режимов». Предыдущая власть при критике международного сообщества «старалась реагировать конструктивно и притворяться, что воспринимают серьезно и пытаются исправить». Сейчас же власти страны, впервые за всю историю ее независимости, копируют стиль властей России, Беларуси и других авторитарных стран, сказал Бардидзе.

"Реакция властей – реакция озлобленных людей, пытающихся обвинить ближайших партнеров в нарушении нашего суверенитета, в то время как действия партнеров исходят из долгосрочных национальных интересов Грузии и грузинского народа", - добавил он.

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