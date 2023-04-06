Четверо грузинских судей попали под санкции США

06 апреля 2023, 02:29

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Госдепартамент США внес в санкционный список грузинских судей Михеила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе, назвав их причастными к коррупционной деятельности.

Санкции предусматривают запрет на въезд в США для самих судей, попавших в список, и для членов их семей, передал корреспондент "Кавказского узла". Это первый в в истории американо-грузинских отношений случай применения санкционного механизма.

"Указанные лица злоупотребляли своим положением председателей суда и членов Высшего совета юстиции, тем самым нанося ущерб верховенству права и общественному доверию к судебной системе Грузии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства США в Грузии.

В посольстве США уточнили, что запрет на въезд в США, примененный к судьям и их ближайшим родственникам, "не ограничивается конкретным периодом", однако может допускать исключения при наличии "определенных обстоятельств". Санкции введены на основе достоверной информации о причастности упомянутых людей к манипуляциям и вынесению политически мотивированных решений.

"Государственный департамент США продолжит использовать санкционные полномочия и другие соответствующие механизмы для борьбы с коррупцией на международном уровне", - процитировало комментарий представителя посольства "Рустави 2".

Оппозиционная партия "Лело" поприветствовала решение Госдепа США о санкциях против грузинских судей. "Партнеры Грузии дали достаточно времени правительству, но оно продолжало подрывать грузинскую демократию, преследовать политических оппонентов, притеснять свободные СМИ, служить возвращению Грузии в российскую орбиту и саботажу европейской интеграции", - приводит заявление партии телеканал "Формула".

Решение не пускать четверых грузинских судей в США - "не только несправедливость и цинизм, но и серьезное оскорбление Грузии", заявил региональный секретарь партии «Грузинская мечта» Дмитрий Самхарадзе, комментируя санкции. Он отметил, что "ни один судья не был подвергнут санкциям во время правления Михаила Саакашвили".

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