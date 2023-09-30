Криминальное прошлое и связи с ФСБ: за что попал под санкции бывший генпрокурор Грузии

30 сентября 2023, 00:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший генпрокурор Грузии, бизнесмен и участник нескольких крупных скандалов Отар Парцхаладзе в сентябре 2023 года попал под санкции США из-за связей с Россией.

Отставка из-за кражи кроссовок

7 ноября 2013 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил Отара Парцхаладзе генеральным прокурором. Парцхаладзе пробыл на посту менее двух месяцев - уже 30 декабря того же года он подал в отставку.

Поводом стала обнародованная оппозицией информация о том, что Парцхаладзе был осужден в Германии в 2001 году. По данным оппозиционеров, Парцхаладзе украл кроссовки. "Отар Парцхаладзе был в 2001 году осужден за воровство и разбой по статьям 249 и 252 УК Германии. Он был приговорен к условному заключению на год и один месяц, и ему было ограничено пассивное избирательное право и право занимать определенные должности. Это ограничение действует до 2016 года, а приговор вступил в силу 14 марта 2001 года", - заявил 23 декабря на брифинге бывший мэр Тбилиси Георгий Угулава.

На следующий день, 24 декабря, Отар Парцхаладзе признал, что был осужден в Германии, однако лишь за "пререкания с полицейским". "В 2000 году я действительно находился в Германии, где у меня произошел инцидент с полицией. Правоохранитель, у которого, как позже было установлено, была информация о совершении другим лицом преступления, ошибся, нанес мне физическое оскорбление, конфликт произошел в общественном месте. После беседы с представителями правоохранительного органа, исходя из фактических обстоятельств, суд установил мне вину в пререкании с полицейским», – говорится в заявлении Парцхаладзе, которое распространили СМИ Грузии.

"Хочу заявить, что за этим инцидентом не последовала моя депортация или другие принудительные меры, что еще раз подтверждает мою невиновность. Хочу также подчеркнуть, что после того я неоднократно побывал в Германии с деловым и личным визитом, и у меня никогда не возникало проблем с въездом в страну или выездом из нее", – заявил Парцхаладзе .

27 декабря 2013 года премьер-министр Грузии признал наличие судимости у генпрокурора. "У Парцхаладзе есть судимость, и он отбыл это наказание в Германии, однако тот ажиотаж, который поднялся вокруг Парцхаладзе, преувеличен", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Еще через три дня Парцхаладзе подал в отставку .

Еще один повод для отставки Парцхаладзе - заявления бывшего премьер-министра страны Вано Мерабишвили о том, что Парцхаладзе оказывал на него давление: в частности, требовал помочь прокуратуре в раскрытии дела о смерти Зураба Жвании (премьер-министр Грузии в 2003-2005 годах, был убит при невыясненных обстоятельствах) и передать номера банковских счетов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. По заявлению Мерабишвили, прокурор в случае отказа от содействия обещал "ухудшить его положение в тюрьме".

Обвинение в избиении аудитора

13 мая 2017 года начальник Службы государственного аудита Грузии Лаша Тордия заявил, что в центре Тбилиси, на него напал бывший генеральный прокурор Отар Парцхаладзе вместе с еще несколькими людьми. МВД Грузии начало расследование по статье 126 УК Грузии (насилие).

Тордия связал нападение Парцхаладзе на него с делом о передаче земель в 2016 году, которое расследует Служба аудита. Мэрия Тбилиси по итогам аукциона предоставила строительной компании Парцхаладзе право на владение участком земли площадью 3,5 тысячи квадратных метров, заявил он. Парцхаладзе, в свою очередь, заявил, что конфликт спровоцировал сам Тордия.

В ноябре 2018 года Парцхаладзе предъявили обвинение в нанесении побоев генеральному аудитору Тордии, он был отпущен под залог. Обвинение по делу также было предъявлено бывшему главе следственного департамента следственной службы Минфина страны Михаилу Чохели. В феврале 2021 года виновным по этому делу был признан Чохели, Парцхаладзе суд оправдал.

Подозрения в коррупции и связи с Иванишвили

Transparency International Georgia в своем исследовании "Элитарная коррупция" от 2021 года отметила, что дело о передаче земель, которое стало основанием для конфликта с аудитором, имеет признаки коррупционной сделки.

Кроме этого, состояние Парцхаладзе и его жены значительно увеличилось после ухода с должности. Во время его пребывания в должности его семье принадлежало два объекта общей площадью 226 квадратных метров, а к концу 2018 года он владел 24 объектами недвижимости площадью 7 900 квадратных метров

Лидер партии "Дроа" Элене Хоштария в июне 2022 года призвала Запад ввести санкции против нескольких представителей прокуратуры, подконтрольных миллиардеру Бидзине Иванишвили. В их числе она назвала и бывшего Генпрокурора Отара Парцхаладзе. По утверждению лидера “Дроа”, Парцхаладзе руководит прокуратурой через действующего прокурора Грузии Ираклия Шотадзе, а также фигурирует в коррупционных делах высокого уровня в случае заинтересованности Иванишвили. В ведомстве тогда заявили, что Парцхаладзе перестал работать у них с 2013 года и "с тех пор никаких контактов с прокуратурой Грузии не имел и иметь не может" .

Transparency International Georgia ранее в своем заявлении обвинила Парцхаладзе в "захвате государства"

"Одним из ярких примеров захвата госучреждений в Грузии и получения выгод в результате этого процесса является деятельность, обогащение Отара Парцхаладзе и игнорирование им требований закона. Безнаказанность Парцхаладзе со стороны правоохранительных ведомств и создание для него тепличных условий подчеркивают, насколько важную роль он играет в окружении Бидзины Иванишвили. Без захвата системы правосудия, бездействие правоохранителей в отношении человека, совершившего предположительно преступления такого масштаба и тяжести, было бы невозможно",- говорится в информации, распространенной организацией .

Российское гражданство, санкции США и реакция в Грузии

14 сентября 2023 года Минфин США ввел санкции против Парцхаладзе. По данным ведомства, у Парцхаладзе есть гражданство России, полученное при содействии сотрудника ФСБ России. Парцхаладзе, по версии Минфина США, регулярно посещает Россию, а ФСБ использует его, чтобы влиять на грузинское общество и политику в интересах России.

С сентября 2022 года Отар Парцхаладзе числится в реестре субъектов малого и среднего бизнеса, как владелец микропредприятия, основная деятельность которого - покупка и продажа недвижимости .

Также у Парцхаладзе есть 50% доли в созданной в Челябинске компании ООО «Московский бизнес брокеридж" с уставным капиталом 10 тысяч рублей .

После введения санкций США против Отара Парцхаладзе президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала провести расследование. "Самая большая беда — когда оказывается, что генеральный прокурор был агентом ФСБ или КГБ. И еще большая беда, когда никакой паники по этому поводу нет в ведомствах, которые сегодня должны расследовать это дело. Я не прошу, я требую расследования", - заявила она .

Национальный банк Грузии заморозил счета Парцхаладзе, однако затем внес изменения в правила исполнения санкционных режимов. Согласно поправкам, санкции будут применяться к гражданину Грузии или юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, если грузинский суд вынесет в отношении него обвинительный приговор на основании санкций. Таким образом Парцхаладзе смог получить доступ к счетам после блокировки, Нацбанк в знак протеста покинули три заместителя главы, а оппозиция потребовала отменить решение.

Недвижимость, которая принадлежала находящемуся под санкциями США Отару Парцхаладзе в Грузии, перешла в собственность его сына, следует из данных национального бюро реестра Грузии. Процедуры переоформления объектов недвижимости датируются 20 сентября 2023 года. В частности, на сына переоформлены три земельных участка в селе Цавкиси, два номера в действующем отеле Orbi Palace в Бакуриани, четыре коммерческих помещения в Тбилиси, квартира в Тбилиси, а также компания "GPS консалтинг" .

Участок в Табахмела был передан сыну вместе с персональной церковью, построенной Парцхаладзе в 2019 году .

20 сентября 2023 года Минюст Грузии заявил, что считает целесообразным прекратить гражданство Парцхаладзе. Ведомство опубиковало своем сайте сообщение о запуске процедуры лишения гражданства Парцхаладзе. Однако против выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Исходя из интересов государства, президент Грузии не считает целесообразным прекращать его грузинское гражданство на данном этапе. Президент считает, что если Отар Парцхаладзе должен быть наказан, то он должен быть наказан именно как гражданин Грузии", — заявила она .

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 28 сентября предложил критикам предоставить доказательства того, что Отар Парцхаладзе действовал в интересах другой страны. При этом он указал, что ему не понятно, почему США ввели санкции против бывшего главного прокурора Грузии. "Мы знаем, что он ведет предпринимательскую деятельность, но мы также знаем, что Парцхаладзе не является олигархом и не имеет никакого влияния на общество. Я думаю, что тут скрывать нечего. Каким образом Парцхаладзе олигарх? Какой он олигарх? Человек ушел из правительства более 10 лет назад, делает бизнес. Это его выбор, почему он взял [российский] паспорт. Это индивидуальный выбор каждого", - сказал Гарибашвили. н .

Примечания: