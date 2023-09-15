15 сентября 2023, 13:04

Бывший генпрокурор Грузии попал под санкции США из-за связей с Россией

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Санкции США в отношении бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе связаны с усилением российского влияния в Грузии, и это является предупреждением тем, кто пытается влиять на положительное отношение общества к Росиси, заявил представитель оппозиции.

По данным Минфина, у Парцхаладзе есть гражданство России. Предположительно, получить российский паспорт ему помог сотрудник ФСБ России. Парцхаладзе регулярно посещает Россию, а ФСБ использует его, чтобы влиять на грузинское общество и политику в интересах России, со ссылкой на релиз американского Минфина сообщают "Новости-Грузия".

Санкции против Парцхаладзе, как поясняет Минфин, связаны с усилением российского влияния в Грузии.

Отар Парцхаладзе занимал пост генерального прокурора в 2013 году чуть больше месяца. Он ушел в отставку после того, как ему были предъявлены обвинения в предполагаемом выводе бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили из камеры заключения, а также выяснились некоторые детали прошлого. В сентябре 2022 года Украина внесла Парцхаладзе в список из 15 человек, связанных с грузинской политической элитой, сообщает издание.

Лидер «Дроа» Элене Хоштария заявила, что санкции против Парцхаладзе являются "очень серьезным предупреждением для всех людей, которые подрывают национальные интересы Грузии".

"Парцхаладзе, в частности, находится под санкциями за помощь [России в проведении спецоперации на Украине]. В этом документе [Минфина США] отдельно отделяется пагубное влияние России в Грузии, где Парцхаладзе принимает непосредственное участие в спецоперации ФСБ России вместе с сотрудником ФСБ с целью изменения общественно-политического мнения в Грузии в пользу России", - цитирует Хоштария "ТВ Формула" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

"Отар Парцхаладзе уже 10 лет не имеет никакого отношения к госорганам. Он частное лицо... Этот вопрос будет рассмотрен соответствующими ведомствами", - сказал в свою очередь спикер парламента Шалва Папуашвили в эфире телеканала "Имеди".

"Кавказский узел" писал, что в ноябре 2018 года Парцхаладзе было предъявлено обвинение в нанесении побоев генеральному аудитору Лаше Тордии в 2017 году. Обвинение по делу также было предъявлено бывшему главе следственного департамента следственной службы Минфина страны Михаилу Чохели. В итоге суд оправдал бывшего генпрокурора.

Напомним, дипломатические отношения между Россией и Грузией разорваны с 2008 года после того, как Россия вмешалась в вооруженный конфликт, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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Примечание:

"Гарибашвили потребовал для Грузии справедливого отношения от Евросоюза", "Оппозиция встретила протестом в Батуми судно с российскими туристами", "Депутаты Европарламента призвали к санкциям после срыва Tbilisi Pride".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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