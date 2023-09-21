Грузинская оппозиция возмущена разблокировкой счетов Парцхаладзе

21 сентября 2023, 00:13

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Нацбанк Грузии разрешил Отару Парцхаладзе доступ к его счетам, несмотря на введение международных санкций. После этого Нацбанк покинули три заместителя главы, а оппозиция потребовала отменить решение.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября стало известно, что Минфин США ввел санкции в отношении бывшего прокурора Отара Парцхаладзе, посчитав, что у него есть гражданство России, полученное с помощью сотрудника ФСБ. Парцхаладзе регулярно посещает Россию, а ФСБ использует его, чтобы влиять на грузинское общество и грузинскую политику в интересах России, заявил Минфин США. Участники митинга оппозиции потребовали отправить в отставку генпрокурора и других чиновников, связанных с Парцхаладзе, который попал под санкции США.

Отар Парцхаладзе занимал пост генпрокурора в 2013 году и ушел в отставку после того, как ему были предъявлены обвинения в освобождении бывшего главы МВД Вано Мерабишвили из камеры заключения. В сентябре 2022 года Украина внесла Парцхаладзе в список из 15 человек, связанных с грузинской политической элитой, сообщило 15 сентября "Новости-Грузия".

Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава сегодня на брифинге заявила, что согласно новым правилам НБГ блокировка счетов гражданина Грузии возможна только если суд Грузии вынесет в отношении него обвинительный приговор на основании санкций. Она отметила, что изменение в применении санкционного правила не связано с конкретным лицом. Поправка была принята в НБГ после того, как США ввели санкции против Отара Парцхаладзе.

"Это касается только граждан Грузии. Это не относится к какому-то конкретному человеку, так как в этом отношении возникли различные толкования. Имя и фамилия гражданина Грузии, находящегося под санкциями, для нас не имеет значения. Это решение является попыткой политизировать какого-либо человека или избежать санкций", - сказал Турнава на брифинге, передает ТВ Формула.

По словам Турнавы, они обязаны обеспечить, чтобы в процессе применения международных санкций, когда это касается или касается любого гражданина Грузии, "основные права, защищаемые Конституцией, были тщательно защищены" в процессе правоприменения. "Это суть нашего решения", - заявила Турнава.

После введения санкций США против Отара Парцхаладзе Национальный банк Грузии заморозил его счета. Однако на следующий день банк внес изменения в правила исполнения санкционных режимов. Согласно поправкам, санкции будут применяться к гражданину Грузии или юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, если суд Грузии вынесет в отношении него обвинительный приговор на основании санкций.

идер "Лело" Мамука Хазарадзе заявил сегодня на брифинге для прессы, что решение Нацбанка направлено на "сокрытие преступных действий Парцхаладзе". По его словам, происходящее вредно для банковской системы Грузии.

"Парцхаладзе подвергся международным санкциям и санкциям США, и поэтому он должен быть привлечен к ответственности перед грузинским законодательством, о чем мы не слышали никаких объяснений. Госпожа Турнава своим решением практически выполняет задачу Бидзины Иванишвили и, следовательно, России по уничтожению независимого института нашей страны. Это огромный ущерб и опасность для будущего, что международные партнеры могут наложить большие санкции на нашу банковскую систему, к чему и привело это решение. Наша партия требует, чтобы Правление Национального банка вышло и разъяснило, на каких условиях было принято это решение, какое влияние было сделано, потому что за 24 часа такие решения не меняются. Нас интересуют детали и их определения", - заявил Хазарадзе.

По словам председателя политсовета "Единого национального движения" Левана Бежашвили, вчерашнее решение является "выражением беспрецедентного беззакония" и помогает лицам, находящимся под международными санкциями, избежать их. Сегодня на брифинге для прессы Бежашвили пояснил, что изменения наносят репутационный ущерб банковской системе и приведут к международной финансовой изоляции.

"Решение Натии Турнавы от имени Национального банка является антигосударственным и преступным, и этим решением находящегося под международными санкциями российско-грузинского олигарха, Отара Парцхаладзе был выведен из грузинской системы и предоставлена возможность свободно распоряжаться черными деньгами, украденными у людей и полученными из России. Это решение Национального банка является выражением беспрецедентного беззакония, и на практике это регулирование приравнивается к принятию закона о российских агентах. [...] Это еще раз подтверждает, что в стране больше не существует государственных институтов, государство захвачено, а «Грузинская мечта» нарушает основополагающие принципы, установленные Конституцией, узурпацию власти и захват государства. Навязывание кланом Иванишвили изменений наносит непоправимый репутационный ущерб банковской системе, что будет иметь плачевные последствия для страны и каждого гражданина. За этим решением последует международная финансовая изоляция, грузинские банки столкнутся с проблемами", - сказал Бежашвили в эфире ТВ Формула.

Вице-президент Нацбанка Грузии Арчил Мествиришвили заявил, что не согласен с решением НБГ и уходит в отставку."Я не могу быть участником решения, на которое я не повлиял и с которым не согласился", — объяснил он bm.ge решение об отставку.

Ранее Арчил Мествиришвили написал в соцсетях, что уходит в отставку. "Друзья и коллеги, я покидаю свой пост в Национальном банке", — написал вице-президент Нацбанка в Facebook*. По словам Мествиришвили, он не согласен с решением Натии Турнава.

Партия "За Грузию" выпустила экстренное заявление. Партия пишет, что решение Нацбанка поставило банковскую и денежно-кредитную систему страны под серьезные удары, которые коснутся каждого гражданина. Кроме того, оппозиционная партия утверждает, что будет использовать имеющиеся в ее распоряжении парламентские контрольные рычаги для поддержания стабильности финансовой системы страны.

"Национальный банк нанес серьезный удар по банковской и денежно-кредитной системе страны.Сейчас самое главное – сохранить стабильность банковской и финансовой системы.Мы призываем Национальный банк немедленно отменить принятое решение! Выражаем поддержку достойным работникам Национального банка, для которых важны независимость Национального банка, стабильность финансового сектора страны и наше европейское будущее.Наша команда будет в полной мере использовать имеющиеся в нашем распоряжении парламентские надзорные рычаги для поддержания стабильности финансовой системы страны", - говорится в заявлении партии для Грузии, передает ТВ Пирвели.

Сегодня в Тбилиси прошла акция против решения Нацбинка, которую объявила партия "Лело", к ней присоединились другие партии и активисты. Оба входа в НБГ заблокировано полицией, но акция проходит на ближайшей территории.

Лидер "Лело" Мамука Хазарадзе заявил на митинге, что "приказ ЦБ подтверждает, что госучреждения полностью захвачены. Если бы не личное поручение Бидзины Иванишвили, никто бы не решился изменить решение Нацбанка. В целях защиты интересов обвиняемого в реализации интересов враждебных государству Грузия, ЦБ ставит под угрозу банковскую систему Грузии и ее репутацию, а также всех граждан, которые ею пользуются. Этот шаг приравнен к действиям против интересов страны, привело его слова "Мтавари архи"

"Репутация финансовой системы Грузии была разрушена этими вредителями. Международный валютный фонд должен немедленно отреагировать на этот факт. В отношении Натии Турнава должны быть введены международные санкции. Парламент должен начать импичмент. Она подвергает страну огромному риску. Ограничения, введенные Нацбанком в отношении Отара Парцхаладзе сняты", - заявил "Мтавари архи" бывший президент Национального банка, депутат парламента от "Еврооптимистов" Роман Гоцеридзе.

Член "Единого национального движения" Ника Мелия также находился на митинге рядом с Национальным банком Грузии, передает Общественный вещатель.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на события вокруг Национального банка, доступа Парцхаладзе к его банковским счетам экстренным брифингом. Президент Зурабишвили заявила, что "решение Совета можно и нужно признать недействительным".

"Национальный банк Грузии является одной из гарантий финансовой стабильности страны и, краеугольным камнем устойчивости экономики, мы все это знаем. Главный принцип, на котором базируется деятельность Национального банка - его независимость. Это то, что мы все знаем. Таким образом, этот принцип зависит от статьи 68 Конституции.Таким образом, я лично считаю себя Президентом и гарантом Конституции, что мой долг сохранять независимость Нацбанка . Публичное выступление или открытые угрозы Ираклия Кобахидзе, прозвучавшие вчера в адрес исполняющего обязанности президента Нацбанка, были совершенно неприемлемы. Еще более неприемлемым, с одной стороны, был тот факт, что исполняющий обязанности президента поддался таким угрозам в адрес Национального банка. Это сразу же считается неприемлемым шагом, идущим вразрез со всеми принципами и недостойным поведением. Кроме того, это было единоличное решение, при этом ни с одним членом Совета, ни с вице-президентами, не проводились никаких консультаций, а также их предварительное предупреждение и информирование. Это подтверждается рядом сегодняшних отставок", - сказала Зурабишвили.

Ранее сегодня она заявила, что приносит извинения за выдвижение кандидатуры Натии Турнавы и сожалеет - президент считает, что Турнава должна уйти в отставку.

"Лично выдвинутый мною кандидат, госпожа Натия Турнава, должна сказать, что очень сожалею о своем личном решении и даже приношу извинения за все это. Если бы она не отложила нашу нынешнюю встречу, которая должна была состояться, я бы лично упомянул об этих своих мыслях о том, какими должны быть следующие шаги. Во-первых, должен уйти в отставку действующий президент, который не сумел защитить независимость Нацбанка и наоборот сама нанесла ущерб этому принципу. Настало также время для того, чтобы Совет взял на себя ответственность и осуществил свою собственную надзорную функцию, и решением Совета, коллективным решением можно и необходимо, чтобы решение, принятое одним лицом, было объявлено недействительным.Это возможно, несмотря на отставку всех трех вице-президентов, так как у них есть срок еще два месяца для того, чтобы их полномочия продолжались. Крайний срок для отставки – через два месяца, совет полноценно функционирует и может принимать всевозможные решения. Это те шаги, которые срочно должны быть сделаны для предотвращения более серьезного репутационного ущерба стране, - сказала Зурабишвили, передает ТВ Формула.

Сегодня Нацбанк покинули три вице-президента Арчил Мествиришвили, Николос Гагуа и Папуна Лежава. Подал в отставку и советник президента Нацбанка Георгий Бакрадзе. Советник президента банка Георгий Бакрадзе принял решение покинуть Нацбанк, сообщила телекомпания.

Как передает "Мтавари архи", крупнейшие коммерческие банки Грузии - ТБС банк и Банк Грузии отказались подчиняться этому решению Нацбанка

Лидеры партий "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" объявили, что присоединятся ко всем объявленным митингам по этому повожу. Элене Хоштария подчеркнула необходимость единства, отметив, что не имеет значения, кто анонсировал митинг. "Первое, что нужно помнить, что бы ни работала пропаганда, какой бы ни был Парцхаладзе, каким бы ни был Кобахидзе, Заркуа, Иванишвили, мы должны помнить, что порядочных, прозападных людей в этой стране большинство, нас больше, нас много и у нас есть власть", - заявила Хоштария в эфире телекомпании.

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