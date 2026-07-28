Аресты и штрафы назначены задержанным в Тбилиси активистам

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Тбилисский городской суд назначил денежные штрафы и административные аресты шести активистам, задержанным из-за плакатов с упоминанием Бидзины Иванишвили.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля полицейские задержали в Тбилиси десять человек, которые держали плакаты с оскорбительной надписью в адрес Бидзины Иванишвили. Первым был задержан активист Торнике Тошхуа, который провел год в заключении по обвинению в групповом насилии. Позже были задержаны Мариам Мекханцишвили, Иа Мелитаури, Нато Болквадзе, Сандро Сехниашвили, Лаша Дгебуадзе, Васо Беридзе, Марине Нанава, Торнике Тикаридзе и Шако Багдошвили.

Все десять задержанных активистов, обвиненных в мелком хулиганстве (статья 166 КоАП), сегодня были доставлены в Тбилисский городской суд. Их дела рассматривали два судьи. По состоянию на 23.20 мск сегодня, известно о решениях только по шести административным делам.

Судья Звиад Цеквава назначил активисту Торнике Тошхуа штраф в 3 тысячи лари (1145 долларов США), а Мариам Меканцишвили оштрафовал на 6 тысяч лари (2290 долларов США). Этот же судья приговорил двух участников акции к арестам: Нато Болквадзе назначены пять суток, Шако Багдошвили - 10 суток, информирует Publika.

Судья Торнике Капанадзе назначил штраф в 5 тысяч лари (1908 долларов США) активисту Васо Беридзе, хотя МВД требовало для него ареста. Участницу акции Ию Мелитаури этот же судья отправил в изолятор на пять суток, передает Pirveli.

Во время рассмотрения административных дел задержанных приставы применили силу к гражданам - некоторых людей они силой вывели из здания суда. "По словам очевидцев, они кричат на присутствующих и провоцируют конфликты, чтобы под этим предлогом удалить людей из здания", - пишет Tbilisi_life.

Позднее о неоправданном применении силы судебным приставом заявила адвокат Марика Аревадзе. По ее словам, пристав толкнул ее, а затем силой вывел из здания. Аревадзе обратилась в полицию, отмечает Netgazeti.