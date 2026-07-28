Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 608 дней

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Участники акции протеста у парламента Грузии выразили протест против несправедливого суда над активистами, задержанными в Тбилиси за нецензурные плакаты о Бидзине Иванишвили.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля полицейские задержали в Тбилиси десять человек, которые держали плакаты с оскорбительной надписью в адрес Бидзины Иванишвили. Днем позже, 27 июля, за аналогичный плакат был задержан еще один активист, Нодар Цицриашвили. Демонстранты на проспекте Руставели в 607-й день акций у парламента поддержали задержанных. Сегодня суд назначил шестерым из них административные аресты и штрафы.

Активисты, требующие освобождения политзаключенных и возвращения к проевропейскому политическому курсу, собрались сегодня на проспекте Руставели в 608-й вечер подряд, передает Publika.

Демонстранты, которые пришли к парламенту с флагами Грузии и Евросоюза, держали плакаты, с критикой несправедливого суда: “Судья, история запомнит твое решение” и “Несправедливый суд не сможет сломать дух свободы”. Также у протестующих были плакаты “Правительство, которое боится баннера”, “Слава свободе”, “14 лет терпим и не смогли переизбрать” и “Народ против диктатуры”, следует из публикации фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.

Участниками собрания стали более 100 человек, следует из видеозаписи, опубликованной в соцсети Георгием Мумладзе.

Активистка Иа Мелитаури, которой суд сегодня назначил пять суток ареста, во время заседания суда заявила о насилии со стороны полицейских, а после решения по ее делу активистку более 12 часов держали в подвале суда “без воды, еды и элементарных условий для человека”, пишет со слов адвоката Марики Аревадзе Netgazeti.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".